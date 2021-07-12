В Україні за добу від COVID-19 померли 7 людей, зафіксовано 174 нові випадки зараження, 236 осіб одужали
В Україні зафіксовано 174 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 12 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 11 липня 2021 року в Україні зафіксовано 174 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 16, медпрацівників – 1).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 266 осіб;
летальних випадків – 7;
одужало – 236 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 9606 осіб,
методом ІФА – 1714 осіб,
експрес-тестами – 5365 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 241 217 осіб;
одужало – 2 177 529 осіб;
летальних випадків – 52 604;
проведено ПЛР-тестувань – 11 042 753.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях", - розповіли в МОЗ.
