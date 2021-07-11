Нові штами коронавірусу ставлять під загрозу підйом економіки, - глава Мінфіну США Єллен
Міністерка фінансів США Джанет Єллен у неділю висловила серйозну стурбованість у зв'язку з тим, що нові варіанти коронавірусу можуть стати загрозою для відновлення постраждалої від пандемії світової економіки.
Про це повідомляють західні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми дуже занепокоєні варіантом "Дельта" та іншими варіантами, які можуть виникнути і поставити під загрозу підйом економіки", – заявила Єллен журналістам у Венеції.
"Ми – взаємопов'язана глобальна економіка. Що відбувається в одній частині світу, впливає на всі інші країни", – додала вона.
Нагадаємо, наразі у багатьох країнах світу інтенсивно поширюється більш заразний штам COVID-19 "Дельта". Його вперше виявили в Індії. Однак щоб уникнути назви штамів за географічною ознакою, в ВООЗ запровадили їхні позначення за літерами грецького алфавіту.
1.Самая главная цель.Взять под контроль человечество,загнать в цифровой концлагерь.
2.Не менее важная цель,ради чего начали этот кипишь,Сократить количество население через вакцинацию.Об этом проговорился сам Билл Гейтс.Есть видео на Ютубе.
3.Ну и дополнительный бонус,заработок на вакцинах.Хотя у сценаристов и так полно денег,ну не из своего же кармана слугам дьвола платить,пусть сами зарабатывают на вакцинах.
- Китай
- РФ
- Израиль
- США
- Япония
- Всемирный еврейский заговор.
Сегодня, оценивая масштабы и скудные сведения, я отбросил всех кандидатов, кроме евреев и главный подозреваемый из них, это Билл Гейтс.
Против человечества осуществляют натуральный мировой заговор.
Фантастика,в которую я не особо верил,воплощается в реальность.
Даже чипы,над которыми ржут тутешние обыватели,оказались не пустой болтовнёй,а презентованы Пентагоном,для якобы обнаружения в теле человека коронавируса.