4 539 61

Українська делегація спробує переконати Меркель і Альтмаєра, що "Північний потік-2" несе загрози не тільки Україні, але і Європі, - Вітренко

Українська делегація спробує переконати Меркель і Альтмаєра, що

Сьогодні, 12 липня, українська делегація перебуває в Берліні, де заплановані переговори з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель і міністром економіки Петером Альтмаєром.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська сторона порушуватиме питання "Північного потоку-2" і в черговий раз буде намагатися переконати німецьких партнерів, що цей геополітичний проєкт Кремля несе загрози не тільки Україні, але і Європі. Як керівник НАКу, я буду підтримувати українську делегацію в переговорах галузевою експертизою", - написав Вітренко.

Автор: 

Німеччина (7661) Меркель Ангела (1140) Північний потік (2476) Вітренко Юрій (633) Альтмаєр Петер (10)
Топ коментарі
+16
Отправьте их всех в нарко-диспансер. Сколько можно позорить Украину.
12.07.2021 10:12 Відповісти
12.07.2021 10:12 Відповісти
+14
Чтобы убедить Меркель и Германию в целом надо иметь в активе хоть что-то, кроме ********** и умения играть членом на рояле.
А у ЗЕ в активе нет нихрена, кроме понтов.
12.07.2021 10:17 Відповісти
12.07.2021 10:17 Відповісти
+11
Два роки колупалися в носі, а тепер надумали. Пізно всрались, шпана трускавецька.
12.07.2021 10:18 Відповісти
12.07.2021 10:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Макрель переедет в Газпром,и ей пох что и с кем будет!
12.07.2021 10:12 Відповісти
12.07.2021 10:12 Відповісти
Отправьте их всех в нарко-диспансер. Сколько можно позорить Украину.
12.07.2021 10:12 Відповісти
12.07.2021 10:12 Відповісти
Наркомани на городі - ріжуть мак.
12.07.2021 10:25 Відповісти
12.07.2021 10:25 Відповісти
пипец.. вы до сих пор еще не поняли, что германия не наступит на свой интерес, ради Украины!? чет мне кажеться, что бундестаг красиво разыграл карту, устранив в принципе Украину, как транзитера, и в принципе став гланым хабом в Европе, т.е. германия будет зарабатывть и иметь серьезный важиль на такихкак Украина, полша ит.д.! Факт на лицо.. Вангую -все эти потуги Шмыгаля, Витренко и т.п. - просто очередной пшик, и пустая трата госссредств (на подобные командировки) не более! Вбизнесе человек челловеку волк! Доказано столетиями!
12.07.2021 10:14 Відповісти
12.07.2021 10:14 Відповісти
и если этого не понимают первые лица нашей страны, то это оооченьь печально, непрофессионально, и просто в очередной раз эти лица показывают свою некомпетентность, безграмотность, глупость, тупость в управлении страной!
12.07.2021 10:20 Відповісти
12.07.2021 10:20 Відповісти
Та согласны мы все в некомпетентности действующих!Только компетентные воруют много ,заказывая самим себе по диким ценам...А новых Черчилей не пускают,все кубло устоялось...
12.07.2021 15:57 Відповісти
12.07.2021 15:57 Відповісти
и я свами согласен... наверное пока не перестреляют друг друга, что бы остался кто то один, толку не будет.. лебедь рак и щука - в точку!
12.07.2021 16:10 Відповісти
12.07.2021 16:10 Відповісти
Чтобы убедить Меркель и Германию в целом надо иметь в активе хоть что-то, кроме ********** и умения играть членом на рояле.
А у ЗЕ в активе нет нихрена, кроме понтов.
12.07.2021 10:17 Відповісти
12.07.2021 10:17 Відповісти
У него и понтов нет! Английского он не знает, а его понты через переводчика (вот эти его огрызки фраз и слов) легким движение руки превращаются в лепетание недоумка. Я вообще не завидую тому переводчику, которому приходится додумывать за Клоуна и строить нормальные предложения, чтобы иностранцы поняли
12.07.2021 10:29 Відповісти
12.07.2021 10:29 Відповісти
Пустая затея.Меркель-соратница пуйла и г-н ЗЕ прекрасно это понимает. Так зачем же огород городить? Мне кажется,что с немцами до сентября-октября вообще не стоит встречаться,пустая трата народных денег.
12.07.2021 11:03 Відповісти
12.07.2021 11:03 Відповісти
Пустая идея (и пустая трата денег) в принципе, пускать Клоуна, с кем либо договариваться, в любое время года! Я бы даже сказал, что его опасно выпускать, потому что сдаст все, за что его не успели предупредить, что это "красная линия" преступив которую отгребет!!!
А на немцев можно было давить и додавить! Просто давить нужно было, не на то, что "Ой мы лишимся денег", "Ой компенсируйте нам или лично мне, что будет дешевле."....Давить нужно было на безопасность и вероятность возникновения войны! И давить вплоть до шантажа, что в случае окончания СП2 и начала войны, весь поток беженцев из Украины пойдет в Германию (крутить при этом на национальных СМИ призывы переезжать именно в Германию если начнется война) - как говорится любишь кататься, люби и саночки возить! Внутренняя оппозиция Германии, за такие риски, в момент бы закатала в асфальт тот СП2 вместе с Меркель и ее партией
12.07.2021 11:22 Відповісти
12.07.2021 11:22 Відповісти
>>Давить нужно было на безопасность и вероятность возникновения войны
Подождите....Так и Порошенко и Зеля оба постоянно говорили, что война с РФ вовсю идёт.
А если она идёт, то чем тогда вы ещё собрались пугать немцев?
Беженцы из Украины?

