Блок Меркель збільшує відрив від "Зелених" перед виборами до Бундестагу, - опитування
Правлячий у Німеччині блок ХДС-ХСС продовжує нарощувати відрив від "Зелених" перед парламентськими виборами, які відбудуться у вересні.
Про це свідчить результат опитування, опублікований у виданні Bild am Sonntag, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Підтримка "Зелених" поступово почала згасати з весни. Тепер "Зелені" втратили ще один процентний пункт порівняно з попереднім тижнем і зараз маю підтримку 17%. Соціал-демократи мають аналогічну підтримку у 17%. Підтримка ХДС/ХСС залишається стабільною на рівні 28%.
Вільна демократична партія отримала б 12% голосів виборців, правопопултсти з AfD ("Альтернатива для Німеччини") користуються підтримкою 11%, далі йдуть "Ліві" з 8%.
Зараз у Бундестазі представлено шість політичних груп: консервативний альянс Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС), соціал-демократи (СДПН), крайня права "Альтернатива для Німеччини" (AfD), ліберальні Вільні демократи, крайні ліві Die Linke і "Зелені".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Им Украины мало ?)
Если Зеленые не возглавят немецкий парламент, в ближайшие 10 лет Украине о ЕС можно будет только мечтать.
Та заява зелених стоїть ,мабуть -на сотому місці причин , через які підтримка зелених знизилась .
Оказалось - Меркель, и это радует.
И вообще чтоб вы все понимали: отношение к бизнесу с Украиной приблизительно такое же как к бизнесу с Африканскими государствами - вроде и бабла можно поднять, но риски на столько высоки, что ну его нах.
Правые типа AFD вроде бы всё правильно говорят , но только по поводу мигрантов, это не самая большая проблема , во всех остальных вопросах- полные дебилы и как следствие отсутствие поддержки крупного капитала, а без бабла нихрена не будет, так и будут сидеть на 11-15% рейтинга. Тут была партия Пираты набрали пару лет назад рекордные 15% с нуля и сдохли - никто из серьезных людей с бабосиком не поддержал - на сегодняшний день этой партии нет.