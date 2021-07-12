УКР
На саміті "Кримської платформи" запрацює офіс моніторингу ситуації на окупованому півострові, - Жовква

На саміті "Кримської платформи" присутні лідери іноземних держав планують представити офіс "Кримської платформи", який щодня моніторитиме ситуацію в окупованому Криму.

Про це заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква заявив в інтерв'ю інформресурсу "Телеграф",  передає Цензор.НЕТ.

"Як результат цього саміту - запрацює повноцінний офіс "Кримської платформи" і в цей же день ті лідери іноземних держав, які приїдуть на саміт, матимуть змогу оцінити його роботу. Офіс "Кримської платформи" в щоденному режимі 24/7 буде моніторити ситуацію в окупованому Криму з правами людини, з економікою, з екологією, з військовими питаннями. Кожного партнера, який приїде на цей саміт, будемо просити щодо того чи іншого формату залучення – чи це експертне залучення, чи обмін інформацією, чи фінансова допомога. Ми хочемо, щоб в кожному уряді або офісі керівника держави, була окрема посадова особа, до портфоліо якої входили б питання діяльності Кримської платформи. Деякі країни нам уже пообіцяли таких представників виділити", - сказав Жовква.

Там вже повно понаїхавших які вважають що то расєя.
12.07.2021 10:00 Відповісти
Якби кожна згадка про САММІТ ліквідувало одну мокшанську ракету чи танк, можна було б хоч і завтра брати Крим.
12.07.2021 09:54 Відповісти
Всі ці "платформи" без представництва громадськості Криму - порожній звук. Адже без волі переважної більшості жителів Криму не може бути і мови ні про яке там "повернення до складу України". більше того татари, це лише незначний процент жителів Криму. Тому розігрувати тут "татарську карту" немає сенсу.
12.07.2021 09:55 Відповісти
Там вже повно понаїхавших які вважають що то расєя.
12.07.2021 10:00 Відповісти
Можна подумати що ті які жили там раніше (переважна їх більшість) - вважали по іншому.
Доводилось мені бувати в Криму неодноразово. І в двохтисячних роках, і в 2014, 2015, 2016...
Ментальність там в людей особлива. Відчувається вплив Росії, флоту, курортної зони, горбачовського повернення татар.
12.07.2021 10:07 Відповісти
Коли Ющ балотувався в прези і поїхав на Крим агітувати, то йому там сказали чумадан-вокзал-Україна.
12.07.2021 10:12 Відповісти
Отож і я про те саме.....
Просто з Кримом потрібно було дипломатично вирішувати питання, а не перти "на арапа". Хоча з іншої сторони мені здається, що це навмисне було зроблено в 2014 році. Адже якби Крим і Донбас приймали тоді участь у виборах, то не був би "однотуровий" "однотуровим" і у ВР більшість була б за "Опозиційною платформою.
12.07.2021 10:47 Відповісти
Може це і на краще, бо до цих пір би мутили там воду шо вони рускіє.
12.07.2021 11:04 Відповісти
А представителей в Крыму вы выбирать будете?
Можно алгоритм вашего предложения..... Как , когда, каким способом?
Хочу чисто поржать!
14.07.2021 13:46 Відповісти
Шо попало)))) Вот уроды! Лишь бы нихрена не делать. Виртуальная жизнь под кайфом
12.07.2021 10:14 Відповісти
т.н. "крымская платформа" - это то о чем я всегда говорил- бидоны с водой, на конях, *****...
12.07.2021 10:26 Відповісти
Дебіли! У дупу тепер "платформу"! Польская сторона (и не только) очень раздражена отзывом украинской подписи из-под заявлением ООН о нарушении прав человека в китайском Синцзяне. "У нас с Китаем два проекта на 6,5 млрд евро, но принципы есть принципы" министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик. "Крымскую платформу" Зеленского можно считать покойной. Кто захочет конфликтовать с Россией ради страны, которая предает других?
12.07.2021 10:46 Відповісти
Ще один тупий бєнін проєкт-посміховисько , так само, як голобородько-одоробало бєні в надії на дуже-дуже великі інвестиції (а хєрь тобі а не інвестиції) МОСХАД тобі і піп з кадилом.....прокляте,жадібне і тупе дурило ,ницість Землі.
12.07.2021 11:13 Відповісти
А как же аудит?
Где офис аудита в офисе "Крымской платформы" в офисе президента?
12.07.2021 14:23 Відповісти
 
 