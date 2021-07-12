Бив пістолетом по голові і вистрілив: Полковник поліції, який напав на єгеря Чорноморського біосферного заповідника, постане перед судом
Начальник одного з управлінь Нацполіції в Сумській області, який напав і ледь не вбив єгеря, постане перед судом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
У серпні 2018 року полковник поліції незаконно в’їхав на територію Чорноморського біосферного заповідника НАН України "Морський", який розташований на території та акваторії Херсонської і частково Миколаївської областей. Єгер заповідника виявив правопорушення та вилучив автомобіль правоохоронця.
Увечері того ж дня поліцейський проникнув до службового приміщення заповідника та вирішив з’ясувати стосунки з єгерем. Він ударив його руків'ям пістолета по голові, бив кулаком по обличчю.
Потім поліцейський вистрілив у потерпілого, але не влучив. Єгерю вдалося припинити напад та затримати нападника.
Полковник поліції обвинувачується у посяганні на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України) та у незаконному проникненні до житла чи іншого володіння, вчиненому службовою особою із застосуванням насильства (ч. 2 ст. 162 КК України).
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1991 р. N 382
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-09 888-09 ) та чинного законодавства,
бути гуманним, чесним, сумлінним і дисциплінованим працівником,
зберігати державну і службову таємницю.
Я присягаю з високою відповідальністю виконувати свій
службовий обов'язок, вимоги статутів і наказів, постійно
вдосконалювати професійну майстерність та підвищувати рівень
культури, всіляко сприяти зміцненню авторитету органів внутрішніх
справ.
Клянуся мужньо і рішуче, не шкодуючи своїх сил і життя,
боротися із злочинністю, захищати від протиправних посягань життя,
здоров'я, права й свободи громадян, державний устрій і громадський
порядок.
Якщо ж я порушу цю Присягу, то хай мене покарають за всією
суворістю закону.
(Підпис)
"____" ______________ 19____ р.
Геращенко ничо не хочет сказать/уволиться по этому поводу? Аваков?