Препарат проти гризунів, через який гинули птахи в "Асканії-Новій", заборонено до використання біля заповідника, - ОДА

Препарат проти гризунів, через який гинули птахи в

Через загибель понад 2350 птахів на Херсонщині в 40-кілометровій зоні навколо заповідника "Асканія-Нова" заборонено використовувати для боротьби з гризунами препарат на основі бродіфакуму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир в ефірі телеканалу "Дім"

"Це перелітні птахи, їх у нашій області загинуло понад 2350 особин. У цьому напрямку ми працювали з Міністерством екології та з Мінагрополітики. Ми звернулися до них і отримали відповідь, що на полях застосовувався препарат, як виявилося після експертизи, на основі бродіфакуму", - заявив він.

Козир зазначив, що зараз від Мінекології та Мінагрополітики є заборона на використання цього препарату в 40-кілометровій зоні навколо заповідника  "Асканія-Нова".

"Зараз ми отримуємо підтвердження від Міністерства юстиції. Це буде нормативний акт, який забороняє його використання", - додав глава Херсонської ОДА.

На майбутнє аграріям для боротьби з гризунами рекомендуватимуть використовувати інші препарати, зокрема органічні.

"Ми збирали аграріїв, з ними проговорювали, це питання на контролі. Зараз це все минуло. Але однаково ми чекаємо осені, коли знову почнеться обробка полів, і щоб не допустити повторення загибелі птахів", - наголосив Козир.

Починаючи із січня, на території біосферного заповідника "Асканія-Нова" та полях сільгосппризначення в Каховському районі загинули 2236 птахів, з яких 850 належать до видів, занесених до Червоної книги України. За цими фактами поліція почала низку кримінальних проваджень.

Потрібно заборонити цей препарат взагалі по Україні, щоб птахи та дикі звіри не помирали! І взагалі всю хімію потрібно дозволяти тільки після отримання сертифікатів та дозволів ЄС. Досить труїти Україну китайським лайном!
Ну зачем запрещать этот препарат везде, в Верховной раде пусть бы пользовались себе на здоровье.
а наказать виновных ???
А в других местах, что птиц нет?! Птицы по вашему = вредители?
"Да какая разница что применять..." да?
показати весь коментар
11.07.2021 23:27 Відповісти
Верните ДДТ рыбаки хаджибея в курсе его эффективности
показати весь коментар
11.07.2021 22:58 Відповісти
аа давай тебе накажем?
показати весь коментар
11.07.2021 19:47 Відповісти
или это в других странах ??
показати весь коментар
11.07.2021 16:53 Відповісти
А давайте заборонимо використовування ножів і виделок через те, що хтось там використовував їх не так, як інші нормальні люди? А давайте під шумок заборонимо ще й використання олівців, ручок, пензлів, викруток, шил, ножиць тощо?
Справа не в тому, щоби заборонити, справа в тому, щоби була відповідальність за неналежне використання, яке призвело до тяжких наслідків, інакше дійдемо до абсурду!
показати весь коментар
11.07.2021 18:23 Відповісти
Не путайте грешное с праведным!
Если вы уж залезли в аналогии оружия, то есть условно: высокоточное оружие, обычное и оружие массового поражения. При это говорить про какое то "надлежашие использование" можно только в отношении высокоточного оружия, а применительно к оружию массового поражения (сюда входит и химическое если что) - просто смешно!!!
Так и тут: одно дело мышеловка - ее действие локально и прогнозируемо и совсем другое использование токсинов, которые могут и ветром разнестись и в воды попасть и смешаться с другими токсинами.....Какое тут в сраку ответственное использование?! У вас мозгов нет?
показати весь коментар
11.07.2021 23:38 Відповісти
Одразу видно малороса.
По-перше - в якому слові з мого посту Ви віднайшли аналог зброї?
По-друге - звісно ж, що всі росіяни вважають намагання образити найсильнішим аргументом в суперечці.
Ну і по-трете - якщо в інструкції написано, що отруту треба закидувати в нори, а натомість її просто розсипають по землі, то це і є неналежне застосування. І мізків нема у тих, хто цього не розуміє.
Хоча росіян це не стосується, бо в них зайва хромосома.
показати весь коментар
12.07.2021 00:02 Відповісти
інспекці із захисту довкілля (чи як там її) кожен рік вислає аграріям телефонограми на електронну пошту. І там повний перелік дозволених препаратів. Якщо аграрії використовували недозволений препарат, то повинні відповідати хоча б матеріально. Якщо ж інспекція дозволила, то інспекторів притягнути. Засипати у нірки на тисячі гектарів - дурня.
Тоді краще охороняти лисиць. Вони з мишвою справляться краще від всякої хімії.
Але є один ньанс: ті аграрії вибили лисиць. Бо лисиці бач перегризають підземні шланги капельного зрошення. З метою напитись води. У спеціальних поїлках воду не пьють - вважають її небезпечною (адже людина - недруг). От виходить, що таки аграріїв треба наказати. Аби природу розуміли і берегли. А то грошей набарижили, а екологічного мислення за гроші не купиш
показати весь коментар
12.07.2021 04:32 Відповісти
Ну да, хитрожопой мордве, оно конечно виднее украинец я или малорос. Думаешь раз слово "оружие" не сказал, так теперь к тебе не подкопаешься?! ("Какие ваши доказательства? Ваши доказательства не доказательства....")
А я не буду ничего доказывать, пусть каждый, кто прочтет ваш пост сам сделает выводы, проводилась ли там аналогия с оружием (даже если слово оружие не прозвучало)
показати весь коментар
12.07.2021 09:21 Відповісти
Біля Асканії заборонили, а в інших місцях можна?
показати весь коментар
11.07.2021 22:29 Відповісти
нужна не химия, а вирусология избирательного действия...вирус вызывающий чуму исключительно определееных видов грызунов
показати весь коментар
11.07.2021 23:01 Відповісти
"чума" в кавычках
показати весь коментар
11.07.2021 23:01 Відповісти
Є такий препарат,Бактеродонцид,визиває епідемію тільки в гризунів.Нікому більше не шкодить
показати весь коментар
11.07.2021 23:10 Відповісти
ЭТО РОССИЯНИ ПДРЫ 100% !!! ПУСТЬ ОНИ ВСЕ ЗДОХНУТ !!!
показати весь коментар
12.07.2021 08:21 Відповісти
 
 