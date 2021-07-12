УКР
Новини
Санду має намір найближчим часом розпочати формування нового уряду: Сподіваюся, це буде кінець важкої епохи для Молдови

Санду має намір найближчим часом розпочати формування нового уряду: Сподіваюся, це буде кінець важкої епохи для Молдови

Президентка Молдови Майя Санду подякувала всім, хто вчора прийшов на виборчі дільниці і віддав свій голос за зміцнення демократії в країні.

"Наша демократія ще молода, з багатьма проблемами, але приклад тих, хто в країні або в діаспорі подолав усі перешкоди, щоб піти голосувати - привід довіритися, що ми встигнемо побудувати вільну країну і державу, яка дбає про своїх громадян", - написала Санду на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще раз підтвердили на цих виборах, що деякі держустанови далекі від очікувань громадян. Деякі інститути, які займалися виборами, обертаються політичним ключем, ігнорують закони і наражають на небезпеку організацію вільних і справедливих виборів. Якщо ми хочемо стати сильною демократією, такі речі ніколи не мають повторитися. Нам потрібні сильні інститути, які поважають і забезпечують вільний вибір людей", - додала вона.

"Як президент, я обіцяю вам у найближчі кілька років я зроблю все, що в моїх силах, щоб люди могли проголосувати простіше, жодного тиску і жодної виборчої корупції. Це пріоритет для майбутнього парламенту, і я сподіваюся, що зможу працювати разом з більшістю чесних людей, щоб день голосування став святкуванням демократії для кожного громадянина", - наголошує Санду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На виборах до парламенту Молдови перемагає проєвропейська партія PAS, - ЦВК опрацювала понад 96% бюлетенів. ІНФОГРАФІКА

"Сподіваюся, це буде кінець важкої епохи для Молдови, сподіваюся це буде кінець правління злодіїв у Молдові. Проблеми великі, і людям потрібні результати. Люди скоро мають відчути вигоду чистого парламенту і уряду, який насправді стосується проблем населення. Енергію від голосування потрібно використовувати, щоб змінити Молдову і перетворити її на країну, з якої вона не лише виходить, а й повертається. Як президент, я хочу працювати поруч з інтегральним і компетентним урядом, щоб об'єднати суспільство і поставити інтереси громадян у серце зусиль уряду. Тому що воно того варто! Як тільки голоси будуть підраховані і вибори будуть дійсними, ми зможемо обговорити конституційні кроки щодо формування Уряду", - резюмувала вона.

вибори (6736) Молдова (2118) Мая Санду (267)
Топ коментарі
+9
от і жартуй тепер над молдаванами... а в них середній ІQ на порядок вищий...
показати весь коментар
12.07.2021 09:20 Відповісти
+5
Додошка уже слинял в лаптестан, жаловаться ху.лу на фальсификации и никчемный народ. На Рашкиных каналах СМИ уже появилась такая информация. Появится еще один сосед у Януковича.
показати весь коментар
12.07.2021 09:10 Відповісти
+3
Кацап?
показати весь коментар
12.07.2021 10:04 Відповісти
Зєдю заберіть
показати весь коментар
12.07.2021 09:01 Відповісти
Такое говно, как Зеля нужно только КАЛомойскому, и то, пока этот дрыщ не отработает с наваром бабло, потраченное Беней на избрание этого шута.
показати весь коментар
12.07.2021 09:16 Відповісти
Додошка уже слинял в лаптестан, жаловаться ху.лу на фальсификации и никчемный народ. На Рашкиных каналах СМИ уже появилась такая информация. Появится еще один сосед у Януковича.
показати весь коментар
12.07.2021 09:10 Відповісти
На місе старих ворюг прийдуть нові із прапорами євроінтеграції. Так що сусіди,торби в руки і на заробітки закордон.
показати весь коментар
12.07.2021 09:51 Відповісти
Кацап?
показати весь коментар
12.07.2021 10:04 Відповісти
ні, ******* воно, Не сильно відрізняється...
показати весь коментар
12.07.2021 11:10 Відповісти
К сожелению он получает мандат депутата и депутатскую неприкосновенность.
показати весь коментар
12.07.2021 11:46 Відповісти
63 мандата могут обеспечить снятие
показати весь коментар
14.07.2021 23:52 Відповісти
Майя, первым делом убей всей комми и ватанов !
показати весь коментар
12.07.2021 14:51 Відповісти
А если бы они выбрали какого нибудь дурачка,как в Украине?!!!
показати весь коментар
12.07.2021 09:17 Відповісти
от і жартуй тепер над молдаванами... а в них середній ІQ на порядок вищий...
показати весь коментар
12.07.2021 09:20 Відповісти
Так. В Україні нижчий,хоч і суттево виріс після окупаціі Криму та ордло!
Як і на расєє,теж виріс,за рахунок Абхазіі,Криму,ордло...
показати весь коментар
12.07.2021 12:47 Відповісти
удачи!
показати весь коментар
12.07.2021 09:26 Відповісти
Вот и молдоване смогли выбрать адекватного,современного и похоже честного политика. А народ Украины не может похвастаться перспективным нормальным политиком даже на горизонте. Если раньше всегда были политики претендующие на власть при первой возможности к ней рвущиеся, сейчас банда Коломойского с медведчуками и бигусами выжгла все вокруг. Но есть правда Кличко, не особо альтернатива, но не старую ж проституку выбирать,так что держим кулаки за мера Киева, не от особой любви, а от безальтернативности.
показати весь коментар
12.07.2021 09:57 Відповісти
Ще є Лана Зеркаль. Мені так здається, вона себе ще покаже.
показати весь коментар
12.07.2021 10:34 Відповісти
Майя Санду приятный человек, такие люди не склонны к обману. У Молдавии появился шанс, который нельзя упустить.
показати весь коментар
12.07.2021 10:33 Відповісти
Удачи тебе Санду!!!! Очень надеюсь что в конце концов у нас выберут Тимошенко и страна оберет покой и шатания!!!!!!! Ну а всю шпану, как и хочет ОНА пересажать!!!! Ведь они ее боятся больше всего!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
12.07.2021 11:00 Відповісти
вам всім, типовим 73/43%зебілам, досі ще не втямило, що до завдань Президента в демократичній країні не входить "саджати"???
Ьля, дійсно, не ту країну назвали Гондурасом... "шатанія". їм, скотам, подавай...
показати весь коментар
12.07.2021 11:09 Відповісти
Когда выбирали Ющенко - тоже было много энтузиазиа...
показати весь коментар
12.07.2021 11:14 Відповісти
Ну уж больше чем на выборах Зеленского ажиотажа никогда не было. Люди у нас очень доверчивы и не злопамятны.
показати весь коментар
12.07.2021 11:26 Відповісти
Deşteaptă-te, române!
показати весь коментар
12.07.2021 12:47 Відповісти
 
 