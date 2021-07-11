Препарат проти гризунів, через який гинули птахи в "Асканії-Новій", заборонено до використання біля заповідника, - ОДА
Через загибель понад 2350 птахів на Херсонщині в 40-кілометровій зоні навколо заповідника "Асканія-Нова" заборонено використовувати для боротьби з гризунами препарат на основі бродіфакуму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир в ефірі телеканалу "Дім"
"Це перелітні птахи, їх у нашій області загинуло понад 2350 особин. У цьому напрямку ми працювали з Міністерством екології та з Мінагрополітики. Ми звернулися до них і отримали відповідь, що на полях застосовувався препарат, як виявилося після експертизи, на основі бродіфакуму", - заявив він.
Козир зазначив, що зараз від Мінекології та Мінагрополітики є заборона на використання цього препарату в 40-кілометровій зоні навколо заповідника "Асканія-Нова".
"Зараз ми отримуємо підтвердження від Міністерства юстиції. Це буде нормативний акт, який забороняє його використання", - додав глава Херсонської ОДА.
На майбутнє аграріям для боротьби з гризунами рекомендуватимуть використовувати інші препарати, зокрема органічні.
"Ми збирали аграріїв, з ними проговорювали, це питання на контролі. Зараз це все минуло. Але однаково ми чекаємо осені, коли знову почнеться обробка полів, і щоб не допустити повторення загибелі птахів", - наголосив Козир.
Починаючи із січня, на території біосферного заповідника "Асканія-Нова" та полях сільгосппризначення в Каховському районі загинули 2236 птахів, з яких 850 належать до видів, занесених до Червоної книги України. За цими фактами поліція почала низку кримінальних проваджень.
"Да какая разница что применять..." да?
Справа не в тому, щоби заборонити, справа в тому, щоби була відповідальність за неналежне використання, яке призвело до тяжких наслідків, інакше дійдемо до абсурду!
Если вы уж залезли в аналогии оружия, то есть условно: высокоточное оружие, обычное и оружие массового поражения. При это говорить про какое то "надлежашие использование" можно только в отношении высокоточного оружия, а применительно к оружию массового поражения (сюда входит и химическое если что) - просто смешно!!!
Так и тут: одно дело мышеловка - ее действие локально и прогнозируемо и совсем другое использование токсинов, которые могут и ветром разнестись и в воды попасть и смешаться с другими токсинами.....Какое тут в сраку ответственное использование?! У вас мозгов нет?
По-перше - в якому слові з мого посту Ви віднайшли аналог зброї?
По-друге - звісно ж, що всі росіяни вважають намагання образити найсильнішим аргументом в суперечці.
Ну і по-трете - якщо в інструкції написано, що отруту треба закидувати в нори, а натомість її просто розсипають по землі, то це і є неналежне застосування. І мізків нема у тих, хто цього не розуміє.
Хоча росіян це не стосується, бо в них зайва хромосома.
Тоді краще охороняти лисиць. Вони з мишвою справляться краще від всякої хімії.
Але є один ньанс: ті аграрії вибили лисиць. Бо лисиці бач перегризають підземні шланги капельного зрошення. З метою напитись води. У спеціальних поїлках воду не пьють - вважають її небезпечною (адже людина - недруг). От виходить, що таки аграріїв треба наказати. Аби природу розуміли і берегли. А то грошей набарижили, а екологічного мислення за гроші не купиш
А я не буду ничего доказывать, пусть каждый, кто прочтет ваш пост сам сделает выводы, проводилась ли там аналогия с оружием (даже если слово оружие не прозвучало)