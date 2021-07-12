УКР
Російські дипломати перейшли на мову погроз із країнами-учасницями "Кримської платформи", - Джапарова

Російські дипломати перейшли на мову погроз із країнами-учасницями

Через російські дипломатичні представництва відбувається робота з дискредитації "Кримської платформи".

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в інтерв'ю Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Через російські дипломатичні представництва відбувається робота з дискредитації "Кримської платформи". Ми отримуємо інформацію про це, зокрема, і від наших партнерів. Вони нам розповідають про зустрічі з російськими послами і про те, що вони на цих зустрічах говорять про "Кримську платформу" і про те, як ставитимуться до країн, які до неї долучаться. Це мова погроз. І дійсно не кожна країна має ресурс, щоб ігнорувати ці погрози. Є низка країн, співробітництво Росії з якими має критичний характер - чи то в економічній площині, чи то у військовій співпраці. Ми до цього теж маємо ставитися тверезо", - повідомила Джапарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резолюції, ухвалені на "Кримській платформі", не дозволять світу забути про окупований півострів, - Джапарова

Нагадаємо, "Кримська платформа" - це міжнародна майданчик, покликаний об'єднати зусилля для реінтеграції та деокупації Кримського півострова. Установчий саміт платформи відбудеться 23 серпня в Києві. Низка країн вже відкрито висловили бажання долучитися до роботи платформи, зокрема, Словаччина, Туреччина. Польща та ін.

Почему они подлые ?

Британия поддерживает Украину против агрессии раши , а итальянцы пока дружат с рашей
12.07.2021 01:11 Відповісти
У меня психология как раз нормальная - я друзей поддерживаю , а врагов игнорирую . Британия - надёжный друг Украины , а на всяких дур , типа ведущей, смешно обращать внимание . Бо ведущие как правило типичные курицы 😀
12.07.2021 01:31 Відповісти
Да не оправдывайтесь
В Вас говорит меньшевартисть
Пока Британия Украине помогает во много раз больше Италии , и это надо ценить
12.07.2021 01:15 Відповісти
Пипец два ника Женя Женя и очень частый гость якобы из Словакия София Дуглас уничтожили тему, которую в новости подняла Джарпрова про россиские наезды по Крыму. Это просто понты и дурость вышеозначеных ников или их работа?
12.07.2021 08:48 Відповісти
Ну а что они,убогие,могут еще делать,кроме как бряцать оружием и грозится всему Миру, если паРашеская Резервация больше ни на что не способна.
12.07.2021 11:12 Відповісти
