За добу від коронавірусу в Києві померла 1 людина, виявлено 90 нових випадків COVID-19, - Кличко
У Києві виявили за минулу добу 91 хворого на коронавірус. Одна людина померла.
Про це мер Києва Віталій Кличко написав у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"91 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Помер один чоловік. Загалом летальних випадків від коронавірусу - 5204. А підтверджених випадків захворювання сьогодні - 215 664", - повідомив Віталій Кличко.
Захворіли 55 жінок віком від 18 до 86 років, 28 чоловіків віком від 19 до 79 років. А також 4 дівчинки від 3 до 15 років і 4 хлопчика від 6 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 5 хворих на коронавірус. А також 39 осіб з підозрою на COVID-19 і пневмонії.
Видужали за минулу добу 101 особа. Загалом коронавірус подолали 206 632 жителя столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 38, в Оболонському - 35 та Святошинському районі - 8 випадків", - зазначив Віталій Кличко.
