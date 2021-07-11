Євросоюз допоможе Литві боротися з нелегальними мігрантами - можуть направити вертольоти, прикордонників і перекладачів, - Науседа
Євросоюз направить у Литву вертольоти для контролю кордону з Білоруссю. Безпеку в регіоні посилюють через наплив нелегальних мігрантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Литви Гітанас Науседа написав у Twitter.
У повідомленні йдеться: "З головою Європейського агентства прикордонної і берегової охорони Фабрісом Леджером обговорили направлення додаткових сил для посилення прикордонного контролю і нагляду та управління над потоками нелегальних мігрантів через східний кордон ЄС".
Зазначається, що обговорювалося перекидання на східний кордон Євросоюзу прикордонників, перекладачів, прикордонних патрулів і вертольотів.
Також агентство Frontex повідомило, що з наступного тижня воно більш ніж удвічі збільшить масштаби операції на литовсько-білоруському кордоні.
"Ми готові посилити рівень підтримки і розмістити більше персоналу та обладнання. Ми прискорюємо і підсилюємо те, що вже було заплановано. І в тісній співпраці з литовською владою ми розробляємо операцію щодо швидкого втручання в ситуацію на кордоні", - сказав директор Frontex Фабріс Леджер.
Лучше пулеметчиков отправьте ,сразу перехотят лезть через гарницу
Вони б ще трафікерів туди надіслали...
Чтобы отбрасывало назад в родную гавань.
и цивилизованно согласуют его с литовцами.
Санкции ЕС Луке до одного места , ему Путя бабла отвалит сколько потребуется . Затея с белорусами однозначно была неудачная и провальная , теперь отгребаете последствия, ещё и грузы в порту потеряли в пользу Раши сидели бы молча как Латвия и Эстония .
Білоруси тут можуть стати у нагоді.