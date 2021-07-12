За тиждень на водоймах України загинули 94 людини, під час пожеж - 10, - ДСНС

Протягом минулого тижня з 05.07 по 11.07 на водних об'єктах загинули 94 людини, під час пожеж 10.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

З початку тижня зареєстровано 1 тис. 754 надзвичайні події. В результаті вжитих рятувальниками заходів врятовано 65 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 198 пожеж, врятовано під час пожеж 20 осіб і не допущено знищення вогнем 386 будинків і 36 од. техніки. Під час пожеж загинуло 10 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 837 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 266 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 3 тис. 222 вибухонебезпечних предметів.