Учитывая демографию Польши, она будет только рада. Да и бюргерам лучше видеть образованных белых христиан, нежели черных мусульман в своих городах.
12.07.2021 13:37 Відповісти
12.07.2021 13:37 Відповісти
Во первых: Это не полномасштабная война, а только в небольшой части, в результате чего беженцы из одной части просто переехали в другую (где войны нет). А полномасштабной войны как раз и не было поскольку у Путина были серьезные опасения повредить газопровод...
Во вторых: С какого хрена вы взяли,, что "бюргерам лучше видеть образованных белых христиан". У вас зе-придурков мозги засраны какой то хренью! Бургеры ни рады НИКОМУ, ни украинцам ни полякам, ни даже швейцарцам....Это касается всех успешных стран - любой более менее значительный наплыв мигрантов (причем АБСОЛЮТНО ПОХ откуда они) ВСЕГДА ВЫЗЫВАЕТ МАССУ ПРОТЕСТОВ!!! А почему?! Да потому что это минус рабочие места для граждан этих стран
12.07.2021 15:19 Відповісти
12.07.2021 15:19 Відповісти
Да и наплыв "белых христиан", никоим образом не уменьшит наплыва "черных мусульман" от слова СОВСЕМ
12.07.2021 15:21 Відповісти
12.07.2021 15:21 Відповісти
да что вы говорите...
Я Вам напомню, что Дуда как раз ссылался на массовый поток украинцев, когда обсуждал с ЕС отказ от принятия африканцев.
Так что наплыв украинцев как раз именно поможет полякам сдержать поток переселенцев с чёрных стран
12.07.2021 16:04 Відповісти
12.07.2021 16:04 Відповісти
Война она или есть или нет. Война бинарна.
А убогая немощь современной украинской власти и её желание одновременно и воевать и торговать с тем, с кем воюешь это и есть полное предательство интересов Украины.
Так как такая политика как раз и показывает, что у Украины нет интересов.
Есть интересы торгашей, политиканов, барыг, но не интересы государства Украины.
По поводу повреждения газопровода - я думаю путенские войска, которые Вы защищаете как раз прекрасно знают где труба и куда не надо стрелять. Например в Сирии русскиес чего начали, напомнить? Они сразу же расхерачили потоки грузовиков которые тащили нефть.
А потом, когда нефть перешла русским - НИ ОДНА ракета на нефтяные поля не упала. Наверное это совпадение, да?

