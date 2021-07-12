На саміті "Кримської платформи" запрацює офіс моніторингу ситуації на окупованому півострові, - Жовква
На саміті "Кримської платформи" присутні лідери іноземних держав планують представити офіс "Кримської платформи", який щодня моніторитиме ситуацію в окупованому Криму.
Про це заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква заявив в інтерв'ю інформресурсу "Телеграф", передає Цензор.НЕТ.
"Як результат цього саміту - запрацює повноцінний офіс "Кримської платформи" і в цей же день ті лідери іноземних держав, які приїдуть на саміт, матимуть змогу оцінити його роботу. Офіс "Кримської платформи" в щоденному режимі 24/7 буде моніторити ситуацію в окупованому Криму з правами людини, з економікою, з екологією, з військовими питаннями. Кожного партнера, який приїде на цей саміт, будемо просити щодо того чи іншого формату залучення – чи це експертне залучення, чи обмін інформацією, чи фінансова допомога. Ми хочемо, щоб в кожному уряді або офісі керівника держави, була окрема посадова особа, до портфоліо якої входили б питання діяльності Кримської платформи. Деякі країни нам уже пообіцяли таких представників виділити", - сказав Жовква.
Доводилось мені бувати в Криму неодноразово. І в двохтисячних роках, і в 2014, 2015, 2016...
Ментальність там в людей особлива. Відчувається вплив Росії, флоту, курортної зони, горбачовського повернення татар.
Просто з Кримом потрібно було дипломатично вирішувати питання, а не перти "на арапа". Хоча з іншої сторони мені здається, що це навмисне було зроблено в 2014 році. Адже якби Крим і Донбас приймали тоді участь у виборах, то не був би "однотуровий" "однотуровим" і у ВР більшість була б за "Опозиційною платформою.
Можно алгоритм вашего предложения..... Как , когда, каким способом?
Хочу чисто поржать!
Где офис аудита в офисе "Крымской платформы" в офисе президента?