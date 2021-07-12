На виборах до парламенту Молдови перемагає проєвропейська партія PAS, - ЦВК опрацювала понад 96% бюлетенів. ІНФОГРАФІКА

Центральна виборча комісія Молдови обробила 96,84% бюлетенів. Лідирує партія "Дія і солідарність" (PAS), яку очолювала нинішня президентка республіки Майя Санду.

Так, згідно з даними сайту Центрвиборчкому, PAS по Молдові набирає 49,32% голосів виборців, інформує Цензор.НЕТ.

На другому місці - передвиборчий блок Партії соціалістів і Партії комуністів (президентів Додона і Вороніна) набрав 29,7% голосів. Третє місце дісталося партії "Шор" (бізнесмена Ілана Шора), за яку проголосували 6,25% виборців.

Решта формувань, згідно з попередніми даними, не проходять до парламенту.

Українська журналістка Ірина Ромалійська, яка перебуває в Молдові, зазначає у Facebook: "І ще триває голосування в окремих дільницях за кордоном Молдови - вони, схоже, будуть вирішальними. Але вже зараз здається, що проєвропейські сили не просто перемагають проросійські, а й беруть монобільшість у парламенті".

Видання NewsMaker повідомляє, що в Молдові на виборах 11 липня проголосували понад 1,4 млн виборців - приблизно 48% від загальної кількості громадян, які мають право голосу. За кордоном вже проголосували понад 208,7 тис. громадян.

Ці дані не враховують голоси діаспори. Поки підраховано лише 11 625 голосів із 209 тисяч. Голосування в діаспорі ще триває.