По поводу переезда из Украины - да, это минус места жителям этих стран. Но эти жители имеют выбор: переселенцы из Африки или БВ, либо переселенцы из Украины которая им много ближе и понятнее. Выбор очевиден.
12.07.2021 16:02 Відповісти
12.07.2021 16:02 Відповісти
попытается убедить/ Так вот оно какое, противодействие. "Нафтогаз" усиливает (деньгами из казны) команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко 26.05.21
12.07.2021 10:17 Відповісти
12.07.2021 10:17 Відповісти
Два роки колупалися в носі, а тепер надумали. Пізно всрались, шпана трускавецька.
12.07.2021 10:18 Відповісти
12.07.2021 10:18 Відповісти
...і паперу нема підтерти
12.07.2021 10:28 Відповісти
12.07.2021 10:28 Відповісти
Ну, переконали?
12.07.2021 10:23 Відповісти
12.07.2021 10:23 Відповісти
Меркелисі всі ваші жалкі уговори - до пи.ди. Вона вже одною ногою на пенсії. Буде сидіти коло Шрьодера, бабло лопатою горнути.
12.07.2021 10:28 Відповісти
12.07.2021 10:28 Відповісти
попытаются убедить )))
а не получится (а оно и не получится!!!) то разведут ручками и захлопают ресничками - ну мы жеж хотели! пробовали и пытались ....
еще через пол года после запуска попробуйте убедить остановить...
12.07.2021 10:29 Відповісти
12.07.2021 10:29 Відповісти
Из ВИКИПЕДИИ: "22 августа на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Выксунском металлургическом заводе началась отгрузка труб большого диаметра. Первый железнодорожный состав с трубами отправился со станции Выкса-промышленная на завод по нанесению утяжеляющего бетонного покрытия в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0 Котке (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Финляндия )". Так что и предыдущему Президенту убедить Г тоже не удалось.
12.07.2021 11:16 Відповісти
12.07.2021 11:16 Відповісти
Итоги переговоров с Меркель.

Українська делегація спробує переконати Меркель і Альтмаєра, що "Північний потік-2" несе загрози не тільки Україні, але і Європі, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7798
12.07.2021 10:30 Відповісти
12.07.2021 10:30 Відповісти
(Возможны 2-а варианта.
Второй более реалистичный.)
12.07.2021 10:31 Відповісти
12.07.2021 10:31 Відповісти
" Українська делегація "

