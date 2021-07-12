УКР
Необхідності в уколі-підсилювачі вакцини проти COVID-19 поки що немає, - головний інфекціоніст США Фаучі

Головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що поки немає необхідності вводити американцям третю дозу вакцини проти коронавірусу.

"Американці не потребують уколу-підсилювача вакцини проти COVID-19", - заявив Фаучі.

Фаучі сказав: "Спираючись на інформацію, яку ми маємо, Центри із контролю та профілактики захворювань та Федеральна Адміністрація США з контролю за продуктами та ліками заявляють, що ми не мусимо давати людям "третій" укол вакцини, підсилювач, який додають до вакцини із двох доз або з однієї дози".

Раніше видання "Рейтер" заявляло, що Ізраїль розглядає вакцинацію найбільш вразливих людей третьою дозою-підсилювачем вакцини Pfizer.

За словами Фаучі, американські вчені продовжують вивчати, чи потрібен підсилювач вакцини. Він не відкидає, що у майбутньому уряд США може змінити рекомендації.

"Це не те, що ми кажемо: Ні, нам не треба підсилювач, і ця історія назавжди закінчилась", - сказав Фаучі.

Він також додав: "Коли урядові організації роблять офіційні рекомендації, вони мають базуватись на інформації, яка є підставою, яка доводить, що нам треба рухатися в цьому напрямку". Фаучі сказав, що рекомендації деяких компаній відрізняються від того, що офіційно рекомендує уряд.

На початку липня компанія Pfizer повідомила, що розробляє новий препарат, так званий бустер, для підсилення дії вакцини проти COVID-19 і яка захищатиме від штаму "Дельта".

Компанія рекомендує третю дозу через пів року після вакцинації, мовляв, коли в людини починає послаблюватись імунітет.

Утім, уряд США поки не підтвердив необхідність третьої вакцини від COVID-19.

Прикольно,они зделали укол усилитель.затем будет укол стабилизатор,укол сохранитель,укол совместитель и.т.д....люди проснетесь,пора думать.
12.07.2021 07:28 Відповісти
Ти по адресу. Тут офіс справжніх фахівців.
12.07.2021 08:26 Відповісти
Битва вакцины все больше напоминает маркетинговые войны трансациональных корпораций. Вот зачем основной лоббист ковидной паники господин Фаучи сделал это заявление? Слухи про третий укол вроде бы выгодны Pfizer, это же еще + 1/3 от охваченного пирога? Выгодны, но кто работал в маркетинге больших компаниий знает, что важно синхронизировать рекламную активность и доступ товара к полке супермаркетов. Если реклама прошла а новый товар недоставлен, то продажи не вырастут.
На третью прививку сейчас не выгодно направлять усилия, двух хватает чтобы товар сметали с полок, компания работает на пределе производственных мощностей. Кроме того, заявления израильтян расшатывают имидж Pfizer как якобы вакцины номер1. Фаучи их загасил, и отсрочил актуальность 3й прививки. Только попахивает нездоровыми темати, Фаучи чиновник а не топ менеджер. А в свете Ковида то и пованивает сговором
12.07.2021 09:16 Відповісти
