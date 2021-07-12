УКР
Бив пістолетом по голові і вистрілив: Полковник поліції, який напав на єгеря Чорноморського біосферного заповідника, постане перед судом

Начальник одного з управлінь Нацполіції в Сумській області, який напав і ледь не вбив єгеря, постане перед судом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

У серпні 2018 року полковник поліції незаконно в’їхав на територію Чорноморського біосферного заповідника НАН України "Морський", який розташований на території та акваторії Херсонської і частково Миколаївської областей. Єгер заповідника виявив правопорушення та вилучив автомобіль правоохоронця.

Увечері того ж дня поліцейський проникнув до службового приміщення заповідника та вирішив з’ясувати стосунки з єгерем. Він ударив його руків'ям пістолета по голові, бив кулаком по обличчю.

Потім поліцейський вистрілив у потерпілого, але не влучив. Єгерю вдалося припинити напад та затримати нападника.

Полковник поліції обвинувачується у посяганні на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України) та у незаконному проникненні до житла чи іншого володіння, вчиненому службовою особою із застосуванням насильства (ч. 2 ст. 162 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Препарат проти гризунів, через який гинули птахи в "Асканії-Новій", заборонено до використання біля заповідника, - ОДА

+14
Полковник нет, а вот мент настоящий, классичесский.
12.07.2021 10:43
+13
Драсти! Стока счастливых советских лет начальство приучалось жить по особым законам и вдруг....какой-то ,прости Господе,егерь??*? мешает ПОЛКОВНИКУ ПОЛИЦИИ отдыхать в заповеднике !?? От такой наглости моно ни тока за пистолет схватиться а и ОМОН вызвать.
12.07.2021 10:42
+13
Я бы даже сказал "мусор".
12.07.2021 10:44
"Затем полицейский выстрелил в потерпевшего, но не попал. Егерю удалось задержать нападавшего." ???!!!
12.07.2021 10:34
Водка рулит
12.07.2021 10:37
Підготовка погана. Ні стрілять, ні втекти.
12.07.2021 10:42
Не зачет, промахнулся в движущуюся мишень, за что и привлекут по полной.
12.07.2021 11:37
"Кто же его посадит, он же памятник!"
12.07.2021 10:36
Настоящий полковник.
12.07.2021 10:38
12.07.2021 10:43
12.07.2021 10:44
Поліцейський, поліцейський вже 5 років без папєрєніков.
12.07.2021 10:46
Комусь і кобила невістка....
12.07.2021 10:47
Робот, ти дурак?
12.07.2021 10:48
Скоріше Ви, бо намагаєтесь оцінювати, дивлячись на форму, а не на зміст Вам вони може і "поліцейські", а для мене НІ, так, звичайні і звичні пострадянські мусора.
показати весь коментар
12.07.2021 11:04
ЗАТВЕРДЖЕНА
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1991 р. N 382
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-09 888-09 ) та чинного законодавства,
бути гуманним, чесним, сумлінним і дисциплінованим працівником,
зберігати державну і службову таємницю.
Я присягаю з високою відповідальністю виконувати свій
службовий обов'язок, вимоги статутів і наказів, постійно
вдосконалювати професійну майстерність та підвищувати рівень
культури, всіляко сприяти зміцненню авторитету органів внутрішніх
справ.
Клянуся мужньо і рішуче, не шкодуючи своїх сил і життя,
боротися із злочинністю, захищати від протиправних посягань життя,
здоров'я, права й свободи громадян, державний устрій і громадський
порядок.
Якщо ж я порушу цю Присягу, то хай мене покарають за всією
суворістю закону.

(Підпис)

"____" ______________ 19____ р.
12.07.2021 12:12
За таких дурнів як ти, працівників ОВС України в мирний час полягло понад 1000. Прояви повагу, бидло.
12.07.2021 12:22
В контексте известного хита - настоящий.
12.07.2021 10:48
12.07.2021 10:42
Ми не на расєє, у нас ОМОНа немає.
12.07.2021 10:54
Голубчик,какая разница,- как опричников называть?
12.07.2021 11:00
На опричниках ты полностью спалился.
показати весь коментар
Начальник нацполиции.
Геращенко ничо не хочет сказать/уволиться по этому поводу? Аваков?
12.07.2021 11:06
за что? за то что не стали покрывать мента, возомнившего себя пупом земли?
12.07.2021 11:53
Ну настаящий полковник!
12.07.2021 11:12
А почему не разглашают ФИО этого мусора? Еще при должности?
12.07.2021 11:29
И прошу заметить молчали с августа 2018 года, у полкана бабло закончилось на откупные.
12.07.2021 11:40
Бил по голове газеткой , а в газетке полицейская дубинка вот проволят свою работу правоохоронци, ни чего не поменялось, не смотря, что Беркут расформировали.
12.07.2021 12:00
нет, ну сразу видно, что полкан - прошел переаттестацию......
12.07.2021 12:25
нихрена не понял, событие 2018 года, что происходило на протяжении последних трех лет в этом деле ?
12.07.2021 14:29
 
 