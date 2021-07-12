За тиждень на водоймах України загинули 94 людини, під час пожеж - 10, - ДСНС
Протягом минулого тижня з 05.07 по 11.07 на водних об'єктах загинули 94 людини, під час пожеж 10.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
З початку тижня зареєстровано 1 тис. 754 надзвичайні події. В результаті вжитих рятувальниками заходів врятовано 65 осіб.
Ліквідовано 1 тис. 198 пожеж, врятовано під час пожеж 20 осіб і не допущено знищення вогнем 386 будинків і 36 од. техніки. Під час пожеж загинуло 10 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 837 тис. грн.
Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 266 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 3 тис. 222 вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня на водних об'єктах загинули 94 людини.
Яр Холодний
Зая
Sophia-Maria Duglass
104 человека погибших за неделю - ДИКИЕ ЦИФРЫ
Вообще в ЕС таких министров бы давно уволили , а в Украине все считают нормальным такие цифры ?
В ЕС ТАК НАРОД НЕ ГИБНЕТ
К тому же можно с уверенностью предположить, что большинство из утонувших - это выходцы из бывшего СССР. Как-то прочитал статистику утоплений за 3 летних месяца 2019 года в Латвии: из всех 215 утонувших за три месяца - 206 человек оказались местными русскими., утонувшими по пьяни.
Тонет в основном разная пьянь и дети по вине родителей , которые за ними не присматривали . И опять же, родители как всегда на природе - «шашлычки под водочку», потом нажираются в сопли и им уже не до детей …
Так ніяких українців не напасешся.
Влада нікчемна, а народ швидкими темпами дичавіє на фоні суцільного кварталу і сватів
выпил - сиди на берегу.