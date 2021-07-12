На виборах до парламенту Молдови перемагає проєвропейська партія PAS, - ЦВК опрацювала понад 96% бюлетенів. ІНФОГРАФІКА
Центральна виборча комісія Молдови обробила 96,84% бюлетенів. Лідирує партія "Дія і солідарність" (PAS), яку очолювала нинішня президентка республіки Майя Санду.
Так, згідно з даними сайту Центрвиборчкому, PAS по Молдові набирає 49,32% голосів виборців, інформує Цензор.НЕТ.
На другому місці - передвиборчий блок Партії соціалістів і Партії комуністів (президентів Додона і Вороніна) набрав 29,7% голосів. Третє місце дісталося партії "Шор" (бізнесмена Ілана Шора), за яку проголосували 6,25% виборців.
Решта формувань, згідно з попередніми даними, не проходять до парламенту.
Українська журналістка Ірина Ромалійська, яка перебуває в Молдові, зазначає у Facebook: "І ще триває голосування в окремих дільницях за кордоном Молдови - вони, схоже, будуть вирішальними. Але вже зараз здається, що проєвропейські сили не просто перемагають проросійські, а й беруть монобільшість у парламенті".
Видання NewsMaker повідомляє, що в Молдові на виборах 11 липня проголосували понад 1,4 млн виборців - приблизно 48% від загальної кількості громадян, які мають право голосу. За кордоном вже проголосували понад 208,7 тис. громадян.
Ці дані не враховують голоси діаспори. Поки підраховано лише 11 625 голосів із 209 тисяч. Голосування в діаспорі ще триває.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На улицах Кишинёва моей журналистке местные влюблённые бомжи мешали прямым включениям в новости чтением стихов, принимая её за Майю!
Дундук Додон на фоне Майи выглядит тупым, напыщеным, самовлюблённым солдафоном.
Скорее всего - таким он на самом деле и является.
Про то, что он российская шестёрка - я вообще молчу!
Пишу на русском исключительно для того, чтобы молдавские друзья понимали меня.
Желаю Вам удачи!
Россия Вам ещё за Тирасполь должна ответить!
Наразі в партіі Марії Санду 51,1 відсотків
Це Вам не Українські вибори, яких іще тиждень, якщо не більше, треба чекати!
29,7% партія Гандона і іншого чмошника, це багато. Будуть вставляти палки в колеса.
Розумію, що пишу нісенітниці, бо не знаю, як пояснити відсутність інстинкту самоозбереження у 73% українців. Кодування чи хрін його знає що?
Так що, дорогі молдавани, біжіть якнайдалі від всяких Додонів і СО'бо вони приведуть вас в Сибір!
Підтримуйте Майку,розумна жіночка!, не рівня нашому клоуну!
Молдавия показала фигу их хозяину - *****
========
Это тот случай, когда на евротолерастов надо ложить член, и вводить возрастное ограничение на право избирать...
Молодежь за бугром, а эти пердуны думают что им возродят ссср...ну как можно за коммуняк проголосовать !?
Какой СэСэСэР - у этих СУК (Воронин, Додон) на уме только БАБЛО дерибанить.
А, разговоры про Совок им нужны, чтобы получать голоса старых ПЕРДУНОВ и ПЕРДУХ.
І зараз я в першому турі майже завжди голосую за тих, хто не проходить, і це точно не ригі, не зелені, і не інші проросійські.
Ти хочеш в мене забрати мій голос?
Они все давно мультимиллионеры и при СССР их бы ждал только один приговор - СТЕНКА.
Ми, виявляється, досі живемо в країні Рад - Стране Советов російською.
Продовжуй розповідай Одеситу, який ще з 1988 року був у організаціях, які боролись за незалежність України, про Додонів і Зюганових...
Когнитивний дисонанс не муляє?
А из привелигерованных совков остался один Кравчук и Мороз...из детей чье детство прошло при коммунизме Юрик Луценко
Наприклад, моя мама, 46-го року народження, кожний раз радується і сміється як дівчисько, коли я вчергове ставлю їй кадри з хітом Харківських фанатів.
Ну і другий приклад - Хабаровск в минулому році... а це ж Зелений Клин! І я служив не в Хабаровську, а ближче - за 40 км - до Владіка, і там таки дійсно було дуже багато місцевих - нащадків переїхавших колись туди Українців. Отже - гени дійсно мають значення!
Очень хочу чтобы в Молдове получилось провести реформы.
с клоуном, ничего не светит
Тепер ця погань, разом з зеленським, коломойським, китайцями візьметься за Україну з подвоєним завзяттям.
И пошло-поехало. В приоритетах "друзья семьи" типа того же ахмета и фирташа, кум заимевший вдруг сотню предприятий находясь на гослужбе и т. д.
https://lenta.ua/ua/partiya-sandu-otrimue-monobilshist-na-dostrokovih-viborah-v-moldovi-103099/ за результатами підрахунку 99,58% бюлетенів на сайті ЦВК Молдови, впевнено лідирує партія "Дія і солідарність" (PAS), яка набрала 52,53% голосів виборців.
Доподсчет еще трех процентов (впридачу к 96% посчитанным) не мог дать скачок почти на 3%. Наверное, считали по отношению ко всем избирателям, а не к принявшим участие? Нор такое нужно оговаривать.
Если досчитали 4%, то почти все они за неё