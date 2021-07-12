Режим Лукашенка засів у бункері, намагаючись насильством змусити білорусів підкорятися, - Тіхановська

Міжнародні санкції проти Білорусі є адекватною відповіддю на політику диктатора Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні. Такий метод впливу на режим допоможе звільненню політв'язнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Україні 24" заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська.

"По-перше, у нас вже був досвід санкцій у минулому. І в ті роки санкції допомогли зупинити репресії й допомогли політв'язням вийти на волю. Саме така роль санкцій. Це не для того, щоб там, як зараз пропаганда говорить, вбити економіку та інше. Ми за те, щоб Білорусь процвітала. За те, щоб білоруси почувалися безпечно і вільно у своїй країні. Але для того, щоб політв'язнів випустили, ми змогли перейти до етапу діалогу - саме так санкції повинні спрацювати", - заявила вона.

За словами Тіхановської, опозиція спочатку намагалася використовувати "всі дипломатичні методи впливу на режим - через ОБСЄ, через різні структури, через приватних медіаторів".

Також читайте: Литва офіційно відмовилася видати Тіхановську Білорусі, - генпрокурор РБ Швед

"Але режим засів, скажімо так, у своєму бункері, все ще вдаючи, що в них сильний лідер, все ще намагаючись насильством змусити білорусів підкорятися. Але, розумієте, зараз очевидно, що міжнародна спільнота дипломатично не може вплинути на режим. Залишаються тільки санкції. І особливо після захоплення літака - слухайте, це адекватна відповідь", - вважає лідерка білоруської опозиції.