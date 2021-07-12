УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9717 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
534 3

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 26 356 осіб, загалом - 2 311 692, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 26 356 осіб, загалом - 2 311 692, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1 177 642 особи.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"26 356 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 11 липня 2021 року. Одну дозу отримали 13 390 людей, повністю імунізовані - 12 966 людей.

Протягом доби працювали: 108 мобільних бригад, 182 пункти щеплення; 140 центрів вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 7 людей, зафіксовано 174 нові випадки зараження, 236 осіб одужали

Станом на 11 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 792 306 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 311 692 людини, з них отримали 1 дозу – 2 311 690 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 177 642 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 489 332 щеплення", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 26 356 осіб, загалом - 2 311 692, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 26 356 осіб, загалом - 2 311 692, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 26 356 осіб, загалом - 2 311 692, - МОЗ 03

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5418) статистика (2255) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому не 2 та 1 мільйони, так простіше рахувати?
показати весь коментар
12.07.2021 09:25 Відповісти
Майже 800 тисяч дятлів бажають уколотися. Невже горілка закінчилася ?
показати весь коментар
12.07.2021 11:34 Відповісти
Я вчера тоже сдался. Приперся в больничку там очередина копец думал уже развернуться уйти потом подумал ладно постою....но очередь шла очень быстро через 40 минут я ушел. Ширанули Пфазер но честно было все равно чем главное не спутник Ада..)) Весь вечер ждал побочки но нефига не накрыла чуть чуть утром почувствовал плечо. Ширяйтесь дабы не ширяемыми были )
показати весь коментар
27.07.2021 09:01 Відповісти
 
 