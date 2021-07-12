За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 26 356 осіб, загалом - 2 311 692, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1 177 642 особи.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"26 356 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 11 липня 2021 року. Одну дозу отримали 13 390 людей, повністю імунізовані - 12 966 людей.

Протягом доби працювали: 108 мобільних бригад, 182 пункти щеплення; 140 центрів вакцинації.

Станом на 11 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 792 306 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 311 692 людини, з них отримали 1 дозу – 2 311 690 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 177 642 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 489 332 щеплення", - розповіли в МОЗ.