Українська делегація спробує переконати Меркель і Альтмаєра, що "Північний потік-2" несе загрози не тільки Україні, але і Європі, - Вітренко - Цензор.НЕТ 4882
12.07.2021 10:33 Відповісти
12.07.2021 10:33 Відповісти
Не напрягайтесь! Бабушка Меркель уже давно лягла под Путина
12.07.2021 10:47 Відповісти
12.07.2021 10:47 Відповісти
Визит нужен. Переговоры нужны для того, чтобы ПУБЛИЧНО расставить все на свои места. Всякие договорняки с рашкой предполагают тишину, минимум публичности, чтобы это не повлиять на политический имидж перед выборами, как сейчас в Германии. Новости о скандалах с оборудованием SIMENS в Крыму очень быстро появлялись, а потом так же быстро пропадали. В последнее время Зеля не боится ставить конкретные вопросы тому же Байдену. Можно надеяться, что так же будет и с Меркель. Результаты визита могут быть разными, скорее всего негативными. И это не зависит от того - кто был бы сейчас Президентом Украины. Для Г договорняк с Р важнее чем какая-то Украина. Меркель как политик точно ссуч...сь. Главное, чтобы после этого результаты переговоров были максимально подробно и публично изложены украинцам и все было названо своими именами Президентом Украины, а не президентом Украины. В отношениях с Германией нам особо терять нечего - их фактически нет. Германия наверняка "подтормаживает" наше продвижение в Евросоюз, а в особенности НАТО (ни один немецкий военый корабль не заходит в Черное море), что предполагает какой-то договорняк между Г и Р. А если терять нечего - можно смело идти в атаку. В последнее время многие политики и политологи отмечают, что у Зели (я утрирую, описываю своими словами) рядом с его инструментом для игры на фортепиано начинают вырастать два стальных шара. Посмотрим.
12.07.2021 10:47 Відповісти
12.07.2021 10:47 Відповісти
К сожалению, уважаемые украинцы, большинство из вас избрало навязанного олигархами и московией человека, который глуп, плохо образован, мало культурен и который понятия не имеет о государственной политике. К тому же он удобен Путину.
Сейчас он хочет, чтобы все всё делали а него: пусть НАТО воюет - а он будет дальше разрушать армию, пусть Запад запретит северный поток и даст деньги - а он будет дальше снимать свои видео и врать - и он будет уверять об огромной скорости реформ - предъявляя бумаги с законами, а не факты. Зелелюбители продолжают твердить: " он свой парень; он не ворует; он работает, как никто до него". На самом деле он заботится только о рейтинге, имитирует, обещает и врёт.
12.07.2021 13:19 Відповісти
12.07.2021 13:19 Відповісти
Valery Protsenko: Вас подводит память! Именно Ангела Меркель 10 мая 2015 года в Москве на весь мир заявила Путину: вы незаконно зазватили Крым военной силой. И Германия поддерживала Украину.
Но вы непрерывно грызлись друг с другом а потом избрали главой государства неуча, без малейшего опыта, труса и лжеца.
А теперь у вас претензии к Германии, куда прибыл Зеленский со своими глупыми утверждениями. Его дипломатично выслушают и пожмут плечами.
12.07.2021 13:30 Відповісти
12.07.2021 13:30 Відповісти
Повесь портрет действующего и плюй в него,а напротив бывшего и укрась цветами ---легче станет.....
12.07.2021 16:04 Відповісти
12.07.2021 16:04 Відповісти
Дмитро Гоголєв: Во-первых, не ты, а вы. Но надо понять главное: важны не личности, а вектор их политики. Зеленский-Ермак - что бы они лживо ни утверждали - олицетворяют интересы мракобесной, агрессивной московии. Порошенко двигался в европейском, цивилизованном направлении. Мне будет легче, если Украина, в которой я проработал много десятилетий, станет развитой, цветущей, европейской. Избрать можно кого-то другого, например, Омеляна, Зеркаль, Кличко, Филатова. Но не этого неуча и труса.
А вы напрасно грубите и пишете глупости.
13.07.2021 12:23 Відповісти
13.07.2021 12:23 Відповісти
Ну так нас опять подводят к выбору -Петя или Вова,другим блокируя заход во власть!
13.07.2021 13:26 Відповісти
13.07.2021 13:26 Відповісти
От вас зависит, будете ли вы действовать и выбирать, как скажут, - или будете думать. А как конкретно - я не знаю: это ваша жизнь и ваши условия.
14.07.2021 12:48 Відповісти
14.07.2021 12:48 Відповісти
Зеля - це лялька-буратіно, і надіятись на те, що він колись стане самостійною фігурою - це скажемо так, слегка наївно. Все що він робив ці 2 роки і робе - це імітація бурної роботи, а ви про якісь яйця сталеві кажете. Смішно.
12.07.2021 14:52 Відповісти
12.07.2021 14:52 Відповісти
12.07.2021 10:49 Відповісти
12.07.2021 10:49 Відповісти
Ага. А куда же Меркель на улицу выкинет тысячи своих работников? Трудно убедить других ввести санкции и отказаться от бизнесса потому что именно нам очень хоцца етим бизнесом заниматься.
12.07.2021 10:54 Відповісти
12.07.2021 10:54 Відповісти
Честно говоря и лично мне как то пох, будет СП-2 или не будет. Все равно власть не даст нам дешового газа и жить хорошо. А вот то что наконец то разорвется последняя ниточка связывающая нас и Рашку а так же вечно сидящие вороны типо Йульки на газовой трубе ето даже хорошо. Теперь кремль не сможет давить на Украину никаким економическим способом.
12.07.2021 11:00 Відповісти
12.07.2021 11:00 Відповісти
У Украины есть свои собственные природные ресурсы, которые давно пора начать разрабатывать на полную. Другое дело, что если рашке уже не будет нужен наш газопровод - жди беды на фронте, или фронтах.
12.07.2021 11:09 Відповісти
12.07.2021 11:09 Відповісти
В том то и дело что Украина сейчас теряет больше своих ресурсов и потенциала чем получает от газовой трубы идущей из Рашки. А беда на фронте будет когда Украина под давлением Ахметова и Жопоблока а так же европейских прикормленных кремлем пи***ров остановит и законсервирует АЕС. В 2014 Европу больше пугало не окупация Украины а возможные аварии от повреждения АЕС в результате боев.
12.07.2021 11:17 Відповісти
12.07.2021 11:17 Відповісти
По поводу дешевого электричества от АЭС - это просто какая-то хе..ня творится.
12.07.2021 11:19 Відповісти
12.07.2021 11:19 Відповісти
Украинская делегация попытается убедить Меркель и Альтмайера, что "Северный поток-2" несет угрозы не только Украине, но и Европе, - Витренко.

