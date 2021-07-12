УКР
Новини
Усе, написане в законопроєкті про діяльність АМКУ, - треш. Основна ідея - платити "сусідці" Зеленського зарплату в пів мільйона грн, - Загребельська

Новий законопроєкт №5431 про діяльність АМКУ визнаний усіма профільними установами корупційним. Його "основна ідея" - оплата платниками податків "сусідці" президента України Володимира Зеленського, а за сумісництвом голові АМКУ Ользі Піщанській зарплати в пів мільйона гривень.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) і співзасновник проєкту "Ліга антитрасту" Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ.

"Володимир Зеленський хоче, щоб ми платили його сусідці, за сумісництвом голові АМКУ(Піщанська Ольга. - Ред.), зі своїх податків зарплату розміром до пів мільйона гривень на місяць. Саме це основна ідея законопроєкту 5431, авторства депутатів його партії", - написала вона.

Також вона зазначила, що одночасно з цим:

- зменшують розмір шкоди, на відшкодування якої можуть претендувати потерпілі з подвійного на одинарний (в США потрійний);

- дозволяють АМКУ викидати в смітник будь-які заяви про порушення від потерпілих, якщо посадовці АМКУ просто не хочуть їх розглядати (без пояснення причин);

- дають право міністру Кабінету міністрів більш ніж вдвічі зменшувати зарплату посадовцям АМКУ щомісячно;

- дозволять АМКУ вночі приходити до вас у квартиру з обшуком та проводити його як захочуть (так, навіть КПК на них поширюватися не буде);

- залишають АМКУ філією Банкової та перша заява в Конституційний суд призведе до аналогічного НАБУ результату, бо за Конституцією Зеленський немає повноважень призначати та звільняти керівництво АМКУ, але дуже хоче продовжувати це робити;

- а ще дозволяють Коломойським та Ахметовим купувати телеканали або об’єкти великої приватизації в обхід дозвільних процедур.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль представив колективу нову главу Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську. ФОТО

"І це не весь перелік. Законопроєкт визнало корупційним і НАЗК. ГНЕУ також бачить корупцію і весь написаний треш, через що на декількох сторінках зауважень хапається за голову", - написала Загребельська.

Також вона додала, що проєкт суперечить зобов'язанням, які Україна взяла на себе за угодою з МВФ, і плану вступу в НАТО. Не виконує рекомендацій останніх оглядів ОЕСР і ЮНКТАД. Отримав категорично негативні відгуки Асоціації правників, Американської торгової палати і ряду інших громадських та експертних організацій.

"Але сусідці Володимира Зеленського дуже потрібні гроші. Бо когось на Банковій "давить жаба" розраховуватися з нею за потрібні рішення з партійної каси. І для цього придумали слово "реформа АМКУ".

Але поки писали законопроєкт, довелося вставити туди побажання олігархів і про зменшення шкоди, і про пріоритетність, інакше голоси під таку високу зарплату очільниці АМКУ зібрати було б важко", - зазначила Загребельська.

Вона нагадала, що завтра має відбутися погоджувальна рада, а також повинен бути антикорупційний комітет.

"Анастасія Радіна, законопроєкт планують голосувати у вівторок, тому вірю що ви включите завтра в порядок денний очолюваного вами комітету це питання. Бо буде щонайменш дивно, якщо визнаний корупційним всіма профільними установами законопроєкт буде проігнорований саме вашим комітетом", - резюмувала Загребельська, звернувшись до глави комітету ВР з питань антикорупційної політики, члену фракції "Слуга народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Антимонопольного комітету потрібно зробити регулятор рівня НБУ, - Милованов

До призначення головою АМКУ Піщанська була першим заступником голови АМКУ і виконувала обов'язки керівника відомства.

Народилася 16 листопада 1975 року. Освіта вища. У 1997 році закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю промислове та цивільне будівництво, а в 2001 році отримала ступінь магістра економіки підприємництва в Київському національному економічному університеті.

