УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11216 відвідувачів онлайн
Новини
15 466 88

На виборах до парламенту Молдови перемагає проєвропейська партія PAS, - ЦВК опрацювала понад 96% бюлетенів. ІНФОГРАФІКА

На виборах до парламенту Молдови перемагає проєвропейська партія PAS, - ЦВК опрацювала понад 96% бюлетенів. ІНФОГРАФІКА

Центральна виборча комісія Молдови обробила 96,84% бюлетенів. Лідирує партія "Дія і солідарність" (PAS), яку очолювала нинішня президентка республіки Майя Санду.

Так, згідно з даними сайту Центрвиборчкому, PAS по Молдові набирає 49,32% голосів виборців, інформує Цензор.НЕТ.

На другому місці - передвиборчий блок Партії соціалістів і Партії комуністів (президентів Додона і Вороніна) набрав 29,7% голосів. Третє місце дісталося партії "Шор" (бізнесмена Ілана Шора), за яку проголосували 6,25% виборців.

Решта формувань, згідно з попередніми даними, не проходять до парламенту.

Також читайте: Дострокові вибори в Молдові визнано такими, що відбулися

На виборах до парламенту Молдови перемагає проєвропейська партія PAS, - ЦВК опрацювала понад 96% бюлетенів 01
На виборах до парламенту Молдови перемагає проєвропейська партія PAS, - ЦВК опрацювала понад 96% бюлетенів 02
На виборах до парламенту Молдови перемагає проєвропейська партія PAS, - ЦВК опрацювала понад 96% бюлетенів 03
На виборах до парламенту Молдови перемагає проєвропейська партія PAS, - ЦВК опрацювала понад 96% бюлетенів 04

Також читайте: На виборах у Молдові зафіксовано порушення, пов'язані з участю мешканців Придністров'я, - поліція

Українська журналістка Ірина Ромалійська, яка перебуває в Молдові, зазначає у Facebook: "І ще триває голосування в окремих дільницях за кордоном Молдови - вони, схоже, будуть вирішальними. Але вже зараз здається, що проєвропейські сили не просто перемагають проросійські, а й беруть монобільшість у парламенті".

На виборах до парламенту Молдови перемагає проєвропейська партія PAS, - ЦВК опрацювала понад 96% бюлетенів 05

Видання NewsMaker повідомляє, що в Молдові на виборах 11 липня проголосували понад 1,4 млн виборців - приблизно 48% від загальної кількості громадян, які мають право голосу. За кордоном вже проголосували понад 208,7 тис. громадян.

Ці дані не враховують голоси діаспори. Поки підраховано лише 11 625 голосів із 209 тисяч. Голосування в діаспорі ще триває.

Також читайте: Сьогодні в Молдові відбуваються дострокові парламентські вибори

Автор: 

