УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6650 відвідувачів онлайн
Новини
3 769 28

Дострокові вибори в Болгарії: згідно з екзит-полами, до парламенту проходять шість партій

Дострокові вибори в Болгарії: згідно з екзит-полами, до парламенту проходять шість партій

У дострокових парламентських виборах у Болгарії брали участь 23 партії та коаліції. Вперше в історії на великих дільницях було тільки машинне голосування - без паперових бюлетенів, за допомогою електронних пристроїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Болгарія.

За даними екзит-полу соціологічного агентства Gallup International, лідирує на виборах партія ГЄРБ колишнього прем'єр-міністра Бойко Борисова.

Голоси розподілилися наступним чином:

"ГЄРБ-СДС" - 22,1% або 59 місць у парламенті;

"Є такий народ" -  21,5% або 58 місць у парламенті;

"БСП за Болгарію" - 15,1% або 41 місце;

"Демократична Болгарія" -13,7% або 37 місць;

"Рух за права і свободи" - 11,8% або 32 місця;

"Встань. Мафія геть!" - 4,9% або 13 місць.

Патріоти, цього разу об'єднавшись у коаліцію під назвою "Болгарські патріоти", знову не подолали 4-відсотковий бар'єр.

Читайте також: Дострокові парламентські вибори відбуваються в Болгарії

Партія "Є такий народ" - новачок болгарської політики, її очолює шоумен і музикант Слава Тріфонов.

Приблизно такі ж результати показують інші екзит-поли, наведені виданням.

Явка на дострокових парламентських виборах у Народні збори 46 скликання становить 34,5%.

"Не підтримую жодного" - так проголосували 1,6% виборців.

У ЦВК Болгарії зазначили, що підстав для оскарження результатів голосування немає. Порушень у день виборів зареєстровано порівняно мало.

Читайте також: Аудіогід українською мовою з'явився в болгарському Археологічному музеї Несебра

Експерти зазначають, що колись правляча партія ГЄРБ гарантовано залишиться в ізоляції, адже всі політичні об'єднання вже відмовилися від можливої з нею співпраці, повідомляє euronews.

Попередні вибори в парламент Болгарії відбулись у квітні 2021 року, проте коаліційний уряд сформувати не вдалося і президент Румен Радев розпустив парламент.

Автор: 

Болгарія (797) дострокові вибори (128)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Партия "Есть такой народ" - новичок болгарской политики, ее возглавляет шоумен и музыкант Слава Трифонов.Источник: https://censor.net/ru/n3276412

Я думал только у нас ЗЕбилы а окакзывается есть и в Болгарии. Правда их там намного меньше!
показати весь коментар
11.07.2021 23:19 Відповісти
+6
А ось у Молдові на дострокових парламентських виборах пройшли - проєвропейська партія «Дія і солідарність» президента Майї Санду, котра набрала 55%. Прокремлівський блок комуняк та соціалістів, на чолі з путіністом Додоном - 24%.
показати весь коментар
11.07.2021 23:49 Відповісти
+5
Не будет никакого блока. 47% это 56 депутатов. То есть большинство в парламенте. И 47% это без диаспоры. Там 210,000 голосов. Партия Санду может набрать больше 55%.
показати весь коментар
11.07.2021 23:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Партия "Есть такой народ" - новичок болгарской политики, ее возглавляет шоумен и музыкант Слава Трифонов.Источник: https://censor.net/ru/n3276412

