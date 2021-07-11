Ми маємо будувати добрі стосунки з українською нацією та державою - на основі правди, - Дуда про Волинську трагедію

Президент Польщі Дуда в посланні з нагоди річниці Волинської трагедії закликав будувати добрі стосунки з Україною "на основі правди та сучасних прагнень".

Як передає Цензор.НЕТ, заяву польського президента опубліковано на урядовому сайті українською мовою.

11 липня в Польщі на державному рівні вшанували пам'ять жертв Волинської трагедії 1942-1943 років. У Польщі цей день називають "Національним днем ​​пам'яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами". В Україні не згодні з таким трактуванням подій того часу.

У своїй заяві Дуда сказав, що зараз Польща пам'ятає все, що сталося із "загиблими дочками і синами", щоб вчитися за історією на майбутнє.

"Пам'ять про страждання та смерть наших співвітчизників також зобов'язує нас будувати добрі стосунки з українською нацією та державою - на основі правди, спільного досвіду та сучасних прагнень. Я переконаний, що, діючи таким чином, ми виконаємо волю наших мучеників, які загинули лише тому, що були поляками", - сказав польський президент.

Він заявив, що злочини Волинської трагедії були спрямовані проти поляків, а їхньою метою були "етнічні чистки на південно-східних теренах Другої Польської Республіки: Волині, Поділлі та Малопольщі до лінії Сяну".

"Ми вшановуємо пам’ять наших предків, родичів, сусідів, яких десятки тисяч загинуло, і понад чверть мільйона було змушено рятувати життя втечею, назавжди залишивши рідні села та міста", - сказав польський президент.