За добу від COVID-19 у Києві померли три людини, виявлено 63 нові випадки COVID-19, - Кличко

У Києві виявили за минулу добу 63 підтверджені випадки COVID-19. Три людини померли.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням пресслужба КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.

"У столиці 63 підтверджені випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли три людини. Загалом летальних випадків від коронавірусу – 5 207. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 215 727", - повідомив Кличко.

Так, захворіли 29 жінок віком від 27 до 85 років, 23 чоловіки віком від 19 до 76 років. А також 6 дівчаток від 2 місяців до 11 років та 5 хлопчиків від 2 до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 10 хворих на коронавірус. А також 41 людину з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали за минулу добу 32 людини. Всього коронавірус подолали 206 664 жителі столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 30, в Святошинському – 10 та в Солом’янському районі – 7 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

За добу від COVID-19 у Києві померли три людини, виявлено 63 нові випадки COVID-19, - Кличко

