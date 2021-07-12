Російські дипломати перейшли на мову погроз із країнами-учасницями "Кримської платформи", - Джапарова

Через російські дипломатичні представництва відбувається робота з дискредитації "Кримської платформи".

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в інтерв'ю Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Через російські дипломатичні представництва відбувається робота з дискредитації "Кримської платформи". Ми отримуємо інформацію про це, зокрема, і від наших партнерів. Вони нам розповідають про зустрічі з російськими послами і про те, що вони на цих зустрічах говорять про "Кримську платформу" і про те, як ставитимуться до країн, які до неї долучаться. Це мова погроз. І дійсно не кожна країна має ресурс, щоб ігнорувати ці погрози. Є низка країн, співробітництво Росії з якими має критичний характер - чи то в економічній площині, чи то у військовій співпраці. Ми до цього теж маємо ставитися тверезо", - повідомила Джапарова.

Нагадаємо, "Кримська платформа" - це міжнародна майданчик, покликаний об'єднати зусилля для реінтеграції та деокупації Кримського півострова. Установчий саміт платформи відбудеться 23 серпня в Києві. Низка країн вже відкрито висловили бажання долучитися до роботи платформи, зокрема, Словаччина, Туреччина. Польща та ін.