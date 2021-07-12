Ворог за добу 8 разів зривав режим "тиші" на Донбасі: бив із 82-мм мінометів і гранатометів, бойових втрат немає

Минулої доби, 11 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ОС.

Так, у районі населеного пункту Піски ворог двічі обстрілював позиції ЗСУ з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новоселівки російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-мм калібру.

Неподалік населеного пункту Нью-Йорк противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з мінометів 82-мм калібру та автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 2 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

"Бойових втрат серед українських захисників немає.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 12 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали у відомстві.