вибори (6736) Молдова (2118) Ромалійська Ірина (418) Мая Санду (267)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+50
Победа!!!
показати весь коментар
12.07.2021 02:08 Відповісти
+34
Сколько работы предстоит. Страна за 30 лет убитая полностью, разворонная, мы ожидаем очень больших реформ, полной зачистке системы. Президента уже предупрели, никаких поблажек бандитам, иначе голосовать больше так не будем. Это лучший шанс изменить страну за все 30 лет независимости. Такого ещё не было.
показати весь коментар
12.07.2021 02:26 Відповісти
+32
Вітання сусідам, так розумію що Санду буде мати 50+ в парламенті?
показати весь коментар
12.07.2021 03:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Победа!!!
показати весь коментар
12.07.2021 02:08 Відповісти
50,1% и ещё 100,000 голосов с запада + в США и Канаде ещё голосуют люди.
показати весь коментар
12.07.2021 02:16 Відповісти
50,7%. Если бы всякие политические "проевропейские" трупы не лезли на выборы, то партия Санду получила бы все 60%. 100,000 голосов за правых поделят на три партии, а не 100,000 ПАС Санду.
показати весь коментар
12.07.2021 02:35 Відповісти
50,8%
показати весь коментар
12.07.2021 02:36 Відповісти
Вітання сусідам, так розумію що Санду буде мати 50+ в парламенті?
показати весь коментар
12.07.2021 03:14 Відповісти
Дякуемо. 51,6% сейчас. В депутатских креслах это больше 60 мандатов из 101. Она может полностью управлять страной единолично без коалиции. Точнее её партия. Но объективно 52-53% это именно её рейтинг и она будет приходить в парламент с законопроектами, инициативами, ведь у нас всё таки парламентская республика. К сожалению не удалось взять конституационное большинство чтобы менять конституцию, но думаю на следующих выборах, если при её правительстве посадят всех воров, то люди дадут ей и 75-80%.
показати весь коментар
12.07.2021 03:28 Відповісти
Вітаю! Бував у вас, чудова країна, тільки в Придністров'ї дуже дивні люди, які не знають чого вони насправді хочуть, дезорієнтовані, дуже депресивні, але змінювати нічого не збираються. Сподіваюсь ви все повернете з часом.
показати весь коментар
12.07.2021 04:44 Відповісти
а я то кажуть ложка говна портe усю мeдову бочку
показати весь коментар
12.07.2021 08:25 Відповісти
Вітаю !!!
показати весь коментар
12.07.2021 02:17 Відповісти
Дякую вам.
показати весь коментар
12.07.2021 02:19 Відповісти
Очень люблю Молдову - прекрасная солнечная добрая ЕВРОПЕЙСКАЯ страна
показати весь коментар
12.07.2021 02:23 Відповісти
Сколько работы предстоит. Страна за 30 лет убитая полностью, разворонная, мы ожидаем очень больших реформ, полной зачистке системы. Президента уже предупрели, никаких поблажек бандитам, иначе голосовать больше так не будем. Это лучший шанс изменить страну за все 30 лет независимости. Такого ещё не было.
показати весь коментар
12.07.2021 02:26 Відповісти
Всем проевропейским силам в Молдове нужно объединиться иначе будет длительная тягомотина как здесь у нас, в Украине (к сожалению).
показати весь коментар
12.07.2021 02:49 Відповісти
По настоящему проевропейская-проамериканская партия в Молдове это только PAS Санду. Остальные могут лишь чесать языком, рассказывать про ЕС через 15 лет или объединение с Румынией и параллельно пилить гранты и кредиты. Поэтому Санду и победила всех. Люди уже в курсе кто и что. Люди доверяют только Санду. Вся моя семья, все мои родственники голосовали за неё. Её партия опережает Додона в 2 раза. Это главный показатель. Про других и говорить нечего. Пару процентов от силы.
показати весь коментар
12.07.2021 02:56 Відповісти
Главное чтобы у вас не было как у нас зеленским. Потому что именно вот такими словами эти клоуны и говорили, что другие партии только воруют, 30 лет, вот это все. результат у нас все видят.
показати весь коментар
12.07.2021 03:06 Відповісти
