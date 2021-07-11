На виборах у Молдові зафіксовано порушення, пов'язані з участю мешканців Придністров'я, - поліція

Під час виборів до парламенту Молдови поліцейські зареєстрували окремі порушення законодавства, повідомив заступник начальника Генерального інспекторату поліції Молдови Марін Максіан.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, кілька інцидентів пов'язані з голосуванням жителів Придністров'я на виборчих дільницях на правому березі Дністра.

"Це випадки перешкоджання волевиявленню громадян або спроба підвезення і підкупу виборців. Хочу зазначити, що, згідно з останніми рішеннями ЦВК, саме підвезення виборців на дільниці для голосування не є порушенням. Але є порушенням, якщо під час підвезення чиниться тиск або спроба підкупу виборців. Щодо кожного окремого випадку ведеться розгляд", - сказав Максіан на брифінгу в неділю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Молдові відбуваються дострокові парламентські вибори

За його словами, загалом у день голосування зареєстровано 57 різних порушень або звернень до поліції. Серед них - вісім випадків наочної агітації в недозволених місцях (наочна агітація в день виборів має бути знята в радіусі 100 метрів від виборчих дільниць. – Ред.), чотири випадки передвиборчої агітації, десять випадків незаконного перевезення виборців з метою чинення тиску на них.

"Також були інциденти з бюлетенями для голосування. Мало місце фотографування бюлетенів, що заборонено законодавством, а також - випадки розміщення фотографій у соціальних мережах. Інші порушення пов'язані з порушенням епідеміологічних норм, коли виборцям не видавали маски на дільницях або вони зайшли без вимірювання температури на вході. За всіма випадками вжито заходів або ведеться розгляд", - повідомив Максіан.

Напередодні він заявив, що поліція "побоюється провокацій на парламентських виборах у неділю".

Читайте: Україна і Молдова очолили світовий список країн із найвищим ризиком посухи, - дослідження

Для забезпечення громадського порядку в день парламентських виборів у Молдові залучено понад 6000 співробітників МВС, зокрема 4946 поліцейських чергують у радіусі 100 метрів від виборчих дільниць.

Для голосування відкрито 2150 виборчих дільниць, в тому числі 150 за кордоном і 41 ділянку для жителів Придністров'я. Ці ділянки відкриті вздовж Дністра, на правому березі річки.

У суботу Вища судова палата (ВСП) Молдови скасувала рішення Апеляційної палати (АП) про скорочення кількості виборчих дільниць для жителів Придністров'я з 41 до 12. Таким чином, залишилося чинним попереднє рішення Центрвиборчкому, яке намагалася скасувати партія "Платформа DA".

Також читайте: ОРДЛО перетворюється на вкорінене Придністров'я, - Казанський