Раніше Піщанська потрапила в скандал з закордонним бізнесом президента Володимира Зеленського. Як встановили журналісти, президент переписав свій бізнес в Італії, а саме ТОВ "Сан Томмасо СРЛ", на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсора "Слуги народу" Світлану Піщанську. Вона є рідною сестрою Ольги.

ТОВ "Сан Томмасо" в Італії зараз володіє кіпрський офшор "Альдоранте лімітед", бенефіціаром якого до президентства теж був Зеленський. Але після декількох викриттів у ЗМІ президент позбувся проблемних активів. Кіпрський офшор переписав на якусь ΕΛΕΝΑ ΧΑΣΙΕΝΚΟ, а ось директором італійської компанії в липні 19-го стає Світлана Піщанська.

Зеленський Володимир (25197) Антимонопольний комітет (1797) НАЗК (1700) Загребельська Агія (119) Піщанська Ольга (27)
Топ коментарі
+18
зарплата пол миллиона в мес., 18 тыс. в день, зэбилы внюхайтесь в размах
показати весь коментар
12.07.2021 10:32 Відповісти
+12
зато сусідка пристроїна...це ж не кума))) і не однополчанка))) мабуть тут принципова різниця від законослухняного словодержатєля преЗЕ...))) не ??? )))
показати весь коментар
12.07.2021 10:41 Відповісти
+11
показати весь коментар
12.07.2021 10:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.07.2021 10:30 Відповісти
зарплата пол миллиона в мес., 18 тыс. в день, зэбилы внюхайтесь в размах
показати весь коментар
12.07.2021 10:32 Відповісти
+++++ відкати
показати весь коментар
12.07.2021 10:33 Відповісти
22,7тыс в день.
Выходные не считаем
Жесть...
показати весь коментар
12.07.2021 11:05 Відповісти
Що робити?
показати весь коментар
12.07.2021 10:32 Відповісти
Это сирота Тяжелое наследие режима Порошенко.
показати весь коментар
12.07.2021 10:33 Відповісти
...
показати весь коментар
12.07.2021 10:33 Відповісти
Ну, Агію з АМКУ попер саме Зе...
показати весь коментар
12.07.2021 10:36 Відповісти
зато сусідка пристроїна...це ж не кума))) і не однополчанка))) мабуть тут принципова різниця від законослухняного словодержатєля преЗЕ...))) не ??? )))
показати весь коментар
12.07.2021 10:41 Відповісти
Трэш, жесть? Колоссально! Железно!
показати весь коментар
12.07.2021 10:33 Відповісти
У МЕНЯ ВОПРОС НА КАКОЕ ЧИСЛО НАЗНАЧЕНО ПРОЩАНИЕ С ВЯЛИКИМ ЕВРЕЙСКИМ КЛОУНОМ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРИДОВ ПО ПРИКОЛУ ЧИСЛЯЩЕГОСЯ ПРЕЗИДЕНИТОМ № 6 УКРАИНЫ НИКАК НЕ НАЖРАВШЕГОСЯ БУБОЧКИ И ЕГО СЕМЕЙКИ ВМЕСТЕ С ЛЕНКОЙ......
показати весь коментар
12.07.2021 10:34 Відповісти
А кому это нужно.....денежные потоки поделены,договорняки исполнются.При таком ишаке у власти можно щипать и щипать.Он ВСЕМ ОЧЕНЬ выгоден.Изображай президента но не мешай красть остальным.
показати весь коментар
12.07.2021 10:57 Відповісти
Ни на какое. Скорее всего "мудрый" нарид опять выберет это у.бище президентом на второй срок. Не может государство двигаться вперед при наличии 73% долбо.бов в стране.
показати весь коментар
12.07.2021 11:11 Відповісти
Вона неправа. Основна ідея законпроекту зеленої банди наркоманів (якщо його можна так назвати) вкупі з іншими "антиолігархічними" - забрати в головного політичного конкурента Порошенка фінансовані ним ЗМІ, зокрема 5-тий накнал та "прямий".
показати весь коментар
12.07.2021 10:35 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2021 10:35 Відповісти
Сос едка Зеленского.
Боже, не дай Бог, приснится...

