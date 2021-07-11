УКР
Нові штами коронавірусу ставлять під загрозу підйом економіки, - глава Мінфіну США Єллен

Нові штами коронавірусу ставлять під загрозу підйом економіки, - глава Мінфіну США Єллен

Міністерка фінансів США Джанет Єллен у неділю висловила серйозну стурбованість у зв'язку з тим, що нові варіанти коронавірусу можуть стати загрозою для відновлення постраждалої від пандемії світової економіки.

Про це повідомляють західні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми дуже занепокоєні варіантом "Дельта" та іншими варіантами, які можуть виникнути і поставити під загрозу підйом економіки", – заявила Єллен журналістам у Венеції.

"Ми – взаємопов'язана глобальна економіка. Що відбувається в одній частині світу, впливає на всі інші країни", – додала вона.

Нагадаємо, наразі у багатьох країнах світу інтенсивно поширюється більш заразний штам COVID-19 "Дельта". Його вперше виявили в Індії. Однак щоб уникнути назви штамів за географічною ознакою, в ВООЗ запровадили їхні позначення за літерами грецького алфавіту.

Теперь все время будут новые и новые разновидности несуществующие и загадочно-безсимптомной болезни,а вы колите и колите всё новые и новые химические балтушки.привет от производителя.
11.07.2021 16:32 Відповісти
Суть барандемии в следущем:
1.Самая главная цель.Взять под контроль человечество,загнать в цифровой концлагерь.
2.Не менее важная цель,ради чего начали этот кипишь,Сократить количество население через вакцинацию.Об этом проговорился сам Билл Гейтс.Есть видео на Ютубе.
3.Ну и дополнительный бонус,заработок на вакцинах.Хотя у сценаристов и так полно денег,ну не из своего же кармана слугам дьвола платить,пусть сами зарабатывают на вакцинах.
11.07.2021 17:19 Відповісти
Так и есть.
Против человечества осуществляют натуральный мировой заговор.
Фантастика,в которую я не особо верил,воплощается в реальность.
Даже чипы,над которыми ржут тутешние обыватели,оказались не пустой болтовнёй,а презентованы Пентагоном,для якобы обнаружения в теле человека коронавируса.
11.07.2021 17:11 Відповісти
11.07.2021 15:17 Відповісти
А может это и есть цель режиссеров этого корона-шухера - уничтожение мировой экономики, всеобщая безработица, голод, массовые смерти от вакцинации и т.д. и т.п... ХАОС во ВСЕМ !!!
11.07.2021 16:31 Відповісти
11.07.2021 17:19 Відповісти
Больной на голову или...кацап?
11.07.2021 20:19 Відповісти
Я изначально подозревал в создании этого вируса ряд стран, которым это могло быть выгодно, и которые способны его сделать и распространить, тем, кто мог получить от его распространения исполнение своих целей:
- Китай
- РФ
- Израиль
- США
- Япония
- Всемирный еврейский заговор.

Сегодня, оценивая масштабы и скудные сведения, я отбросил всех кандидатов, кроме евреев и главный подозреваемый из них, это Билл Гейтс.
11.07.2021 18:29 Відповісти
Хотя зачем чипы, если специально обученные собаки в момент по запаху обнаруживают Ковид-19
11.07.2021 18:36 Відповісти
Вопрос.куда смотрит человечество?почему мы все это допускаем?
11.07.2021 19:02 Відповісти
Человечество в большинстве толпа,не способная мыслить.
13.07.2021 03:10 Відповісти
 
 