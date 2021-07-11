Через 2 тижні після зняття обмежень Нідерланди знову закрили клуби і дискотеки внаслідок зростання нових випадків COVID-19

Нідерланди відреагували на зростання нових випадків COVID-19 і від учора, 10 липня, закрили всі клуби, дискотеки, концерти.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук системний аналітик Євген Істребін, інформує Цензор.НЕТ.

"Заклади громадського харчування припиняють працювати о 24 годині і відкриваються о 6 ранку. Заповнення лише сидячих місць за умови, що відстань 1,5 метра. Систему Корона, завдяки якій було дозволено заповнювати клуби понад норми в 1,5 метра, вже скасовано. Заповнення тільки сидячих місць з дистанцією 1,5 метра для всіх. Примітно, що всі обмеження були зняті 26 червня. Рівно 2 тижні потанцювали і потусувалися, і з 10 липня все знову обмежили", - пише він.

