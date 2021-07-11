УКР
Новини Коронавірус і карантин
Одноразова вакцина Janssen (Johnson & Johnson) не скоро з'явиться в Україні, - МОЗ

Одноразова вакцина Janssen (Johnson & Johnson) не скоро з'явиться в Україні, - МОЗ

Вакцина проти коронавіирусу Janssen (Johnson & Johnson), яку зареєструвало Міністерство охорони здоров'я, ще не скоро з'явиться в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив в ефірі телеканалу "Україна 24"

"Дуже важко сказати (коли українцям чекати нову вакцину. - Ред.), є декілька проблем. По-перше, Johnson&Johnson – це єдина вакцина з одноразовим введенням. У цьому її привабливість, адже дуже багато країн хочуть отримати однодозну вакцину, її дуже швидко можна використовувати. На жаль, сам виробник виробляє доволі невелику кількість, і тому ми зараз лише ведемо перемовини щодо постачання таких вакцин в Україну.

Ми вже маємо досвід, коли за рахунок США приватна компанія щепилася вакциною Johnson&Johnson на території країни. Це близько 390 людей, які отримали таку вакцину, і зараз перемовини ведуться", - сказав він.

Читайте також: Pfizer незабаром оголосить про необхідність третьої дози вакцини для більш стійкого імунітету, - Washington Post

Раніше, 2 липня, Міністерство охорони здоров'я зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.

В Україні поки використовують вакцини від AstraZeneca, Sinovac, Pfizer.

вакцина (4419) карантин (18172) Кузін Ігор (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Janssen (1)
+5
На одноразовой вакцине много денег не отмоешь
11.07.2021 16:20 Відповісти
+4
Это для тех до кого не дошло с первого раза??😀 утром была эта новость..
https://censor.net/ru/news/3276344/vaktsina_johnsonjohnson_esche_ne_skoro_poyavitsya_v_ukraine_glavnyyi_sanvrach_kuzin
11.07.2021 16:08 Відповісти
+4
Да не сильно она нам и нужна.
Но кому очень надо - пусть вколет себе в мозг, чтобы полегчало.
11.07.2021 16:18 Відповісти
Это для тех до кого не дошло с первого раза??😀 утром была эта новость..
https://censor.net/ru/news/3276344/vaktsina_johnsonjohnson_esche_ne_skoro_poyavitsya_v_ukraine_glavnyyi_sanvrach_kuzin
11.07.2021 16:08 Відповісти
Про =васстанавлєніє міравой іканомікі= - теж.
11.07.2021 21:09 Відповісти
А не пох ли нам?
11.07.2021 16:14 Відповісти
Когда уже есть Файзер, то таки да.
11.07.2021 16:38 Відповісти
Да не сильно она нам и нужна.
Но кому очень надо - пусть вколет себе в мозг, чтобы полегчало.
11.07.2021 16:18 Відповісти
На одноразовой вакцине много денег не отмоешь
11.07.2021 16:20 Відповісти
Чемпионы же))
11.07.2021 16:27 Відповісти
Кто бы сомневался.
11.07.2021 16:27 Відповісти
Не нужно нам это!пусть себе колят сразу по пять доз,в район головы.
11.07.2021 16:28 Відповісти
полагаю, слово "скоро" в заголовке лишнее...
11.07.2021 16:41 Відповісти
Еще раз про Нидерланды. Вы вообще представляете, какой это будет пи@дец??? Я в апреле-мае не мог себе в страшном сне представить такой график. Я не думал, что вирус окажется такой заразный и все вакцины - пустышки !!! Простите, но это реально пистец. Я такой скорости роста не видел. За 11 дней рост в 19 раз. Вы вообще представляете что будет в Украине???? 11 дней назад число случаев - 538, сегодня - 10283. Население страны 17 млн человек.
В стране уже сделано 17 млн прививок. Полностью вакцинировано 7 млн человек. И не смотря на это, такой сумасшедший взлет.
А теперь вернемся к Украине. У нас на 40 млн человек сделано 3,5 млн прививок, полностью вакцинировано 1,2 млн. - И в Украине, а это очень скоро случится, больницы за неделю заполнятся. И на вторую неделю люди будут умирать под стенами больниц. Вы, патологические идиоты, если не понимаете масштабов катастрофы, которая приближаются. Сейчас, пока осталось немного времени, надо принимать ВСЕ комплексные меры, в противном случае, через 1-2 недели больницы просто будут перегружены и придется вводить такой жесткий карантин, который только можно придумать в фантазии...(с).
11.07.2021 16:47 Відповісти
и у меня закралось смутное сомнение - а не последствие ли этой вспышки как раз ни вирус а итог всеобщей вакцинации в Голландии !?!?
11.07.2021 17:02 Відповісти
Полностью согласен.привет всем кто укололся.
11.07.2021 17:24 Відповісти
Если в Нидерландах треть населения привита полностью...и еще треть имеет одну прививки и там такая жопа....то в Украине ни какие меры ничего не изменят...
Жопа будет в разы больше...
Но пример Нидерландов показателен....вакцины это фуфел..
11.07.2021 17:04 Відповісти
Еще и в Германии темпы заболевания за 5 последних дней пугают цифрами врачей... а ведь вакцинирование прошло у них "успешно" но оказывается что вакцины не работают !? за Нас вообще просто промолчу.. чего ждать куй его знает.. но хорошего не будет это точно...
11.07.2021 17:14 Відповісти
в Британии тоже самое
11.07.2021 19:28 Відповісти
точно не работает?

https://www.awesomescreenshot.com/image/10510972?key=4bbe8811ae41e42da4d38c927ff68932
11.07.2021 18:06 Відповісти
да.. НЕ РАБОТАЕТ !!!
11.07.2021 18:11 Відповісти
Вакцины, ВСЕ!до одного места!
11.07.2021 16:55 Відповісти
Допесты,имунка борись!
P.S. И кста-дышите спиртянский,без шуток!
11.07.2021 17:15 Відповісти
Ага, стекломоя еще можно накатить, по-скрепному!
11.07.2021 18:36 Відповісти
Мы уже имеем опыт,(какой хрен ,бездари имеют опыт? опыт имеют те .которые вакцинировали своих рабочих )когда за счет США частная компания вакцинировался вакциной Johnson & Johnson на территории страны. Это около 390 человек получили такую ​​вакцину, и сейчас переговоры ведутся и почему же те,которые имеют опыт не седят в креслах тех,неопытных ?
11.07.2021 17:49 Відповісти
Одноразова вакцина Janssen (Johnson & Johnson) не скоро з'явиться в Україні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7209
11.07.2021 18:47 Відповісти
Ну, кто останется в живых, тот и увидит. Посмотрит, поставит на алтарь, и пойдет охотиться на саблезубую жабу(например).
11.07.2021 19:10 Відповісти
В Закарпатті мадяри колють вакцину джонсон аж свистить. Безплатно і із видачею сертифіката. Гуманітарна допомога. Тільки до Києва за 2 тижні новина ще не долетіла.
11.07.2021 20:21 Відповісти
 
 