Такой вариант конечно исключать никогда нельзя. Уверенным быть на 100% невозможно. Однако. За последние 5 лет с тех пор как она проиграла выборы Додону в 2016 её не смог подкупить никто. Ни один олигарх её не купил. Она была премьером и не пошла на сговор ни с кем, когда нащначали ручного прокцрора Додона. Парламент снял её с должности, но она так и не согласилась на условия Додона и других бандитов. Поэтому спустя 2 года у неё такой результат на выборах. Её считают неподкупной. + она работала когда-то в Вашингтоне и за ней стоят США. Была бы у неё возможность, давно бы взяла деньги у левых или бандитов. Но она продолжает жить в маленькой квартирке. Люди её любят за это.
показати весь коментар
12.07.2021 03:13 Відповісти
Майя Санду очень милая, женственная, и обходительная.
На улицах Кишинёва моей журналистке местные влюблённые бомжи мешали прямым включениям в новости чтением стихов, принимая её за Майю!
Дундук Додон на фоне Майи выглядит тупым, напыщеным, самовлюблённым солдафоном.
Скорее всего - таким он на самом деле и является.
Про то, что он российская шестёрка - я вообще молчу!
Пишу на русском исключительно для того, чтобы молдавские друзья понимали меня.
показати весь коментар
12.07.2021 03:29 Відповісти
Никто не отрицает что Додон тупой. Президентом он стал только через подкуп голосов.
показати весь коментар
12.07.2021 03:41 Відповісти
На відміну від нашого, через "халявщиків" і "приколістів".
показати весь коментар
12.07.2021 06:50 Відповісти
В Молдове избиратели поняли, что такое всякие там додоны и прочая комуняцкая, купленная Куйлом, срань. А у нас 73% идиотов все еще надеятся, что зебанутый на всю голову, найвелычнишый говнокомандующий пересажает всех олигархов, все у них отнимет, поделит и у ник, как и у бубочки, тоже закончится эпоха бедности.
показати весь коментар
12.07.2021 07:40 Відповісти
В таком случае, у вас все в руках все возможности. С чем Вас и поздравляю!
показати весь коментар
12.07.2021 03:07 Відповісти
Это доказывает только лишь то,что Россия уступила Штатам)) Мамзель, если вы живёте в Молдове, вам более 30 лет, то слишком радужно всё глаголите, опуская самое важное - что уже были проевропейские силы, пришли на ещё более благоприятном "коне", но при этом никуда Молдова, кроме деребана и раздрая не ушла...))) И сейчас не будет ничего хорошего, поверьте! Нет и не будет в Молдове ничего хорошего, когда нет нормального образования и люди бегут из страны ))
показати весь коментар
14.07.2021 23:41 Відповісти
Ужасная страна ))) Заехал как то к сослуживцу в Зайчаны, еле вырвался )))
показати весь коментар
12.07.2021 09:36 Відповісти
Был на Ваших Президентских выборах осенью - всё прошло практиески без системных нарушений, по крайней мере из того, что я видел.
Желаю Вам удачи!
Россия Вам ещё за Тирасполь должна ответить!
показати весь коментар
12.07.2021 02:53 Відповісти
Поздравляю Марию Санду и ее однопартийцев. Наконец и в Молдове поняли, что такое путинский красный фашизм.
показати весь коментар
12.07.2021 07:31 Відповісти
Поздравляем от всего сердца !
показати весь коментар
12.07.2021 08:58 Відповісти
Принимайте поздравления. ) Между прочим, как впечатления от Санду в президентском кресле? Она ведь уже несколько месяцев президент, успела себя как-то проявить?
показати весь коментар
17.07.2021 12:27 Відповісти
Это хорошо на самом деле. Молдова и Украина должны быть в Европе не только географически.
показати весь коментар
12.07.2021 02:20 Відповісти
https://pv.cec.md/parlamentare2021-rezultate.html Попередні результати виборів в Молдові дивитись тут.
Наразі в партіі Марії Санду 51,1 відсотків
показати весь коментар
12.07.2021 02:51 Відповісти
Вже 51.92%
показати весь коментар
12.07.2021 04:06 Відповісти
Так - залишилось 0,12% обробити!
Це Вам не Українські вибори, яких іще тиждень, якщо не більше, треба чекати!
показати весь коментар
12.07.2021 04:10 Відповісти
Та що там тиждень! Один лише Вірастюк пару місяців чекав "черги в буфет".
показати весь коментар
12.07.2021 06:52 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2021 09:39 Відповісти
52,04%
показати весь коментар
12.07.2021 04:21 Відповісти
52,37.
показати весь коментар
12.07.2021 05:02 Відповісти
Ну теперь Зеленскому придется таки где-нибудь на подвале Чауса удавить.
показати весь коментар
12.07.2021 05:24 Відповісти
"На втором месте - предвыборный блок Партии социалистов и Партии коммунистов (президентов Додона и Воронина) набравший 29,7% голосов..."

