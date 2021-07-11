Дострокові вибори в Болгарії: згідно з екзит-полами, до парламенту проходять шість партій

У дострокових парламентських виборах у Болгарії брали участь 23 партії та коаліції. Вперше в історії на великих дільницях було тільки машинне голосування - без паперових бюлетенів, за допомогою електронних пристроїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Болгарія.

За даними екзит-полу соціологічного агентства Gallup International, лідирує на виборах партія ГЄРБ колишнього прем'єр-міністра Бойко Борисова.

Голоси розподілилися наступним чином:

"ГЄРБ-СДС" - 22,1% або 59 місць у парламенті;

"Є такий народ" - 21,5% або 58 місць у парламенті;

"БСП за Болгарію" - 15,1% або 41 місце;

"Демократична Болгарія" -13,7% або 37 місць;

"Рух за права і свободи" - 11,8% або 32 місця;

"Встань. Мафія геть!" - 4,9% або 13 місць.

Патріоти, цього разу об'єднавшись у коаліцію під назвою "Болгарські патріоти", знову не подолали 4-відсотковий бар'єр.

Партія "Є такий народ" - новачок болгарської політики, її очолює шоумен і музикант Слава Тріфонов.

Приблизно такі ж результати показують інші екзит-поли, наведені виданням.

Явка на дострокових парламентських виборах у Народні збори 46 скликання становить 34,5%.

"Не підтримую жодного" - так проголосували 1,6% виборців.

У ЦВК Болгарії зазначили, що підстав для оскарження результатів голосування немає. Порушень у день виборів зареєстровано порівняно мало.

Експерти зазначають, що колись правляча партія ГЄРБ гарантовано залишиться в ізоляції, адже всі політичні об'єднання вже відмовилися від можливої з нею співпраці, повідомляє euronews.

Попередні вибори в парламент Болгарії відбулись у квітні 2021 року, проте коаліційний уряд сформувати не вдалося і президент Румен Радев розпустив парламент.