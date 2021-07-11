Нові штами коронавірусу ставлять під загрозу підйом економіки, - глава Мінфіну США Єллен

Міністерка фінансів США Джанет Єллен у неділю висловила серйозну стурбованість у зв'язку з тим, що нові варіанти коронавірусу можуть стати загрозою для відновлення постраждалої від пандемії світової економіки.

Про це повідомляють західні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми дуже занепокоєні варіантом "Дельта" та іншими варіантами, які можуть виникнути і поставити під загрозу підйом економіки", – заявила Єллен журналістам у Венеції.

"Ми – взаємопов'язана глобальна економіка. Що відбувається в одній частині світу, впливає на всі інші країни", – додала вона.

Нагадаємо, наразі у багатьох країнах світу інтенсивно поширюється більш заразний штам COVID-19 "Дельта". Його вперше виявили в Індії. Однак щоб уникнути назви штамів за географічною ознакою, в ВООЗ запровадили їхні позначення за літерами грецького алфавіту.

