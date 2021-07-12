Бив пістолетом по голові і вистрілив: Полковник поліції, який напав на єгеря Чорноморського біосферного заповідника, постане перед судом

Начальник одного з управлінь Нацполіції в Сумській області, який напав і ледь не вбив єгеря, постане перед судом.

У серпні 2018 року полковник поліції незаконно в’їхав на територію Чорноморського біосферного заповідника НАН України "Морський", який розташований на території та акваторії Херсонської і частково Миколаївської областей. Єгер заповідника виявив правопорушення та вилучив автомобіль правоохоронця.

Увечері того ж дня поліцейський проникнув до службового приміщення заповідника та вирішив з’ясувати стосунки з єгерем. Він ударив його руків'ям пістолета по голові, бив кулаком по обличчю.

Потім поліцейський вистрілив у потерпілого, але не влучив. Єгерю вдалося припинити напад та затримати нападника.

Полковник поліції обвинувачується у посяганні на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України) та у незаконному проникненні до житла чи іншого володіння, вчиненому службовою особою із застосуванням насильства (ч. 2 ст. 162 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

