На виборах у Молдові зафіксовано порушення, пов'язані з участю мешканців Придністров'я, - поліція
Під час виборів до парламенту Молдови поліцейські зареєстрували окремі порушення законодавства, повідомив заступник начальника Генерального інспекторату поліції Молдови Марін Максіан.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
За його словами, кілька інцидентів пов'язані з голосуванням жителів Придністров'я на виборчих дільницях на правому березі Дністра.
"Це випадки перешкоджання волевиявленню громадян або спроба підвезення і підкупу виборців. Хочу зазначити, що, згідно з останніми рішеннями ЦВК, саме підвезення виборців на дільниці для голосування не є порушенням. Але є порушенням, якщо під час підвезення чиниться тиск або спроба підкупу виборців. Щодо кожного окремого випадку ведеться розгляд", - сказав Максіан на брифінгу в неділю.
За його словами, загалом у день голосування зареєстровано 57 різних порушень або звернень до поліції. Серед них - вісім випадків наочної агітації в недозволених місцях (наочна агітація в день виборів має бути знята в радіусі 100 метрів від виборчих дільниць. – Ред.), чотири випадки передвиборчої агітації, десять випадків незаконного перевезення виборців з метою чинення тиску на них.
"Також були інциденти з бюлетенями для голосування. Мало місце фотографування бюлетенів, що заборонено законодавством, а також - випадки розміщення фотографій у соціальних мережах. Інші порушення пов'язані з порушенням епідеміологічних норм, коли виборцям не видавали маски на дільницях або вони зайшли без вимірювання температури на вході. За всіма випадками вжито заходів або ведеться розгляд", - повідомив Максіан.
Напередодні він заявив, що поліція "побоюється провокацій на парламентських виборах у неділю".
Для забезпечення громадського порядку в день парламентських виборів у Молдові залучено понад 6000 співробітників МВС, зокрема 4946 поліцейських чергують у радіусі 100 метрів від виборчих дільниць.
Для голосування відкрито 2150 виборчих дільниць, в тому числі 150 за кордоном і 41 ділянку для жителів Придністров'я. Ці ділянки відкриті вздовж Дністра, на правому березі річки.
У суботу Вища судова палата (ВСП) Молдови скасувала рішення Апеляційної палати (АП) про скорочення кількості виборчих дільниць для жителів Придністров'я з 41 до 12. Таким чином, залишилося чинним попереднє рішення Центрвиборчкому, яке намагалася скасувати партія "Платформа DA".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хоча, це скорше виключення із правил. Але показово, що думаючі люди є всюди!
. 23 июня самолёты попытались совершить бомбардировку нефтяного терминала на Ближнем Хуторе, однако, по заявлению командования 14-й армии, один из самолётов был сбит российскими средствами ПВО[106].
23 июня 1992 года около 14 часов в Тирасполь прибыл генерал-майор А. Лебедь инкогнито под именем инспектора - полковника Гусева
Приднестровские гвардейцы и ополченцы различными способами получали от 14-й армии оружие и бронетехнику[65]. Так, 19 мая в районе Дубоссар в бой вступили танки Т-64, полученные гвардейцами у колонны 14-й армии в ходе её блокирования приднестровскими женщинами и пришедшими им на помощь 5 тысячами жителей г. Дубоссары. Молдавское руководство обвинило 14-ю армию и Россию в нарушении нейтралитета[103], а президент Молдовы Мирча Снегур 25 мая на сессии парламента объявил, что его страна находится в состоянии войны с Россией[1
Придністрянщина (Лівобережжя Дністра) то споконвічна українська земля, споконвіків заселена українцями. По- іншому там бути не могло і не буде. Як би не харахорилися в Кишиневі, Бухаресті, чи М.Санду зі своїм румунським паспортом - українців Придністрянщини не згвалтують лягти під Румунію. Кінцеве рішення по Придністрянщині приймуть жителі цього українського регіону, власне - вони його уже прийняли. Юридичне утвердження цього рішення буде у Києві, і тільки у Києві. Просто керівникам на Банковій для цього не вистачає ні волі, ні національної гідності. Поки що.