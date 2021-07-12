УКР
Литва запропонує ЄС запровадити нові санкції проти Білорусі через нелегальних мігрантів: "Це гібридна атака Лукашенка за посередництва Кремля"

Литва запропонує ЄС запровадити нові санкції проти Білорусі через нелегальних мігрантів:

Литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс у понеділок у Брюсселі обговорить із колегами з Євросоюзу пропозицію запровадити нові санкції проти Білорусі.

З цією пропозицією міністр виступає через вплив Мінська на кризу з мігрантами в Литві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Напередодні засідання міністр заявив BNS, що ЄС має стримувати авторитарні режими від використання людей як політичного шантажу стосовно всього Євросоюзу.

Свою пропозицію 11 липня він обговорив на неформальній зустрічі з главами МЗС країн Балтії та Північної Європи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз допоможе Литві боротися з нелегальними мігрантами - можуть направити вертольоти, прикордонників і перекладачів, - Науседа

Литва пропонує ЄС запровадити нові санкції після нещодавно запроваджених секторальних санкцій проти Мінська. Той пакет санкцій був затверджений у червні у зв'язку з примусовою посадкою в білоруській столиці літака авіакомпанії Ryanair і арештом опозиційного блогера Романа Протасевича і його подруги Софії Сапеги, які летіли в ньому. ЄС також запровадив персональні санкції, реагуючи на заходи білоруської влади проти опозиції після минулорічних президентських виборів.

З погіршенням відносин з Білоруссю через цю країну в Литву почався наплив нелегальних мігрантів. У цілому на кордоні з Білоруссю від початку цього року литовські посадовці затримали 1,634 тис. мігрантів - у 20 разів більше, ніж за весь минулий рік. Більшість з них із країн Близького Сходу та Африки.

У понеділок також заплановано позачергове засідання комітетів із закордонних справ та щодо свобод громадян, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту на тему напливу мігрантів.

У засіданні візьме участь єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон, виконавчий директор Європейського агентства охорони кордонів і берегової охорони Frontex Фабріс Лежері, глава МВС Литви Агне Білотайте, представник Європейської служби із зовнішніх справ Лукас Девіньє.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Литви Науседа скликає Раду нацбезпеки через безпрецедентну кількість нелегальних мігрантів з Білорусі

"Це гібридна атака Лукашенка за посередництва Кремля, не тільки проти Литви, а й проти ЄС. У ході атак на суверенітет сусідньої країни через кордон, немов якимись бомбами. Потрібні термінові й адекватні кроки ЄС, оскільки це не натуральний прояв міграції", - заявляє європарламентарка Раса Юкнявічене, яка ініціювала розгляд цього питання в Європарламенті.

