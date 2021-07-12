УКР
Ворог за добу 8 разів зривав режим "тиші" на Донбасі: бив із 82-мм мінометів і гранатометів, бойових втрат немає

Минулої доби, 11 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ОС.

Так, у районі населеного пункту Піски ворог двічі обстрілював позиції ЗСУ з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новоселівки російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-мм калібру.

Неподалік населеного пункту Нью-Йорк противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з мінометів 82-мм калібру та автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Дивіться також: З 24-річним сержантом 58-ї ОМПБр Євгеном Курасовим, якого убив російський снайпер 8 липня біля Пісків, попрощаються завтра на Сумщині. ФОТО

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 2 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

"Бойових втрат серед українських захисників немає.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 12 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали у відомстві.

12.07.2021 07:48 Відповісти
А небойові втрати?
12.07.2021 08:30 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі.
12.07.2021 10:15 Відповісти
Хорошо что в англоязычной версии нет этой новости.
Представляю - какой-нибудь не особо просвещённый ньюйоркер сначала читает в какой-нибудь местной газете про беспорядки на Кубе, а потом, как-то случайно что-то не то нажав и попав на Цензор вдруг, не особо вникая в весь текст, читает строчку - "Not far from the settlement of New York, the enemy opened fire from heavy anti-tank grenade launchers." - what the fuck? Коммунисты шо, уже под Нью Йрком ???
12.07.2021 10:25 Відповісти
https://censor.net/en/news/3276422/eight_ceasefire_violations_recorded_in_eastern_ukraine

82mm mortars - in the area of Novoselivka (16km west of Luhansk); tripod-mounted man-portable antitank guns - outside New York (35km north of Donetsk)Source: https://censor.net/en/n3276422
12.07.2021 11:12 Відповісти
Ну я раньше посмотрел, до 10:48, тогда еще не было этой статьи англоязычной. Может мой пост даже подстегнул редакторов сделать такое уточнение
12.07.2021 12:19 Відповісти
Захисникам України низький уклін!
12.07.2021 13:59 Відповісти
///
На основании информации, поступившей от мониторинговых команд миссии ОБСЕ (СММ) по состоянию на 19:30 9 июля 2021 года (по восточноевропейскому летнему времени)

Краткое изложениеВ Донецкой области Миссия зафиксировала 15 нарушений режима прекращения огня, в том числе 9 взрывов. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 86 нарушений.
В Луганской области СММ зафиксировала 114 нарушений режима прекращения огня, в том числе 53 взрыва. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 43 нарушения.
Миссия зафиксировала повреждения жилого многоквартирного дома в неподконтрольном правительству Золотом‑5 (Михайловке) Луганской области, которые возникли вследствие стрельбы из стрелкового оружия.
СММ продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.
Миссия содействовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности функционирования и техобслуживания жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
СММ продолжала наблюдать за ситуацией с гражданским населением, в том числе на 4 КПВВ, а также на соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.
Свободу передвижения Миссии по-прежнему ограничивали, в частности на блокпостах вооруженных формирований на юге Донецкой области.
БПЛА СММ вновь подвергались воздействию помех сигналу GPS*.
12.07.2021 18:11 Відповісти
 
 