Усе, написане в законопроєкті про діяльність АМКУ, - треш. Основна ідея - платити "сусідці" Зеленського зарплату в пів мільйона грн, - Загребельська

Новий законопроєкт №5431 про діяльність АМКУ визнаний усіма профільними установами корупційним. Його "основна ідея" - оплата платниками податків "сусідці" президента України Володимира Зеленського, а за сумісництвом голові АМКУ Ользі Піщанській зарплати в пів мільйона гривень.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) і співзасновник проєкту "Ліга антитрасту" Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ.

"Володимир Зеленський хоче, щоб ми платили його сусідці, за сумісництвом голові АМКУ(Піщанська Ольга. - Ред.), зі своїх податків зарплату розміром до пів мільйона гривень на місяць. Саме це основна ідея законопроєкту 5431, авторства депутатів його партії", - написала вона.

Також вона зазначила, що одночасно з цим:

- зменшують розмір шкоди, на відшкодування якої можуть претендувати потерпілі з подвійного на одинарний (в США потрійний);

- дозволяють АМКУ викидати в смітник будь-які заяви про порушення від потерпілих, якщо посадовці АМКУ просто не хочуть їх розглядати (без пояснення причин);

- дають право міністру Кабінету міністрів більш ніж вдвічі зменшувати зарплату посадовцям АМКУ щомісячно;

- дозволять АМКУ вночі приходити до вас у квартиру з обшуком та проводити його як захочуть (так, навіть КПК на них поширюватися не буде);

- залишають АМКУ філією Банкової та перша заява в Конституційний суд призведе до аналогічного НАБУ результату, бо за Конституцією Зеленський немає повноважень призначати та звільняти керівництво АМКУ, але дуже хоче продовжувати це робити;

- а ще дозволяють Коломойським та Ахметовим купувати телеканали або об’єкти великої приватизації в обхід дозвільних процедур.

"І це не весь перелік. Законопроєкт визнало корупційним і НАЗК. ГНЕУ також бачить корупцію і весь написаний треш, через що на декількох сторінках зауважень хапається за голову", - написала Загребельська.

Також вона додала, що проєкт суперечить зобов'язанням, які Україна взяла на себе за угодою з МВФ, і плану вступу в НАТО. Не виконує рекомендацій останніх оглядів ОЕСР і ЮНКТАД. Отримав категорично негативні відгуки Асоціації правників, Американської торгової палати і ряду інших громадських та експертних організацій.

"Але сусідці Володимира Зеленського дуже потрібні гроші. Бо когось на Банковій "давить жаба" розраховуватися з нею за потрібні рішення з партійної каси. І для цього придумали слово "реформа АМКУ".

Але поки писали законопроєкт, довелося вставити туди побажання олігархів і про зменшення шкоди, і про пріоритетність, інакше голоси під таку високу зарплату очільниці АМКУ зібрати було б важко", - зазначила Загребельська.

Вона нагадала, що завтра має відбутися погоджувальна рада, а також повинен бути антикорупційний комітет.

"Анастасія Радіна, законопроєкт планують голосувати у вівторок, тому вірю що ви включите завтра в порядок денний очолюваного вами комітету це питання. Бо буде щонайменш дивно, якщо визнаний корупційним всіма профільними установами законопроєкт буде проігнорований саме вашим комітетом", - резюмувала Загребельська, звернувшись до глави комітету ВР з питань антикорупційної політики, члену фракції "Слуга народу".

До призначення головою АМКУ Піщанська була першим заступником голови АМКУ і виконувала обов'язки керівника відомства.

Народилася 16 листопада 1975 року. Освіта вища. У 1997 році закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю промислове та цивільне будівництво, а в 2001 році отримала ступінь магістра економіки підприємництва в Київському національному економічному університеті.

Раніше Піщанська потрапила в скандал з закордонним бізнесом президента Володимира Зеленського. Як встановили журналісти, президент переписав свій бізнес в Італії, а саме ТОВ "Сан Томмасо СРЛ", на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсора "Слуги народу" Світлану Піщанську. Вона є рідною сестрою Ольги.

ТОВ "Сан Томмасо" в Італії зараз володіє кіпрський офшор "Альдоранте лімітед", бенефіціаром якого до президентства теж був Зеленський. Але після декількох викриттів у ЗМІ президент позбувся проблемних активів. Кіпрський офшор переписав на якусь ΕΛΕΝΑ ΧΑΣΙΕΝΚΟ, а ось директором італійської компанії в липні 19-го стає Світлана Піщанська.