Расшифруем. Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко, который ворует сотни миллионов в "Нафтогазе", попытается убедить Меркель и Альтмайера в том, что "Нафтогаз " нужен не только Украине, но и Европе
12.07.2021 11:51 Відповісти
12.07.2021 11:51 Відповісти
Долб...бы!!!!!!!
12.07.2021 12:04 Відповісти
12.07.2021 12:04 Відповісти
Так навіть Байден не переконав! Навіщо марно "щоки надувати"?
12.07.2021 12:12 Відповісти
12.07.2021 12:12 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Переговоры высокого уровня ... Зеленский встретится с Меркель вечером 12.07.2021 за совместным ужином. Это тонкий намек. Правила хорошего тона не позволяют есть и говорить. Меркель просто открыто говорит Зеленскому - "Ешь и молчи !"
12.07.2021 12:53 Відповісти
12.07.2021 12:53 Відповісти
Как аххрессорского газу-то хочется! Кошмар! Тут война седьмой год с Россией полным ходом которая, судя по последним учениям близ границ, так и не ввела войска, но Володимиру Олексеевичу не интересна холивар, ему деньги за агрессивный транзит подавай!
12.07.2021 13:19 Відповісти
12.07.2021 13:19 Відповісти
А у Украины есть как инструмент убеждения несколько лишних лярдов евро??
12.07.2021 13:22 Відповісти
12.07.2021 13:22 Відповісти
Ну Украине то понятно, какие угрозы. А вот ЕС сплошные плюсы от СП2.
12.07.2021 13:41 Відповісти
12.07.2021 13:41 Відповісти
Бред ще не сивої кобили!!!- Будапешт для останніх недоумків!!!
12.07.2021 13:51 Відповісти
12.07.2021 13:51 Відповісти
бройлеры пишут петицию директору птицефабрики о массовом геноциде...............................
12.07.2021 14:02 Відповісти
12.07.2021 14:02 Відповісти
Немцы руками "*********" построили себе газопровод, и совершали они вращательные движения детородным органом на нашу и американскую озабоченность. А когда мордор начнет разваливаться увидите как Ямало-Ненецкий АО легко превратиться в Ямало-Немецкий.
12.07.2021 14:16 Відповісти
12.07.2021 14:16 Відповісти
шмеркель можно "переубедить" только кувалдой по голове, эта продажная курица всегда играла на руку ***** и сотоварищи.
12.07.2021 14:29 Відповісти
12.07.2021 14:29 Відповісти
.... на доводы украинской делегации Меркель и Альтмайер заявили, что "деньги не пахнут"
12.07.2021 14:32 Відповісти
12.07.2021 14:32 Відповісти
Какая разница европе получатб газ
Через Украину или германию длч безапасности
А вот в финансовом отношении разница с плюсом
Вот надо меньше слушать /пророков Украина в европе /
А жить по принципу Украина прежде всего
Развалился ссср /всем захотелось побыть царьками /
Это было единое хозяйстао
надо было продолжать экономические связи
И строить новую экономику
Крикуны вышли с снд в европу не вошли
И оказались на уровне /мумбу юмбу /
Хотя они уже нас обогнали
/живут два пенсионера имеют двушку 48м
И не могут оплатить/
Переселяйтесь в хостел /вот совет власти /
Может власть переселить в хостел и окно в клеточку
12.07.2021 15:05 Відповісти
12.07.2021 15:05 Відповісти
Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который работает в компании, https://strana.ua/news/336605-volker-zajavil-chto-ne-lobbiruet-stroitelstvo-severnoho-potoka-2.html лоббирующей строительство "Северного потока-2" , заявил, что запуск российского газопровода - дело уже решенное.
12.07.2021 15:33 Відповісти
12.07.2021 15:33 Відповісти
Тут Зе совсем не причём, Меркель упёртая и по непонятным причинам ублажает путлера во всем, что он пожелает. Он посылает к ней убийц, а она ему пивка….. с ней точно также бесполезно говорить как и с дегенератом путлером…..власть развращает любого человека…… так и Меркель приклеилась к стулу и творит беспредел, а противников убирает с дороги… посмотрите на ее кабинет, там никого порядочного нет, коррупция процветает😡
12.07.2021 16:15 Відповісти
12.07.2021 16:15 Відповісти
да успокойтесь уже по СП2, все без вас всё решено......
12.07.2021 16:18 Відповісти
12.07.2021 16:18 Відповісти
Для їх буде на порядок простіше , й тим більш на два порядка легше переконати Альцгеймера , ніж гера Альмаєра й тим більш фрау Меркель !
12.07.2021 16:46 Відповісти
12.07.2021 16:46 Відповісти
Какого хера тут Витренко выступает, нас заставляют привыкнуть , что он есть, и ни куда эта падла не денеться
13.07.2021 00:55 Відповісти
13.07.2021 00:55 Відповісти
 
 