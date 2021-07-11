УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4251 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
741 12

За добу від коронавірусу в Києві померла 1 людина, виявлено 90 нових випадків COVID-19, - Кличко

У Києві виявили за минулу добу 91 хворого на коронавірус. Одна людина померла.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"91 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Помер один чоловік. Загалом летальних випадків від коронавірусу - 5204. А підтверджених випадків захворювання сьогодні - 215 664", - повідомив Віталій Кличко.

Захворіли 55 жінок віком від 18 до 86 років, 28 чоловіків віком від 19 до 79 років. А також 4 дівчинки від 3 до 15 років і 4 хлопчика від 6 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 5 хворих на коронавірус. А також 39 осіб з підозрою на COVID-19 і пневмонії.

Видужали за минулу добу 101 особа. Загалом коронавірус подолали 206 632 жителя столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 38, в Оболонському - 35 та Святошинському районі - 8 випадків", - зазначив Віталій Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вчора в Україні вакцинували проти коронавірусу 42 308 осіб, - МОЗ

За добу від коронавірусу в Києві померла 1 людина, виявлено 90 нових випадків COVID-19, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (20025) Кличко Віталій (3551) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
"...и три случая триппера, передающегося воздушно-капельным путём", - ваш дегенерат с отбитым мозгом Виталик.
показати весь коментар
11.07.2021 14:14 Відповісти
+1
Последний свой урожай собирает Ковид - дальше будет собирать только - вакцина...
показати весь коментар
11.07.2021 14:16 Відповісти
+1
Кожного дня виявляють до 200-т, а помирають одиниці або взагалі не помирають.
показати весь коментар
11.07.2021 14:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А на масквабаде 108 КОВИДных трупов за те же сутки. Всех кацапов и пiд-рашек призываю НЕ вакцинироваться ни в коем случае!!!
показати весь коментар
11.07.2021 13:51 Відповісти
нувотвсёпошлонаспадхвалаприЗЕдентунеустанноборющемусясовсем...!
показати весь коментар
11.07.2021 13:53 Відповісти
"...и три случая триппера, передающегося воздушно-капельным путём", - ваш дегенерат с отбитым мозгом Виталик.
показати весь коментар
11.07.2021 14:14 Відповісти
Последний свой урожай собирает Ковид - дальше будет собирать только - вакцина...
показати весь коментар
11.07.2021 14:16 Відповісти
Ваш лаптестанский спутник-вектор - не вакцина. Но на счет него ты прав - вы дохнете и от КОВИДа и от спутника-вектор
показати весь коментар
11.07.2021 14:26 Відповісти
я живу в Киеве и прививаться не собираюсь так как я переболел, вся эта вакцинация и тем белее кацапов(чем больше умрут- тем лучше) и их вакцино-помои меня не интересует как и твое мнение чучело !!!...я рад бы дать совет тебе и денег может одолжить - но к сожаленью не хочу!!!
показати весь коментар
11.07.2021 14:34 Відповісти
Удивительным образом твоё мнение на 100% совпадает с кацапской пропагандой

За добу від коронавірусу в Києві померла 1 людина, виявлено 90 нових випадків COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 9388
показати весь коментар
11.07.2021 14:41 Відповісти
Кожного дня виявляють до 200-т, а помирають одиниці або взагалі не помирають.
показати весь коментар
11.07.2021 14:20 Відповісти
Привившиеся больше всех разносят любую заразу(если она есть). Они же считают себя безопасными и поэтому начинают посещать больше общественных мест, трогая руками в подряд, вдыхая и выдыхая воздух, содержащий всë-подряд, перенося на одежде бактерии и не боясь толпы.(с)
показати весь коментар
11.07.2021 14:41 Відповісти
О! лаптеметодички подоспели
показати весь коментар
11.07.2021 14:49 Відповісти
Вакцина против гриппа делается десять лет. И вакцинация идёт перед эпидемией. Любая прививка убивает природный иммунитет, а не усиливает, как принято считать.. Есть болезни, которыми полезнее переболеть, чем прививаться, и убивая своё тело. Но пока что спор о том, что привитые не заразны - или не заразны !?... Подождём, посмотрим . Нужно взвешивать риски и помнить что последствия от вакцинации неизвестны ни кому !!!!
показати весь коментар
11.07.2021 14:48 Відповісти
Это тебе "отец мельдоний" на проповеди поведал, кацапчик?
показати весь коментар
11.07.2021 14:50 Відповісти
 
 