5 бойовиків НЗФ заочно судитимуть за розбій, викрадення правоохоронців і напад на адмінустанови в Лимані в 2014 році, - прокуратура

У Донецькій області будуть заочно судити 5 учасників злочинної збройної організації, які здійснювали розбійні напади на підприємства, викрадали правоохоронців і захоплювали адміністративні будівлі в місті Лиман навесні 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2014 року, під час окупації міста Лиман представниками НЗФ РФ, 5 місцевих мешканців віком від 30 до 57 років у складі озброєного злочинного об’єднання вчиняли розбійні напади на громадян, захоплювали адміністративні будівлі, місцеві підприємства, державні установи та організації", - випливає з повідомлення.

Крім цього, повідомляється, що зловмисники з вогнепальною зброєю також викрали з приміщення Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області начальника кримінальної міліції та начальника сектору карного розшуку.

"Незаконно позбавивши їх волі, бандити вивезли їх на тимчасово окуповану території області, де завдавали заручникам чисельні тілесні ушкодження, погрожували їм та членам їх родин вбивством, після чого викрали 124 пістолети ПМ, 2 автомата АКСУ та 2 гвинтівки, а також 6400 патронів різного калібру, які перебували на балансі міськвідділу", - відзначають в прокуратурі.

Загальна сума матеріальних збитків завданих бандитами за один місяць злочинної діяльності склала 350 тис грн.

Також читайте: Колишнього військовослужбовця на Одещині судитимуть за шпигунство на користь терористів "ДНР"

Нині нападники оголошені в розшук.

У Краснолиманський міський суд направлено обвинувальний акт для розгляду по суті за вчинення злочинів, передбачених: ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 255, ст. 257, ч. 3 ст. 289, ст. 341, ч. 1, 2 ст. 345, ст. 349 КК України.

"Максимальне покарання за вказаними статтями до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - додали в прокуратурі.