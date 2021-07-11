Від початку доби 11 липня терористи 5 разів порушили перемир'я, втрат немає, - пресцентр штабу ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у межах Тристоронньої контактної групи. Упродовж поточної доби, 11 липня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "У районі населеного пункту Піски ворог двічі обстріляв позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новоселівки російські окупанти вели вогонь із мінометів 82-го калібру.

Крім того, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 2 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм".

Читайте також: За минулу добу - 11 порушень. Терористи стріляли зі 122-мм артсистем поблизу Водяного та Миронівського, - ООС