Євросоюз допоможе Литві боротися з нелегальними мігрантами - можуть направити вертольоти, прикордонників і перекладачів, - Науседа

Євросоюз направить у Литву вертольоти для контролю кордону з Білоруссю. Безпеку в регіоні посилюють через наплив нелегальних мігрантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Литви Гітанас Науседа написав у Twitter.

У повідомленні йдеться: "З головою Європейського агентства прикордонної і берегової охорони Фабрісом Леджером обговорили направлення додаткових сил для посилення прикордонного контролю і нагляду та управління над потоками нелегальних мігрантів через східний кордон ЄС".

Зазначається, що обговорювалося перекидання на східний кордон Євросоюзу прикордонників, перекладачів, прикордонних патрулів і вертольотів.

Також агентство Frontex повідомило, що з наступного тижня воно більш ніж удвічі збільшить масштаби операції на литовсько-білоруському кордоні.

"Ми готові посилити рівень підтримки і розмістити більше персоналу та обладнання. Ми прискорюємо і підсилюємо те, що вже було заплановано. І в тісній співпраці з литовською владою ми розробляємо операцію щодо швидкого втручання в ситуацію на кордоні", - сказав директор Frontex Фабріс Леджер.

