Блок Меркель збільшує відрив від "Зелених" перед виборами до Бундестагу, - опитування

Блок Меркель збільшує відрив від

Правлячий у Німеччині блок ХДС-ХСС продовжує нарощувати відрив від "Зелених" перед парламентськими виборами, які відбудуться у вересні.

Про це свідчить результат опитування, опублікований у виданні Bild am Sonntag, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Підтримка "Зелених" поступово почала згасати з весни. Тепер "Зелені" втратили ще один процентний пункт порівняно з попереднім тижнем і зараз маю підтримку 17%. Соціал-демократи мають аналогічну підтримку у 17%. Підтримка ХДС/ХСС залишається стабільною на рівні 28%.

Вільна демократична партія отримала б 12% голосів виборців, правопопултсти з AfD ("Альтернатива для Німеччини") користуються підтримкою 11%, далі йдуть "Ліві" з 8%.

Зараз у Бундестазі представлено шість політичних груп: консервативний альянс Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС), соціал-демократи (СДПН), крайня права "Альтернатива для Німеччини" (AfD), ліберальні Вільні демократи, крайні ліві Die Linke і "Зелені".

+31
вообще-то они против Северного потока -2 в отличие от кремлевской консервы меркель.
11.07.2021 13:29 Відповісти
+12
Если не понимаешь суть, молчи.
Если Зеленые не возглавят немецкий парламент, в ближайшие 10 лет Украине о ЕС можно будет только мечтать.
11.07.2021 13:29 Відповісти
+12
Тонко, не німці, а мешканці Німеччини, мабуть їм подобаєть коли копію їх парламенту час від часу палять на Московії.
11.07.2021 13:53 Відповісти
Зеленые и в бундестаг собрались пролезть ?
Им Украины мало ?)
11.07.2021 13:26 Відповісти
вообще-то они против Северного потока -2 в отличие от кремлевской консервы меркель.
11.07.2021 13:29 Відповісти
А он наверное для своей компьютерной мышки на ночь воду и сыр оставляет.
11.07.2021 13:31 Відповісти
...что для силы стремящейся в Бундестаг, сродни политическому самоубийству. Уж очень сложно обьяснить избирателю что Германия должна отказываться от выгоды ради блага Украины...
11.07.2021 14:04 Відповісти
Воистину, трудно было объяснить немцам, что выгодный Гитлер приведет Германию к гибели.
11.07.2021 14:20 Відповісти
Меркель не консерва, просто ***** купил всю немецкую элиту .
11.07.2021 14:06 Відповісти
Ещё как консерва. Просто там консерв - целая консерватория.
11.07.2021 14:57 Відповісти
Если не понимаешь суть, молчи.
Если Зеленые не возглавят немецкий парламент, в ближайшие 10 лет Украине о ЕС можно будет только мечтать.
11.07.2021 13:29 Відповісти
Тонко, не німці, а мешканці Німеччини, мабуть їм подобаєть коли копію їх парламенту час від часу палять на Московії.
11.07.2021 13:53 Відповісти
за кого ще може бути росісянін, як не за хрюсская альтернатива для херманій, хайль путлєр
11.07.2021 14:22 Відповісти
В щасливо зажравшейся Европе уже и не находится более достойного занятия как сладко поесть и крепко поспать, ну иногда самозабвенно посрать... Пока вдруг неожиданно и канешна несвоевременно не запылает очередной рейхстаг
11.07.2021 14:04 Відповісти
Ну, і чім мудріший німецький нарід від українського, якщо Алтернативу для Німеччини підтримують лише 11% населення?
11.07.2021 18:19 Відповісти
То зеленые здорового человека
11.07.2021 13:29 Відповісти
"Зелёные" сдулись после их заявлений, о возможной поддержке Украины, оружием. Для немцев это звучит, примерно как "немецкое оружие пойдёт на восточный фронт". А у немцев словосочетания "восточный фронт" уже генетически вызывает отторжение.
11.07.2021 13:31 Відповісти
Мигранты не только в украинских сайтах растолковывают украинцам как им правильно понимать в Украине же происходящее. В германских сайтах они с утра до ночи геройски требуют от депутатов бундестага принять закон о продаже германского оружия Украине.
11.07.2021 13:48 Відповісти
Потрібно виробляти свою зброю, а не ходити по світу з протягнутою рукою.
11.07.2021 14:04 Відповісти
Иван Петрович Сидоров скажет больше: лучше быть богатым и здоровым чем бедным и больным.
11.07.2021 14:24 Відповісти
...Маячня .

