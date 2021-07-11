УКР
Новини Агресія Росії проти України
827 7

Від початку доби 11 липня терористи 5 разів порушили перемир'я, втрат немає, - пресцентр штабу ООС

Від початку доби 11 липня терористи 5 разів порушили перемир'я, втрат немає, - пресцентр штабу ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у межах Тристоронньої контактної групи. Упродовж поточної доби, 11 липня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "У районі населеного пункту Піски ворог двічі обстріляв позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новоселівки російські окупанти вели вогонь із мінометів 82-го калібру.

Крім того, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 2 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм".

Автор: 

обстріл (30375) Донбас (22360) операція Об’єднаних сил (6725)
На кожен обстріл терористів потрібно відповідати нищівними ударами артилерії, щоб випалювати позиції терористів дотла! Потрібні ударні БПЛА Касьянова які можуть дешево і масово знищувати терористів ще до того як вони почнуть стріляти!
11.07.2021 17:47 Відповісти
насамперед президента потрібно , що буде воювати а не здавати свої території.а зараз тенденція така: ось вам премії за невідкриття вогню, а відкриєте вогонь- посадимо.
11.07.2021 17:53 Відповісти
Позиція Президента змінюється в залежності від обставин, раніше Президент був за мир, бо потрібно було зібрати голоси сходу, а зараз буде за війну, бо потрібні голоси заходу.
11.07.2021 18:10 Відповісти
Скільки населених пунктів було звільнено при зєлєнському? ти свою лапшу вішай зєбілам, а не нам.
11.07.2021 18:16 Відповісти
Але у верхній харчоприймальній голові Косоворотька війні вже авус.
Так, зебіли?
11.07.2021 18:01 Відповісти
Сегодня сборная Англии порвет Макаронников Берлускони 4:2
11.07.2021 18:03 Відповісти
 
 