Я думал только у нас ЗЕбилы а окакзывается есть и в Болгарии. Правда их там намного меньше!
показати весь коментар
11.07.2021 23:19 Відповісти
І в Болгаріі Голобородькі в пошані !!!)))
показати весь коментар
11.07.2021 23:28 Відповісти
В каждом обществе есть зебилы но в Болгарии их только 20% как я завидую болгарам!
показати весь коментар
11.07.2021 23:32 Відповісти
Болгария - самая нищая в ЕС СТРАНА под внешним управлением раши .
показати весь коментар
12.07.2021 01:22 Відповісти
Шоумен і музикант Слава - до чого ти тут зебілів приплів? Це аналог нашого Голосу.
показати весь коментар
12.07.2021 01:34 Відповісти
Так ани рашен не сасут.
показати весь коментар
12.07.2021 01:43 Відповісти
как бы партия не называлась а костяк ее в любом случае богомизбранный народ.
показати весь коментар
11.07.2021 23:45 Відповісти
А болезь таки заразна
показати весь коментар
12.07.2021 00:58 Відповісти
Респект молдованам !! Лишається питання- Хто з нас молдовани ???))))
показати весь коментар
11.07.2021 23:29 Відповісти
Жарт на грані.
Молдовани гарні, працьовиті та гостинні люди. А ми маємо бубочку президентом. А вони Санду.
показати весь коментар
12.07.2021 00:11 Відповісти
та то такий собі екзітпол... по телефону... в нас - подивись, що аналогічні витворяють...
показати весь коментар
11.07.2021 23:42 Відповісти
Пока что по подсчёту 80% бюллетеней не так радужно. Партия Майи Санду набирает 47%, если так и останется - придется ей создавать блок с местными "зелёными" - партией Ренато Усатого
показати весь коментар
11.07.2021 23:44 Відповісти
Не будет никакого блока. 47% это 56 депутатов. То есть большинство в парламенте. И 47% это без диаспоры. Там 210,000 голосов. Партия Санду может набрать больше 55%.
показати весь коментар
11.07.2021 23:57 Відповісти
Удачи Молдове.
показати весь коментар
12.07.2021 00:07 Відповісти
Если так, то это отлично. Победы партии PAS
показати весь коментар
12.07.2021 00:30 Відповісти
А ось у Молдові на дострокових парламентських виборах пройшли - проєвропейська партія «Дія і солідарність» президента Майї Санду, котра набрала 55%. Прокремлівський блок комуняк та соціалістів, на чолі з путіністом Додоном - 24%.
показати весь коментар
11.07.2021 23:49 Відповісти
В нас минулий парламент майже ввесь був проєвропейський. І? До чого докерувались? Провалили всі 144 потужні рехворми, так, що українському народу на слідуючих виборах довелось гнати їх втришия разом з головними керманичами...
показати весь коментар
12.07.2021 01:40 Відповісти
Схоже болгари теж "мудрий нарід" ,власного Віслючка мають ,лишиось лише навчити на фортеп"яні грати !!!!)))
показати весь коментар
11.07.2021 23:27 Відповісти
Ну теперь в Болгарии местные "зелёные" - партия "Има такъв народ" шоумена Слави Трифонова с другими популистами "Изправи се! Мутри вън!" и пророссийской партией БСП оттеснят проевропейский ГЕРБ и создадут коалицию
показати весь коментар
11.07.2021 23:31 Відповісти
малувато буде для коаліції... вісьми мандатів не вистачає... але це, щоправда, якщо результати заміру екзітполу не розійдеться з дійсними результатами
показати весь коментар
11.07.2021 23:39 Відповісти
ГЕРБ практически не является проевропейской партией. Это псевдоправая партия, созданная бывшими милиционерами и агентами секретных коммунистических служб. Их лидер Борисов - бывший милиционер, связанный с криминальными структурами 90-х годов. За 12 лет фактического правления он создал полуавторитарный режим, который контролировал средства массовой информации, судебную систему, деньги, поступающие из ЕС, и коррупция достигла высочайшего уровня. Он пользовался сильной поддержкой Ангелы Меркель и в то же время полностью поддерживал российские энергетические проекты, такие как «Турецкий поток», участок которого был построен на болгарские деньги, тем самым нанося удар по интересам Украины. Он лично посетил Путина в Кремле и попросил «прощения» за то, что Болгария ранее прекратила его строительство под американским давлением. С приходом администрации Байдена позиции Борисова и его партии резко пошатнулись, особенно после того, как США ввели санкции в соответствии с законом Магнитского в отношении крупнейшего олигарха Болгарии, Делян Пеевски, который стоял за Борисовым, и попытки Меркель спасти его потерпели неудачу. . Радио «Свободная Европа» и другие неконтролируемые СМИ начали сообщать шокирующие факты о его кражах и злоупотреблениях. Также появилась фотография его спальни с пачками евро и золотых слитков, сделанная проституткой, которая навещала его в его доме.
показати весь коментар
12.07.2021 03:17 Відповісти
Вие гледайте там, какво ще се пазарите с Курнелия и БСП-ту, че иначе власт нанай!
показати весь коментар
12.07.2021 12:02 Відповісти
Поднимайся мафию долой это кто ? Я так понял кто громче всех кричит держи вора?
показати весь коментар
12.07.2021 01:01 Відповісти
ГЕРБ это чисто мафия, богатая, но под вывеской "проевропейскости". Политика которой это полнейшее выжигание, как класса, малого бизнеса, геноцид малого бизнеса. Жесточайшие проверки налоговой, у многих людей долги после этих проверок/репрессий налоговой по 50000 евро. Законы против малого бизнеса принимали, как наперсточники, задним числом. Вот тут можно похвалить Украину, если бы такое вытворяла власть в Украине против малого бизнеса, уже бы три Майдана было бы.
показати весь коментар
12.07.2021 03:12 Відповісти
Струва ми се, че тези "протестиращи" партии са рубладжийски "чавдарчета"
показати весь коментар
12.07.2021 19:54 Відповісти
А теперь Болгария заживёт за свой счёт, а не за счёт Ганса и Франца. Евроденьги кончились, пилить нечего.
показати весь коментар
12.07.2021 07:11 Відповісти
 
 