На саміті "Кримської платформи" запрацює офіс моніторингу ситуації на окупованому півострові, - Жовква

На саміті "Кримської платформи" присутні лідери іноземних держав планують представити офіс "Кримської платформи", який щодня моніторитиме ситуацію в окупованому Криму.

Про це заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква заявив в інтерв'ю інформресурсу "Телеграф", передає Цензор.НЕТ.

"Як результат цього саміту - запрацює повноцінний офіс "Кримської платформи" і в цей же день ті лідери іноземних держав, які приїдуть на саміт, матимуть змогу оцінити його роботу. Офіс "Кримської платформи" в щоденному режимі 24/7 буде моніторити ситуацію в окупованому Криму з правами людини, з економікою, з екологією, з військовими питаннями. Кожного партнера, який приїде на цей саміт, будемо просити щодо того чи іншого формату залучення – чи це експертне залучення, чи обмін інформацією, чи фінансова допомога. Ми хочемо, щоб в кожному уряді або офісі керівника держави, була окрема посадова особа, до портфоліо якої входили б питання діяльності Кримської платформи. Деякі країни нам уже пообіцяли таких представників виділити", - сказав Жовква.

