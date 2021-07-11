УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10208 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
1 294 6

Резолюції, ухвалені на "Кримській платформі", не дозволять світу забути про окупований півострів, - Джапарова

Резолюції, ухвалені на

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила, що резолюції, які будуть ухвалюватися на "Кримській платформі", не дозволять "світу забути про Крим".

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю Крим.Реалії.

За словами Джапарової, Росія вкладає ресурси в те, щоб міжнародна спільнота якнайменше говорила про проблему Криму, тому одним із завдань "Кримської платформи" є нагадування світу про існуючу проблему.

"Давайте уявимо собі, що нічого не відбувається і немає "Кримської платформи". Всі продовжують жити своїм життям, і Росія досягає своєї мети - про Крим ніхто не згадує. Чи будемо ми тоді ставити такі запитання? Очевидно, ні. Росія не просто спостерігає за тим, що відбувається, а й вкладає ресурси в те, щоб про Крим ніхто не говорив. За допомогою "Кримської платформи" ми не даємо світу забути про Крим. Це наша наступальна тактика. До чого вона призведе, ми не знаємо, але ми не маємо бути самотнім воїном на цьому полі", - сказала Джапарова.

Читайте також: Питання кримських політв'язнів стане важливою складовою "Кримської платформи", - Джапарова

Автор: 

Джапарова Еміне (179) Кримська платформа (320)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
какать миру на наши проблемы
показати весь коментар
11.07.2021 18:41 Відповісти
Такого треба побільше.
Щоб в росіян горіло і вони розуміли що їх чекає доля нацистів, а Крим доля Судетів.
показати весь коментар
11.07.2021 18:48 Відповісти
Съедутся, потрындят и все, толку будет еще меньше чем от резолюций Генассамблеи ООН.
показати весь коментар
11.07.2021 19:11 Відповісти
Все ніяк не зрозуміло чому кримські татари тоді з під ВР криму пішли і більше за них ніхто у криму не чув...?
показати весь коментар
11.07.2021 20:12 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html

Польская сторона (и не только) очень раздражена отзывом украинской подписи из-под заявлением ООН о нарушении прав человека в китайском Синцзяне. "У нас с Китаем два проекта на 6,5 млрд евро, но принципы есть принципы" министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик. "Крымскую платформу" Зеленского можно считать покойной. Кто захочет конфликтовать с Россией ради страны, которая предает других?
показати весь коментар
11.07.2021 22:18 Відповісти
 
 