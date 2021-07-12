Українська делегація спробує переконати Меркель і Альтмаєра, що "Північний потік-2" несе загрози не тільки Україні, але і Європі, - Вітренко

Сьогодні, 12 липня, українська делегація перебуває в Берліні, де заплановані переговори з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель і міністром економіки Петером Альтмаєром.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська сторона порушуватиме питання "Північного потоку-2" і в черговий раз буде намагатися переконати німецьких партнерів, що цей геополітичний проєкт Кремля несе загрози не тільки Україні, але і Європі. Як керівник НАКу, я буду підтримувати українську делегацію в переговорах галузевою експертизою", - написав Вітренко.

