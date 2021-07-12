Необхідності в уколі-підсилювачі вакцини проти COVID-19 поки що немає, - головний інфекціоніст США Фаучі

Головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що поки немає необхідності вводити американцям третю дозу вакцини проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу CNN

"Американці не потребують уколу-підсилювача вакцини проти COVID-19", - заявив Фаучі.

Фаучі сказав: "Спираючись на інформацію, яку ми маємо, Центри із контролю та профілактики захворювань та Федеральна Адміністрація США з контролю за продуктами та ліками заявляють, що ми не мусимо давати людям "третій" укол вакцини, підсилювач, який додають до вакцини із двох доз або з однієї дози".

Раніше видання "Рейтер" заявляло, що Ізраїль розглядає вакцинацію найбільш вразливих людей третьою дозою-підсилювачем вакцини Pfizer.

За словами Фаучі, американські вчені продовжують вивчати, чи потрібен підсилювач вакцини. Він не відкидає, що у майбутньому уряд США може змінити рекомендації.

"Це не те, що ми кажемо: Ні, нам не треба підсилювач, і ця історія назавжди закінчилась", - сказав Фаучі.

Він також додав: "Коли урядові організації роблять офіційні рекомендації, вони мають базуватись на інформації, яка є підставою, яка доводить, що нам треба рухатися в цьому напрямку". Фаучі сказав, що рекомендації деяких компаній відрізняються від того, що офіційно рекомендує уряд.

Також читайте: Понад мільйон українців отримали 2 щеплення від COVID-19, - МОЗ

На початку липня компанія Pfizer повідомила, що розробляє новий препарат, так званий бустер, для підсилення дії вакцини проти COVID-19 і яка захищатиме від штаму "Дельта".

Компанія рекомендує третю дозу через пів року після вакцинації, мовляв, коли в людини починає послаблюватись імунітет.

Утім, уряд США поки не підтвердив необхідність третьої вакцини від COVID-19.