29,7% партія Гандона і іншого чмошника, це багато. Будуть вставляти палки в колеса.
показати весь коментар
12.07.2021 05:39 Відповісти
Пора вже розказувати анекдоти не про тупих чукчів і молдаван,а про українців.
показати весь коментар
12.07.2021 06:39 Відповісти
ці анекдоти вигадували у кдб, щоб принизити всі народи, крім росіян
показати весь коментар
12.07.2021 06:52 Відповісти
Согласен на 100% Особенно, про 73% тупого быдла, выбравшего клоуна.
показати весь коментар
12.07.2021 07:42 Відповісти
Я не могу понять - у них нету новых лиц? Какого-нибудь ведущего погоды с телеканала?
показати весь коментар
12.07.2021 07:01 Відповісти
У них немає війни, тому вони серйозно ставляться до безпеки своєї країни.
Розумію, що пишу нісенітниці, бо не знаю, як пояснити відсутність інстинкту самоозбереження у 73% українців. Кодування чи хрін його знає що?
показати весь коментар
12.07.2021 10:11 Відповісти
Пропаганда + совковость
показати весь коментар
12.07.2021 11:01 Відповісти
Без сумніву. Та інстинкт самозбереження, виживання, є, навіть, у тварин. Перебороти його, практично, неможливо. А ці, під час війни, як зомбі : "Сделаєміхвсесте, какаяразніца, поприколу, хотьпоржем, котвмешке, абинеПорошенко!"
показати весь коментар
12.07.2021 11:21 Відповісти
Там де паРаша там завжди бідність, брехня, корупція!
Так що, дорогі молдавани, біжіть якнайдалі від всяких Додонів і СО'бо вони приведуть вас в Сибір!
Підтримуйте Майку,розумна жіночка!, не рівня нашому клоуну!
показати весь коментар
12.07.2021 07:12 Відповісти
серп и молот - смерть и голод
показати весь коментар
12.07.2021 07:38 Відповісти
Вітаю! Молдова перестала бути Додонією. Дасть Бог ми теж перестанемо бути "шапіто-95"
показати весь коментар
12.07.2021 07:22 Відповісти
Что должна сделать президент Санду и ее политическая сила РАS? Немедленно обратиться с призывов к Румынии ввести войска в Республику Молдова,2) добиться аннулирования результатов голосования за партию Шор,так как она финансировалась из средств украденных у молдавского народа на сумму один миллиард евро.3) президент Санду должна обратиться к Украине с предложением вернуть ,передать.ЮжнуюБессарабию в обмен на левобережные районы ПМР,4)немедленно начать переговоры о объединениии так называемой Республики Молдова(Северная и Южная Бессарабия) с Румынией на основе модели Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ираландии,то есть в будущем объединенном государстве РМ будет иметь статус как у Северной Ирландии,что позволит сохранить молдавскую идентичность,5) хорошо подготовить и провести референдум об объединении Северной и Центральной Бессарабиии(РМ) с Румынией.Теперь или никогда! История предоставила шанс прервать бессмысленное существование так называемой Республики Молдова,а заодно и Приднестровья.Название у новой страны будет:Объединенная(соединенная) Республика Румыния и Восточная Молдова.Правда ,красиво? Помечтать не вредно.Но сожалению нерешительность,трусость,продажность,заторможенность молдавской элиты,скорее всего,приведут к топтанию на месте в этом местечковом,провинциальном болоте,которое вопреки исторической правде присвоило себе право называться Молдовой,что не соответстует исторической правде,здравому смыслу и т.д.
показати весь коментар
12.07.2021 07:32 Відповісти
все очень красиво.но скорее всего Пуйло будет вам вставлять палки в колеса
показати весь коментар
12.07.2021 09:14 Відповісти
Вы конституцию читали, перед какими выпадами?))
показати весь коментар
14.07.2021 23:50 Відповісти
зеленский и Патрушев скрежещут зубами ...
Молдавия показала фигу их хозяину - *****
показати весь коментар
12.07.2021 07:37 Відповісти
Зелебобик принял от Патрушева в Омане пару чемоданов аргументов и положил там на специально открытый счет на тещю - зря ли он ее туда катал...
показати весь коментар
12.07.2021 08:18 Відповісти
На всех экранах расии

