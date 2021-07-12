УКР
Новини
Від початку року на водоймах України потонули 665 людей, зокрема 70 дітей, - ДСНС

Від початку року на водоймах України вже потонули 665 людей, з яких 70 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Лише від початку липня на водоймах загинули 124 жителі України, з них 16 дітей. Цей показник уже перевищив минулорічну липневу статистику.

"Навіть така невтішна ситуація не лякає людей, які нехтують застереженнями співробітників Служби порятунку. Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані", - йдеться в повідомленні.

Наприклад, лише цими вихідними на Львівщині втопилися 5 осіб.

Загалом від початку року на водоймах країни вже потонули 665 людей, з яких 70 дітей. Врятовано 307 осіб, зокрема 63 дитини.

За тиждень на водоймах України загинули 94 людини, під час пожеж - 10, - ДСНС

смерть (6812) ДСНС (5249) вода (1194)
эммм... запретить водоёмы?!
12.07.2021 10:52 Відповісти
Имейте совесть, люююди устали от войны...
12.07.2021 11:06 Відповісти
12.07.2021 11:08 Відповісти
 
 