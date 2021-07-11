Блок Меркель збільшує відрив від "Зелених" перед виборами до Бундестагу, - опитування

Правлячий у Німеччині блок ХДС-ХСС продовжує нарощувати відрив від "Зелених" перед парламентськими виборами, які відбудуться у вересні.

Про це свідчить результат опитування, опублікований у виданні Bild am Sonntag, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Підтримка "Зелених" поступово почала згасати з весни. Тепер "Зелені" втратили ще один процентний пункт порівняно з попереднім тижнем і зараз маю підтримку 17%. Соціал-демократи мають аналогічну підтримку у 17%. Підтримка ХДС/ХСС залишається стабільною на рівні 28%.

Вільна демократична партія отримала б 12% голосів виборців, правопопултсти з AfD ("Альтернатива для Німеччини") користуються підтримкою 11%, далі йдуть "Ліві" з 8%.

Зараз у Бундестазі представлено шість політичних груп: консервативний альянс Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС), соціал-демократи (СДПН), крайня права "Альтернатива для Німеччини" (AfD), ліберальні Вільні демократи, крайні ліві Die Linke і "Зелені".