На выборах в парламент Молдовы побеждает проевропейская партия PAS, - ЦИК обработал более 96% бюллетеней - Цензор.НЕТ 4467
показати весь коментар
12.07.2021 07:50 Відповісти
😀😀😀
показати весь коментар
12.07.2021 09:34 Відповісти
Интересно, а мы когда-нибудь возьмём проевропейский курс? Сколько "украинские гниды" будут гавкать про "адиннарот"?
показати весь коментар
12.07.2021 07:52 Відповісти
США сделали гениальную вещь,ушли из Афгана...,теперь РАБссия вынуждена будет посрать на мусульманами... Эрдоганыч зна шо робыть...
показати весь коментар
12.07.2021 07:54 Відповісти
Байден стратег и тактик па любасу...,заставит Мавзолейных Хмырей СкреПОНОСом изойти...
показати весь коментар
12.07.2021 07:58 Відповісти
ПУТИН ХЙЛО !) СДЕЛАЙТЕ ЕМУ КАМЕННЫЕ БАШМАЧКИ!)
показати весь коментар
12.07.2021 08:10 Відповісти
а чого мiзкiв нe вистачає журналiстам пiсля назви партii украiнською надати щe ii назву абрeвiатурою молдовською - iнфографiка то молдовською.
показати весь коментар
12.07.2021 08:20 Відповісти
Башка кругом идет...адни паБЕДЫ КГБшного Окурка...Бедное НАТО...
показати весь коментар
12.07.2021 08:27 Відповісти
Буде цікаво, якщо до США на рандеву з Байденом полетить Майя Санду, а не Зе
показати весь коментар
12.07.2021 08:56 Відповісти
скоро и нам зеленого дурака выбрасывать на мороз. А пока поздравления братьям-молдаванам!
показати весь коментар
12.07.2021 09:05 Відповісти
Партии социалистов и Партии коммунистов (президентов Додона и Воронина) набравший 29,7% голосов.

