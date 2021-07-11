Кримчани можуть звертатися до українських адвокатів, які вестимуть їхні справи в Європейському суді з прав людини, - Кориневич

Постійний представник президента України в АР Крим і Севастополі Антон Кориневич розповів, як жителі окупованого Криму можуть отримати юридичну допомогу на материковій Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію він озвучив в ефірі українського телеканалу "Дім"

"Існують механізми особистих скарг. Зокрема, до Європейського суду з прав людини. Кримчани можуть звертатися до українських адвокатів, які можуть вести їхні справи, зокрема в Європейському суді з прав людини", - зазначив він.

Також жителі Криму можуть звернутися в правоохоронні органи, якщо були здійснені військові злочини, злочини проти людяності або були порушені права людини.

"У цьому напрямку активно працює прокуратура АР Крим та міста Севастополь, департамент із військових злочинів у структурі Офісу генерального прокурора. Це все документується, фіксується, складається в портфоліо і застосовується як у межах українських національних процесів, так і в роботі з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі", - пояснив представник президента.

Читайте також: Захист кримського політв'язня Олега Приходька готує скаргу в ЄСПЛ