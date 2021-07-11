УКР
На виборах у Молдові зафіксовано порушення, пов'язані з участю мешканців Придністров'я, - поліція

На виборах у Молдові зафіксовано порушення, пов'язані з участю мешканців Придністров'я, - поліція

Під час виборів до парламенту Молдови поліцейські зареєстрували окремі порушення законодавства, повідомив заступник начальника Генерального інспекторату поліції Молдови Марін Максіан.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, кілька інцидентів пов'язані з голосуванням жителів Придністров'я на виборчих дільницях на правому березі Дністра.

"Це випадки перешкоджання волевиявленню громадян або спроба підвезення і підкупу виборців. Хочу зазначити, що, згідно з останніми рішеннями ЦВК, саме підвезення виборців на дільниці для голосування не є порушенням. Але є порушенням, якщо під час підвезення чиниться тиск або спроба підкупу виборців. Щодо кожного окремого випадку ведеться розгляд", - сказав Максіан на брифінгу в неділю.

За його словами, загалом у день голосування зареєстровано 57 різних порушень або звернень до поліції. Серед них - вісім випадків наочної агітації в недозволених місцях (наочна агітація в день виборів має бути знята в радіусі 100 метрів від виборчих дільниць. – Ред.), чотири випадки передвиборчої агітації, десять випадків незаконного перевезення виборців з метою чинення тиску на них.

"Також були інциденти з бюлетенями для голосування. Мало місце фотографування бюлетенів, що заборонено законодавством, а також - випадки розміщення фотографій у соціальних мережах. Інші порушення пов'язані з порушенням епідеміологічних норм, коли виборцям не видавали маски на дільницях або вони зайшли без вимірювання температури на вході. За всіма випадками вжито заходів або ведеться розгляд", - повідомив Максіан.

Напередодні він заявив, що поліція "побоюється провокацій на парламентських виборах у неділю".

Для забезпечення громадського порядку в день парламентських виборів у Молдові залучено понад 6000 співробітників МВС, зокрема 4946 поліцейських чергують у радіусі 100 метрів від виборчих дільниць.

Для голосування відкрито 2150 виборчих дільниць, в тому числі 150 за кордоном і 41 ділянку для жителів Придністров'я. Ці ділянки відкриті вздовж Дністра, на правому березі річки.

У суботу Вища судова палата (ВСП) Молдови скасувала рішення Апеляційної палати (АП) про скорочення кількості виборчих дільниць для жителів Придністров'я з 41 до 12. Таким чином, залишилося чинним попереднє рішення Центрвиборчкому, яке намагалася скасувати партія "Платформа DA".

На Президентських виборах восени був в Молдові, у тому числі був в Варниці, що на кордоні із Придністров'ям ( там зазвичай голосують ті молдавани, що живуть в Придністров'ї, але мають право голосувати) . Там зустрів людину, яка казала, що взяла гроші за приїзд на голосування, але проголосувала за Марію Санду, і наприкінці крикнула мені "Слава Україні"!
Хоча, це скорше виключення із правил. Але показово, що думаючі люди є всюди!
Ватных как всегда и везде плющит от Евросоюза и НАТО .
пишуть, що в блока Санду - 43% підтримки; в блока Вороніна/Додона - 32%; ще по 7% беруть блоки Усатого та Ткачука. Нерозподілені 11% можуть принести Санду 50% місць в парламенті
Ну да, было бы странно, если бы жители Приднестровья,абхезии, ордла, ю. Осетии и пр.проголосовали, как люди. Там нет жизни под рашкой. Они неживые!Отправлено
пишуть, що в блока Санду - 43% підтримки; в блока Вороніна/Додона - 32%; ще по 7% беруть блоки Усатого та Ткачука. Нерозподілені 11% можуть принести Санду 50% місць в парламенті
На Президентських виборах восени був в Молдові, у тому числі був в Варниці, що на кордоні із Придністров'ям ( там зазвичай голосують ті молдавани, що живуть в Придністров'ї, але мають право голосувати) . Там зустрів людину, яка казала, що взяла гроші за приїзд на голосування, але проголосувала за Марію Санду, і наприкінці крикнула мені "Слава Україні"!
Хоча, це скорше виключення із правил. Але показово, що думаючі люди є всюди!
І так - в Молдові дозволяються білборди з агітацією у тому числі і в день виборів, але вони не повинні бути на відстані до виборчих дільниць, меньше за вказану в Законі.
В итоге 19 мая пятитысячная толпа жителей г. Дубоссары овладела частью танков и зенитных установок «Шилка» 14-ой армии, возвращавшихся с полигона из с. Афанасьевка, и вывела их на позиции силами дубоссарских трактористов[65]

. 23 июня самолёты попытались совершить бомбардировку нефтяного терминала на Ближнем Хуторе, однако, по заявлению командования 14-й армии, один из самолётов был сбит российскими средствами ПВО[106].

23 июня 1992 года около 14 часов в Тирасполь прибыл генерал-майор А. Лебедь инкогнито под именем инспектора - полковника Гусева

Приднестровские гвардейцы и ополченцы различными способами получали от 14-й армии оружие и бронетехнику[65]. Так, 19 мая в районе Дубоссар в бой вступили танки Т-64, полученные гвардейцами у колонны 14-й армии в ходе её блокирования приднестровскими женщинами и пришедшими им на помощь 5 тысячами жителей г. Дубоссары. Молдавское руководство обвинило 14-ю армию и Россию в нарушении нейтралитета[103], а президент Молдовы Мирча Снегур 25 мая на сессии парламента объявил, что его страна находится в состоянии войны с Россией[1
Можна згадати і як далі вів себе М. Снєгур, спроби молдавської поліції і націоналістів "навести конституційний лад" в Бендерах і чим це вилилося для Молдови...
Придністрянщина (Лівобережжя Дністра) то споконвічна українська земля, споконвіків заселена українцями. По- іншому там бути не могло і не буде. Як би не харахорилися в Кишиневі, Бухаресті, чи М.Санду зі своїм румунським паспортом - українців Придністрянщини не згвалтують лягти під Румунію. Кінцеве рішення по Придністрянщині приймуть жителі цього українського регіону, власне - вони його уже прийняли. Юридичне утвердження цього рішення буде у Києві, і тільки у Києві. Просто керівникам на Банковій для цього не вистачає ні волі, ні національної гідності. Поки що.
И там колбасят пророссийские силы. Им надо чтобы победили воры.
Ватных как всегда и везде плющит от Евросоюза и НАТО .
а где лапотники не насрали?...
