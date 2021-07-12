УКР
Новини Коронавірус і карантин
702 1

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 187,6 млн, жертв уже понад 4 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 12 липня у світі зареєстрували 373 711 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6508 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 187 642 740 випадок інфікування, з них 373 711 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 049 289 осіб, з них 6508 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 171,5 млн осіб.

Читайте: Необхідності в уколі-підсилювачі вакцини проти COVID-19 поки що немає, - головний інфекціоніст США Фаучі

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 74-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 12-ту, за летальними випадками - 69-ту та 8-му позицію відповідно.

карантин (18172) статистика (2255) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
2,37% відсотки від всього населення світу