Та заява зелених стоїть ,мабуть -на сотому місці причин , через які підтримка зелених знизилась .
11.07.2021 13:53 Відповісти
Чомусь здається що їхні зелені такі ж популісти як і наша зелень.
11.07.2021 14:01 Відповісти
Можливо ,, я не надто цікавлюсь німецькими виборами , але з політичними баталіями в Німеччині , все ж трішки знайомий . Головна причина падіння рейтингу зелених Німеччини , це їх ( їх лідера ) обіцянка - підняти ціни на пальне . А не заява що до поставок зброї Україні . До того ж , лідерка зелених стала об'єктом цькування інших політсил , і як виявилось , була до цього не готовою . .
11.07.2021 14:15 Відповісти
Нет, тут такая история- в Германии сейчас тренд на экологию, природу, животных. Т.е. мода на всё "Bio". С этим учётом, "зелёные"(одно название говорит о многом) стартовали с неплохих позиций. Я сам за них, но только из-за их позиции по "сп2"(а они против из-за вреда экологии, а не из-за политики. Но это не суть, если конечный результат совпадает). Но зря они начали высказываться по оружию, по поддержке. Немцев это всё отталкивает и пугает. Они неплохо живут и хоть как-то ввязываться в конфликты не хотят. А тем более, в конфликты где есть упоминания о Рашке. Они хотят с ними, как минимум, "партнерствовать", а не конфликтовать.
11.07.2021 14:03 Відповісти
Ну знач така наша доля.
11.07.2021 14:43 Відповісти
правопопултсты/ 20 мая 1997 года в заметке нашего корреспондента из Женевы читатели с удивлением прочли: "Автомобилистам предстоит снижать скорость, приспосабливаясь к передиибущему стаду"»
11.07.2021 13:36 Відповісти
чтобы сменить власть в Германии,нужно поджечь рейхстаг!
11.07.2021 13:40 Відповісти
Блок Меркель збільшує відрив від "Зелених" перед виборами до Бундестагу, - опитування - Цензор.НЕТ 5147
11.07.2021 13:53 Відповісти
Якось пофігу та Ірманія.
11.07.2021 13:59 Відповісти
А так не должно быть. Газ мимо Украины - это приводит к отсутствию заинтересованности бензоколонки в нашей трубе. Тогда и жди всего самого худшего.
11.07.2021 14:14 Відповісти
Очень хотелось бы верить, что ссученн...ть Германии не повлияет на общий курс США.
11.07.2021 14:16 Відповісти
Паршиво.
11.07.2021 14:24 Відповісти
Я прочил "Блок Мендель" - ни фига себе хорошая девочка даёт ...
Оказалось - Меркель, и это радует.
11.07.2021 15:22 Відповісти
Аналогічно. Мабуть через купу новин про Мандель останнім часом через її книжку.
11.07.2021 17:04 Відповісти
немецко - рашистский блок Германии в лице подельницы оккупанта Украины-Меркель ,идет в отрыв благодаря грязьпромовским монетам
11.07.2021 15:43 Відповісти
Путлер подкинул кеш на выборы и рекламу в обмен на поток
11.07.2021 15:54 Відповісти
Уже и немчуре кацапы рейтинги малюют.
11.07.2021 16:13 Відповісти
ну да уж они не причем-всю планету хакают а тута бабе не помочь. свой человек
11.07.2021 16:21 Відповісти
На Украину в Германии всем пох. Зеленая кандидатша спалилась на плагиате в своей диссертации, несла полную ахинею типа отмены перелетов по Германии и вообще оказалась неготовой вести политическую борьбу за власть.
И вообще чтоб вы все понимали: отношение к бизнесу с Украиной приблизительно такое же как к бизнесу с Африканскими государствами - вроде и бабла можно поднять, но риски на столько высоки, что ну его нах.
Правые типа AFD вроде бы всё правильно говорят , но только по поводу мигрантов, это не самая большая проблема , во всех остальных вопросах- полные дебилы и как следствие отсутствие поддержки крупного капитала, а без бабла нихрена не будет, так и будут сидеть на 11-15% рейтинга. Тут была партия Пираты набрали пару лет назад рекордные 15% с нуля и сдохли - никто из серьезных людей с бабосиком не поддержал - на сегодняшний день этой партии нет.
12.07.2021 08:01 Відповісти
 
 