1 653 0

В Україні за добу від COVID-19 померли 7 людей, зафіксовано 174 нові випадки зараження, 236 осіб одужали

В Україні зафіксовано 174 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 12 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 11 липня 2021 року в Україні зафіксовано 174 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 16, медпрацівників – 1).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 266 осіб;

летальних випадків – 7;

одужало – 236 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 187,6 млн, жертв уже понад 4 млн. ІНФОГРАФІКА

За добу протестовано:

методом ПЛР – 9606 осіб,

методом ІФА – 1714 осіб,

експрес-тестами – 5365 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 241 217 осіб;

одужало – 2 177 529 осіб;

летальних випадків – 52 604;

проведено ПЛР-тестувань – 11 042 753.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях", - розповіли в МОЗ.

