Австрія повністю вакцинувала проти коронавірусу майже половину дорослого населення країни

Принаймні одне щеплення від коронавірусу вже зробили понад 5 млн жителів Австрії, населення якої налічує 8,9 млн осіб.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я Австрії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Таким чином, наразі в країні перше щеплення від COVID-19 отримали 63,5% населення, яке може бути вакциноване (старше 12 років).

Понад 3,7 млн австрійців вже мають повний вакцинний захист (дві дози), що становить майже 47% населення, яке підлягає щепленню.

Протягом неділі в Австрії було вакциновано 50 тис. осіб, уточнюють у МОЗ.

Кількість нових випадків інфікування коронавірусом у країні залишається на низькому рівні, хоча в останні дні спостерігається незначне зростання. За попередню добу було виявлено 133 випадки, протягом минулого тижня в середньому було 113.

Зазначимо, що уряд Австрії послабив правила в’їзду до країни з 1 липня, коли в Євросоюзі почав діяти так званий "зелений паспорт". В’їзд з України можливий з будь-якою метою, однак вимагається сертифікат вакцинації, інакше треба буде пройти домашній карантин.