Резолюції, ухвалені на "Кримській платформі", не дозволять світу забути про окупований півострів, - Джапарова

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила, що резолюції, які будуть ухвалюватися на "Кримській платформі", не дозволять "світу забути про Крим".

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю Крим.Реалії.

За словами Джапарової, Росія вкладає ресурси в те, щоб міжнародна спільнота якнайменше говорила про проблему Криму, тому одним із завдань "Кримської платформи" є нагадування світу про існуючу проблему.

"Давайте уявимо собі, що нічого не відбувається і немає "Кримської платформи". Всі продовжують жити своїм життям, і Росія досягає своєї мети - про Крим ніхто не згадує. Чи будемо ми тоді ставити такі запитання? Очевидно, ні. Росія не просто спостерігає за тим, що відбувається, а й вкладає ресурси в те, щоб про Крим ніхто не говорив. За допомогою "Кримської платформи" ми не даємо світу забути про Крим. Це наша наступальна тактика. До чого вона призведе, ми не знаємо, але ми не маємо бути самотнім воїном на цьому полі", - сказала Джапарова.

Читайте також: Питання кримських політв'язнів стане важливою складовою "Кримської платформи", - Джапарова