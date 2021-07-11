ФСБ в окупованому Криму залякувала журналіста Єсипенка тортурами, щоб він не відмовлявся від "вибитих" раніше показань

ФСБ погрожувала політв'язню Владиславу Єсипенку, який перебуває у СІЗО в окупованому Криму, тортурами, щоб він не відмовлявся від своїх "вибитих" показань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла його дружина Катерина в ефірі Громадського радіо.

За словами Катерини, після відмови від зізнання, яке Владислав зробив під тортурами, йому заборонили телефонувати додому, а листи рідним він передає через свого адвоката.

Після заяви про катування Владислава спробували відправити у підвал, психологічно намагалися його переконати не відмовлятися від своїх показань, потрібних ФСБ.

"Фізично вони його ніби не чіпали. Були погрози та залякування подальшими тортурами. Наразі до нього пускають адвокатів. Бо коли його катували, адвокатів не пускали. За станом його здоров’я ми не можемо стежити. Невідомо, як на нього вплинули тортури. Знаю, що минулого тижня у нього боліли нирки. Він просив про медичну допомогу, але йому відмовили, бо лікаря у СІЗО нема", – розповіла Катерина.

Також вона описала умови, в яких перебуває Єсипенко.

"Камера, у якій він зараз, розміром 3 на 4 метри, кисню мало, прогулянка - година на добу. У камеру вилазять з унітаза щури. У суботу - банний день, прогулянок немає. Він себе підтримує тим, що займається спортом навіть у тих умовах. Читає українські видання. Ми надсилаємо йому публікації про те, що про нього тут кажуть, як підтримують. Влад пише, що в усіх політв’язнів Сімферополя одна надія - на обмін. Ніхто не сподівається на справедливий суд у Криму", - додала вона.

Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акції на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.

16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

5 травня журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.

6 липня підконтрольний Росії так званий "райсуд" у тимчасово окупованому Сімферополі продовжив на пів року термін арешту незаконно утримуваного громадянина України, журналіста Владислава Єсипенка.