показати весь коментар
12.07.2021 10:36 Відповісти
Как сама говорила имеет еврейское происхождение. Совпадение? Не думаю.
показати весь коментар
12.07.2021 11:14 Відповісти
дают право министру Кабинета Министров более чем вдвое уменьшать зарплату чиновникам АМКУ ежемесячно;Источник: https://censor.net/ru/n3276453

Конечно все в АМКУ хотели бы чтобы им только увеличивали зарплату ежемесячно. А тут такой нежданчик.
показати весь коментар
12.07.2021 10:36 Відповісти
нежданчик для зебилов это "Пищанская попала в скандал с заграничным бизнесом президента Владимира Зеленского. Как установили журналисты, препизЕдент переписал свой бизнес в Италии, а именно ООО "Сан Томмасо СРЛ", на "соседку" из Кривого Рога и по совместительству спонсора "Слуги народа" Светлану Пищанскую. Она является родной сестрой Ольги.".. а потом назначить ее главой АМКУ... ни разу "не коррупция"?
показати весь коментар
12.07.2021 10:53 Відповісти
Конечно. А разоблачитель канал "прямой". Я так понимаю, что следующей новостью будет "Зеленский убил своего брата"
показати весь коментар
12.07.2021 11:58 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2021 10:44 Відповісти
Епоха зубожіння минула! Згодні, ЗЕбіли?
показати весь коментар
12.07.2021 10:45 Відповісти
когда абсолютная власть можно тырить безбожно
показати весь коментар
12.07.2021 10:47 Відповісти
Шош поделаешь? Соседка стока секретов знает!! Да вообще своим надо помогать ,как-никак коренные Украинцы...Поступок настоящего мачо ,однако. Или чмо?
показати весь коментар
12.07.2021 10:47 Відповісти
Главное, никакого кумовства, как и обещал прастой, честный парень Вова.
Только друзья по детскому горшку, соседи, подруги жены, бизнес-партнеры и дружбаны-рашисты.

"Ранее Пищанская попала в скандал с заграничным бизнесом президента Владимира Зеленского.
Как установили журналисты, президент переписал свой бизнес в Италии, а именно ООО "Сан Томмасо СРЛ", на "соседку" из Кривого Рога и по совместительству спонсора "Слуги народа" Светлану Пищанскую.
Она является родной сестрой Ольги ( главы АМКУ )."

Источник: https://censor.net/ru/n3276453
показати весь коментар
12.07.2021 10:52 Відповісти
грубо к носу пол лимона гривен это 16.000 в еврах..... тю так она ж просто четырежды учитель
шо вы присякались....
показати весь коментар
12.07.2021 10:55 Відповісти
Происходит то, о чем, до выборов, говорили нормальные люди недоразвитому населению. Ребята-будут происходть вначале тектонические сдвиги в разрушении базиса государства и это будет какое то время недоступно к пониманию вашими куриными мозгами. Но разрушенный во многих местах фундамент очень скоро начнет сказываться и в вашей жизни усилением монополий, повышением цен, тарифов, налогов, произволом в судах... Но недоразвитые хотят смотрет Кварталы...
показати весь коментар
12.07.2021 11:11 Відповісти
Этот трэш-лишь составная часть всеобщего зелёного трэша.
показати весь коментар
12.07.2021 11:12 Відповісти
Все,що зв"язано з бєнєю, все треш,обман,блєф,злодійство проти людства !
показати весь коментар
12.07.2021 11:16 Відповісти
ПУСТИТЕМЕНЯВНАТА,,,,,,,,,,,,
показати весь коментар
12.07.2021 12:26 Відповісти
То, розумні люди кажуть клоунам - а там вже ролі розписані - сцена не витримає змін!!!- букви попутають, дебіли і театр не зійдеться!!!
показати весь коментар
12.07.2021 15:24 Відповісти
 
 