Санду має намір найближчим часом розпочати формування нового уряду: Сподіваюся, це буде кінець важкої епохи для Молдови

Президентка Молдови Майя Санду подякувала всім, хто вчора прийшов на виборчі дільниці і віддав свій голос за зміцнення демократії в країні.

"Наша демократія ще молода, з багатьма проблемами, але приклад тих, хто в країні або в діаспорі подолав усі перешкоди, щоб піти голосувати - привід довіритися, що ми встигнемо побудувати вільну країну і державу, яка дбає про своїх громадян", - написала Санду на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще раз підтвердили на цих виборах, що деякі держустанови далекі від очікувань громадян. Деякі інститути, які займалися виборами, обертаються політичним ключем, ігнорують закони і наражають на небезпеку організацію вільних і справедливих виборів. Якщо ми хочемо стати сильною демократією, такі речі ніколи не мають повторитися. Нам потрібні сильні інститути, які поважають і забезпечують вільний вибір людей", - додала вона.

"Як президент, я обіцяю вам у найближчі кілька років я зроблю все, що в моїх силах, щоб люди могли проголосувати простіше, жодного тиску і жодної виборчої корупції. Це пріоритет для майбутнього парламенту, і я сподіваюся, що зможу працювати разом з більшістю чесних людей, щоб день голосування став святкуванням демократії для кожного громадянина", - наголошує Санду.

"Сподіваюся, це буде кінець важкої епохи для Молдови, сподіваюся це буде кінець правління злодіїв у Молдові. Проблеми великі, і людям потрібні результати. Люди скоро мають відчути вигоду чистого парламенту і уряду, який насправді стосується проблем населення. Енергію від голосування потрібно використовувати, щоб змінити Молдову і перетворити її на країну, з якої вона не лише виходить, а й повертається. Як президент, я хочу працювати поруч з інтегральним і компетентним урядом, щоб об'єднати суспільство і поставити інтереси громадян у серце зусиль уряду. Тому що воно того варто! Як тільки голоси будуть підраховані і вибори будуть дійсними, ми зможемо обговорити конституційні кроки щодо формування Уряду", - резюмувала вона.