========
Это тот случай, когда на евротолерастов надо ложить член, и вводить возрастное ограничение на право избирать...
Молодежь за бугром, а эти пердуны думают что им возродят ссср...ну как можно за коммуняк проголосовать !?
показати весь коментар
12.07.2021 09:12 Відповісти
Правильно!
Какой СэСэСэР - у этих СУК (Воронин, Додон) на уме только БАБЛО дерибанить.
А, разговоры про Совок им нужны, чтобы получать голоса старых ПЕРДУНОВ и ПЕРДУХ.
показати весь коментар
12.07.2021 09:34 Відповісти
Мені 54, я народився, вчився, служив у війську за СРСР, наприкінці інституту мені навіть пропонували в компартію вступити, у відповідь я керівника своєї дипломної роботи з невинними оченятами спитав "А навіщо?" - той ледь не задихнувся.
І зараз я в першому турі майже завжди голосую за тих, хто не проходить, і це точно не ригі, не зелені, і не інші проросійські.
Ти хочеш в мене забрати мій голос?
показати весь коментар
12.07.2021 10:00 Відповісти
Когда голосушь, то просто подумай о том: Какое отношение к СССР имеют сегодняшние БАРЫГИ-Коммуняки, типа Додона, Воронина, Зюганова, Симоненко и прочей падали.
Они все давно мультимиллионеры и при СССР их бы ждал только один приговор - СТЕНКА.
показати весь коментар
12.07.2021 11:08 Відповісти
Дякую за пораду.
Ми, виявляється, досі живемо в країні Рад - Стране Советов російською.
Продовжуй розповідай Одеситу, який ще з 1988 року був у організаціях, які боролись за незалежність України, про Додонів і Зюганових...
Когнитивний дисонанс не муляє?
показати весь коментар
12.07.2021 11:40 Відповісти
При совке они сидели на комсомольской кормушке и мечтали влезть в партийную...
А из привелигерованных совков остался один Кравчук и Мороз...из детей чье детство прошло при коммунизме Юрик Луценко
показати весь коментар
12.07.2021 18:53 Відповісти
54..так ты еще не старый..мне 55... В то же время количество совкодрочеров начиная с этого возраста возрастает по пораболе
показати весь коментар
12.07.2021 18:49 Відповісти
Не згоден - все від людини залежить. Я навіть схиляюсь до думки, що дійсно має значення, які в людини корені, або іншими словами - звідки людина приїхала на цю землю або сама, або її предкі.
Наприклад, моя мама, 46-го року народження, кожний раз радується і сміється як дівчисько, коли я вчергове ставлю їй кадри з хітом Харківських фанатів.
Ну і другий приклад - Хабаровск в минулому році... а це ж Зелений Клин! І я служив не в Хабаровську, а ближче - за 40 км - до Владіка, і там таки дійсно було дуже багато місцевих - нащадків переїхавших колись туди Українців. Отже - гени дійсно мають значення!
показати весь коментар
12.07.2021 20:36 Відповісти
Вже 52.72%
показати весь коментар
12.07.2021 09:34 Відповісти
Молдаване молодцы, выбирают европейский путь, подальше от "совка", от этого полицейского государства с пу, но без выборов. В Молдавии есть выборы и это прекрасно.
показати весь коментар
12.07.2021 09:49 Відповісти
Наверное в Молдове не было 95 Квартала, или посмотрев на Украину решили не повторять ошибок.
Очень хочу чтобы в Молдове получилось провести реформы.
показати весь коментар
12.07.2021 09:34 Відповісти
от і жартуй тепер над молдаванами... а вони, виявляється, на відмінну від нас, здатні вчитися на помилках інших...
показати весь коментар
12.07.2021 09:42 Відповісти
А в Украине - 73% за клоуна. Ну не твою ж мать?!
показати весь коментар
12.07.2021 09:35 Відповісти
Сы сиец санатош, удачи Молдове, нам к сожелению
с клоуном, ничего не светит
показати весь коментар
12.07.2021 10:00 Відповісти
Погано , що майже 30% набрали комуно-фашистські виродки . 30% низькоякісного населення сильно сповільнять розвиток економіки , якщо не заборонити законодавчо людожерську комуністичну ідеологію. І лупити зразу років по 20 тюрми , подонкам.
показати весь коментар
12.07.2021 10:12 Відповісти
Молдова для фуйла втрачена!
Тепер ця погань, разом з зеленським, коломойським, китайцями візьметься за Україну з подвоєним завзяттям.
показати весь коментар
12.07.2021 10:14 Відповісти
Когда выбирали Ющенко - тоже было много энтузиазиа...
показати весь коментар
12.07.2021 11:10 Відповісти
Ющенко закончился, когда личный самолёт фирташа привёз его тёщу на инаугурацию.
И пошло-поехало. В приоритетах "друзья семьи" типа того же ахмета и фирташа, кум заимевший вдруг сотню предприятий находясь на гослужбе и т. д.

показати весь коментар
12.07.2021 12:20 Відповісти
Меньше половині? А как тогда понимать сообщения из других источников, например:
https://lenta.ua/ua/partiya-sandu-otrimue-monobilshist-na-dostrokovih-viborah-v-moldovi-103099/ за результатами підрахунку 99,58% бюлетенів на сайті ЦВК Молдови, впевнено лідирує партія "Дія і солідарність" (PAS), яка набрала 52,53% голосів виборців.

Доподсчет еще трех процентов (впридачу к 96% посчитанным) не мог дать скачок почти на 3%. Наверное, считали по отношению ко всем избирателям, а не к принявшим участие? Нор такое нужно оговаривать.
показати весь коментар
12.07.2021 13:01 Відповісти
Последними считали зарубежные участки. На них за партию Санду более 90%.
Если досчитали 4%, то почти все они за неё
показати весь коментар
12.07.2021 13:07 Відповісти
Вітаємо молдован, вітаємо Санду!! скинули комунячу додоновсько-воронінську, прокацапську гідру....
показати весь коментар
12.07.2021 13:58 Відповісти
 
 