Одноразова вакцина Janssen (Johnson & Johnson) не скоро з'явиться в Україні, - МОЗ
Вакцина проти коронавіирусу Janssen (Johnson & Johnson), яку зареєструвало Міністерство охорони здоров'я, ще не скоро з'явиться в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив в ефірі телеканалу "Україна 24"
"Дуже важко сказати (коли українцям чекати нову вакцину. - Ред.), є декілька проблем. По-перше, Johnson&Johnson – це єдина вакцина з одноразовим введенням. У цьому її привабливість, адже дуже багато країн хочуть отримати однодозну вакцину, її дуже швидко можна використовувати. На жаль, сам виробник виробляє доволі невелику кількість, і тому ми зараз лише ведемо перемовини щодо постачання таких вакцин в Україну.
Ми вже маємо досвід, коли за рахунок США приватна компанія щепилася вакциною Johnson&Johnson на території країни. Це близько 390 людей, які отримали таку вакцину, і зараз перемовини ведуться", - сказав він.
Раніше, 2 липня, Міністерство охорони здоров'я зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.
В Україні поки використовують вакцини від AstraZeneca, Sinovac, Pfizer.
https://censor.net/ru/news/3276344/vaktsina_johnsonjohnson_esche_ne_skoro_poyavitsya_v_ukraine_glavnyyi_sanvrach_kuzin
Но кому очень надо - пусть вколет себе в мозг, чтобы полегчало.
В стране уже сделано 17 млн прививок. Полностью вакцинировано 7 млн человек. И не смотря на это, такой сумасшедший взлет.
А теперь вернемся к Украине. У нас на 40 млн человек сделано 3,5 млн прививок, полностью вакцинировано 1,2 млн. - И в Украине, а это очень скоро случится, больницы за неделю заполнятся. И на вторую неделю люди будут умирать под стенами больниц. Вы, патологические идиоты, если не понимаете масштабов катастрофы, которая приближаются. Сейчас, пока осталось немного времени, надо принимать ВСЕ комплексные меры, в противном случае, через 1-2 недели больницы просто будут перегружены и придется вводить такой жесткий карантин, который только можно придумать в фантазии...(с).
Жопа будет в разы больше...
Но пример Нидерландов показателен....вакцины это фуфел..
https://www.awesomescreenshot.com/image/10510972?key=4bbe8811ae41e42da4d38c927ff68932
P.S. И кста-дышите спиртянский,без шуток!