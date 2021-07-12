УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9717 відвідувачів онлайн
Новини
993 11

За тиждень на водоймах України загинули 94 людини, під час пожеж - 10, - ДСНС

За тиждень на водоймах України загинули 94 людини, під час пожеж - 10, - ДСНС

Протягом минулого тижня з 05.07 по 11.07 на водних об'єктах загинули 94 людини, під час пожеж 10.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

З початку тижня зареєстровано 1 тис. 754 надзвичайні події. В результаті вжитих рятувальниками заходів врятовано 65 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 198 пожеж, врятовано під час пожеж 20 осіб і не допущено знищення вогнем 386 будинків і 36 од. техніки. Під час пожеж загинуло 10 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 837 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 266 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 3 тис. 222 вибухонебезпечних предметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через негоду на Закарпатті підтоплено 185 будинків, рятувальники встановлюють місцеперебування однієї людини, - ДСНС. ФОТО

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 94 людини.

Автор: 

пожежа (4405) ДСНС (5249) вода (1194)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Софійко - тут не в "міністрах" справа! В наших людях-ідіотах! До кожного придурка на пляжі по "міністру (і навіть по МНСнику) не приставиш!
показати весь коментар
12.07.2021 09:54 Відповісти
+4
Некоторых конечно можно было и спасти , но инстинкт самосохранения - это вещь индивидуальная…
Тонет в основном разная пьянь и дети по вине родителей , которые за ними не присматривали . И опять же, родители как всегда на природе - «шашлычки под водочку», потом нажираются в сопли и им уже не до детей …
показати весь коментар
12.07.2021 09:59 Відповісти
+3
ГСЧС просто не работает !!!

104 человека погибших за неделю - ДИКИЕ ЦИФРЫ
Вообще в ЕС таких министров бы давно уволили , а в Украине все считают нормальным такие цифры ?
показати весь коментар
12.07.2021 09:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ГСЧС просто не работает !!!

104 человека погибших за неделю - ДИКИЕ ЦИФРЫ
Вообще в ЕС таких министров бы давно уволили , а в Украине все считают нормальным такие цифры ?
показати весь коментар
12.07.2021 09:20 Відповісти
ГСЧС должны сидеть на каждом ставке ???
показати весь коментар
12.07.2021 10:32 Відповісти
Пусть едут в ЕС и изучают их работу
В ЕС ТАК НАРОД НЕ ГИБНЕТ
показати весь коментар
12.07.2021 11:01 Відповісти
Варварское отношение к собственной жизни и к жизни своих детей ! 104 погибших за одну неделю... За эту же неделю в водоемах Германии, в которой население 85 миллионов человек, утонули только 8 человек.

К тому же можно с уверенностью предположить, что большинство из утонувших - это выходцы из бывшего СССР. Как-то прочитал статистику утоплений за 3 летних месяца 2019 года в Латвии: из всех 215 утонувших за три месяца - 206 человек оказались местными русскими., утонувшими по пьяни.
показати весь коментар
30.08.2021 09:33 Відповісти
100 баллов
показати весь коментар
31.08.2021 07:51 Відповісти
Я Ваш отличный коммент , пане Денис, утяну на ветку Автотемы . И буду с Вашего разрешения, его периодически повторять для наших придурков- министров и журналистов , которых ВООБЩЕ эти цифры явно не шокируют . Заходите и Вы на Автотему - мы всегда рады адекватным форумчанам (https://censor.net/ru/forum/3076099/avtotema/sortby/tree/order/asc/page/278#comments)
показати весь коментар
31.08.2021 07:57 Відповісти
Спасибо, пани София-Мария за вашу оценку моего текста. Буду рад пообщаться с Вами и с вашими интересными собеседниками на ветке Автотемы: хорошая компания - это всегда настоящий праздник.
показати весь коментар
31.08.2021 11:14 Відповісти
Софійко - тут не в "міністрах" справа! В наших людях-ідіотах! До кожного придурка на пляжі по "міністру (і навіть по МНСнику) не приставиш!
показати весь коментар
12.07.2021 09:54 Відповісти
Некоторых конечно можно было и спасти , но инстинкт самосохранения - это вещь индивидуальная…
Тонет в основном разная пьянь и дети по вине родителей , которые за ними не присматривали . И опять же, родители как всегда на природе - «шашлычки под водочку», потом нажираются в сопли и им уже не до детей …
показати весь коментар
12.07.2021 09:59 Відповісти
Це справжня катастрофа національного масштабу.
Так ніяких українців не напасешся.
Влада нікчемна, а народ швидкими темпами дичавіє на фоні суцільного кварталу і сватів
показати весь коментар
12.07.2021 10:21 Відповісти
больше, чем от вируса.
выпил - сиди на берегу.
показати весь коментар
12.07.2021 18:25 Відповісти
 
 