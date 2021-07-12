Від початку року на водоймах України потонули 665 людей, зокрема 70 дітей, - ДСНС
Від початку року на водоймах України вже потонули 665 людей, з яких 70 дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Лише від початку липня на водоймах загинули 124 жителі України, з них 16 дітей. Цей показник уже перевищив минулорічну липневу статистику.
"Навіть така невтішна ситуація не лякає людей, які нехтують застереженнями співробітників Служби порятунку. Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані", - йдеться в повідомленні.
Наприклад, лише цими вихідними на Львівщині втопилися 5 осіб.
