Одноразова вакцина Janssen (Johnson & Johnson) не скоро з'явиться в Україні, - МОЗ

Вакцина проти коронавіирусу Janssen (Johnson & Johnson), яку зареєструвало Міністерство охорони здоров'я, ще не скоро з'явиться в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив в ефірі телеканалу "Україна 24"

"Дуже важко сказати (коли українцям чекати нову вакцину. - Ред.), є декілька проблем. По-перше, Johnson&Johnson – це єдина вакцина з одноразовим введенням. У цьому її привабливість, адже дуже багато країн хочуть отримати однодозну вакцину, її дуже швидко можна використовувати. На жаль, сам виробник виробляє доволі невелику кількість, і тому ми зараз лише ведемо перемовини щодо постачання таких вакцин в Україну.

Ми вже маємо досвід, коли за рахунок США приватна компанія щепилася вакциною Johnson&Johnson на території країни. Це близько 390 людей, які отримали таку вакцину, і зараз перемовини ведуться", - сказав він.

Раніше, 2 липня, Міністерство охорони здоров'я зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.

В Україні поки використовують вакцини від AstraZeneca, Sinovac, Pfizer.