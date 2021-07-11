УКР
Новини Коронавірус і карантин
Через 2 тижні після зняття обмежень Нідерланди знову закрили клуби і дискотеки внаслідок зростання нових випадків COVID-19

Нідерланди відреагували на зростання нових випадків COVID-19 і від учора, 10 липня, закрили всі клуби, дискотеки, концерти.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук системний аналітик Євген Істребін, інформує Цензор.НЕТ.

"Заклади громадського харчування припиняють працювати о 24 годині і відкриваються о 6 ранку. Заповнення лише сидячих місць за умови, що відстань 1,5 метра. Систему Корона, завдяки якій було дозволено заповнювати клуби понад норми в 1,5 метра, вже скасовано. Заповнення тільки сидячих місць з дистанцією 1,5 метра для всіх. Примітно, що всі обмеження були зняті 26 червня. Рівно 2 тижні потанцювали і потусувалися, і з 10 липня все знову обмежили", - пише він.

Топ коментарі
+7
Ашотакое? Вакцына опять не срабатывает?
показати весь коментар
11.07.2021 14:46 Відповісти
+5
А хто знает? Вот у нас менее 5% вакцинированных и както довольно спокойно стало.

ЗЫ: у вас там чо, на фабрике пересменка была?
показати весь коментар
11.07.2021 15:18 Відповісти
+5
Да, там же можно увидеть, что одну дозу получили почти 65%, а две - почти 40%.
Вот на этом фоне у ковидобесов и начинает подгорать.
показати весь коментар
11.07.2021 15:50 Відповісти
Билл Гейц?
показати весь коментар
12.07.2021 19:14 Відповісти
