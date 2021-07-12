УКР
Австрія повністю вакцинувала проти коронавірусу майже половину дорослого населення країни

Принаймні одне щеплення від коронавірусу вже зробили понад 5 млн жителів Австрії, населення якої налічує 8,9 млн осіб.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я Австрії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Таким чином, наразі в країні перше щеплення від COVID-19 отримали 63,5% населення, яке може бути вакциноване (старше 12 років).

Понад 3,7 млн австрійців вже мають повний вакцинний захист (дві дози), що становить майже 47% населення, яке підлягає щепленню.

Протягом неділі в Австрії було вакциновано 50 тис. осіб, уточнюють у МОЗ.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 26 356 осіб, загалом - 2 311 692, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Кількість нових випадків інфікування коронавірусом у країні залишається на низькому рівні, хоча в останні дні спостерігається незначне зростання. За попередню добу було виявлено 133 випадки, протягом минулого тижня в середньому було 113.

Зазначимо, що уряд Австрії послабив правила в’їзду до країни з 1 липня, коли в Євросоюзі почав діяти так званий "зелений паспорт". В’їзд з України можливий з будь-якою метою, однак вимагається сертифікат вакцинації, інакше треба буде пройти домашній карантин.

Австрія (997) вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+5
Как у вас ето вместе вяжется слова ПОЛНОСТЬЮ и ПОЧТИ ПОЛОВИНУ?
показати весь коментар
12.07.2021 09:30 Відповісти
+1
Так полная теперь вроде как уже три прививочки, не?
показати весь коментар
12.07.2021 10:06 Відповісти
+1
Пока еще нет...но это пока...
Будет и три...будет и больше..
показати весь коментар
12.07.2021 10:14 Відповісти
Как у вас ето вместе вяжется слова ПОЛНОСТЬЮ и ПОЧТИ ПОЛОВИНУ?
показати весь коментар
12.07.2021 09:30 Відповісти
Это значит что половина населения получило две прививки...и все...о полной вакцинации в случае с этими вакцинами...которые были скльопаны за полгода....речь нет..и быть не может..
показати весь коментар
12.07.2021 09:49 Відповісти
Так полная теперь вроде как уже три прививочки, не?
показати весь коментар
12.07.2021 10:06 Відповісти
Пока еще нет...но это пока...
Будет и три...будет и больше..
показати весь коментар
12.07.2021 10:14 Відповісти
Полностью не будет никогда.
Такой шары медицина ещё не знала.
показати весь коментар
12.07.2021 12:13 Відповісти
Не бывает большей половины или меньшей,половины одинаковы,но большая половина этого не понимает😂
показати весь коментар
12.07.2021 10:37 Відповісти
Для Грин Грина. В давнее время мой отец смеялся над фразой Николая Озерова: " До конца третьего тайма осталось ровно 7 минут ... и 34 секунды".
"Даа сильно округлил: десятые и сотые доли секунды отбросил".
показати весь коментар
12.07.2021 10:45 Відповісти
"Почти половина" не означає "полностью", а "первую прививку получили 63,5% населения" означає, що повний цикл вакцинації ще не закінчений, тому вважати їх повністю щепленими зарано.
показати весь коментар
12.07.2021 09:49 Відповісти
В Австрії на 8,9 млн населення "за минувшие сутки было выявлено 133 случая". В Україні на 40 млн населення "за сутки зафиксированы 174 новых случая заражения по состоянию на утро 12 июля". https://censor.net/ru/news/3276426/v_ukraine_za_sutki_ot_covid19_umerli_7_chelovek_zafiksirovany_174_novyh_sluchaya_zarajeniya_236_chelovek

показати весь коментар
12.07.2021 09:56 Відповісти
Ну у нас по выходным вирус тоже не работает, тем не менее за неделю 655 максимум
показати весь коментар
12.07.2021 10:05 Відповісти
Прикольно:
"Австрия ПОЛНОСТЬЮ вакцинировала ПОЧТИ ПОЛОВИНУ населения."
Как это посчитать ?
показати весь коментар
12.07.2021 12:09 Відповісти
Это писал точно вакцинированный.
показати весь коментар
12.07.2021 12:11 Відповісти
 
 