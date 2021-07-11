Препарат проти гризунів, через який гинули птахи в "Асканії-Новій", заборонено до використання біля заповідника, - ОДА

Через загибель понад 2350 птахів на Херсонщині в 40-кілометровій зоні навколо заповідника "Асканія-Нова" заборонено використовувати для боротьби з гризунами препарат на основі бродіфакуму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир в ефірі телеканалу "Дім"

"Це перелітні птахи, їх у нашій області загинуло понад 2350 особин. У цьому напрямку ми працювали з Міністерством екології та з Мінагрополітики. Ми звернулися до них і отримали відповідь, що на полях застосовувався препарат, як виявилося після експертизи, на основі бродіфакуму", - заявив він.

Козир зазначив, що зараз від Мінекології та Мінагрополітики є заборона на використання цього препарату в 40-кілометровій зоні навколо заповідника "Асканія-Нова".

"Зараз ми отримуємо підтвердження від Міністерства юстиції. Це буде нормативний акт, який забороняє його використання", - додав глава Херсонської ОДА.

На майбутнє аграріям для боротьби з гризунами рекомендуватимуть використовувати інші препарати, зокрема органічні.

"Ми збирали аграріїв, з ними проговорювали, це питання на контролі. Зараз це все минуло. Але однаково ми чекаємо осені, коли знову почнеться обробка полів, і щоб не допустити повторення загибелі птахів", - наголосив Козир.

Починаючи із січня, на території біосферного заповідника "Асканія-Нова" та полях сільгосппризначення в Каховському районі загинули 2236 птахів, з яких 850 належать до видів, занесених до Червоної книги України. За цими фактами поліція почала низку кримінальних проваджень.

