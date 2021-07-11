УКР
2 334 5

Українка Калініна вдруге за рік виграла два тенісні турніри поспіль та увійшла до сотні найкращих у світовому рейтингу

Українська тенісистка Ангеліна Калініна - переможниця ґрунтового турніру W100, який проводився у французькому Контрексвіллі. У статусі четвертої сіяної Калініна обіграла у фіналі представницю Угорщини Далму Галфі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Матч проти Галфі став другим для Калініної за день. Перед фіналом українська тенісистка за 1 год. 39 хв обіграла китянку Сінвень Жен. 

Для перемоги у фіналі Калініній вистачило 77 хвилин. Загалом вона віддала угорській тенісистці всього чотири гейми.

Для Калініної це другий поспіль виграний турнір. Перед цим українська тенісистка здобула перемогу на турнірі в Монпельє.

Водночас Калініна у 2021 році вдруге виграє два поспіль турніри. У квітні-травні українська тенісистка перемогла на турнірі в португальському Оейраші, після чого виграла на змаганнях у Загребі.

Українка виграла вже десять матчів поспіль: спочатку вона перемогла на турнірі в Монпельє (5 перемог), а тепер - у Контрексвіллі.

Остання перемога вплине на місце Калініної у світовому рейтингу - вона підніметься на 95 місце (+30 місць). Це її найкращий результат у кар'єрі.

Молодца,чорнобрива красуня!!! Слава Україні! !!!
11.07.2021 22:16 Відповісти
Англия-Италия 1:0 на 2 минуте...
11.07.2021 22:18 Відповісти
Умничка!!!
12.07.2021 01:54 Відповісти
Вітання, дівчинко! Щастя тобі та ще багато перемог! 💛💙🌹🌹🌹🏆🏆🏆😘😘😘
12.07.2021 04:10 Відповісти
 
 