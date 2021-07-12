УКР
Разумков - нардепам: Наближаються відпустки - кожен має думати, щоб потім не червоніла вся Верховна Рада

Поточний пленарний тиждень буде насиченим.

Про це на Погоджувальній раді сказав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами спікера, президент повернув до Верховної Ради з вето три законопроєкти, зокрема щодо реформи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Разумков розповів, що також на поточному пленарному тижні "будуть розглянуті законопроєкти щодо підтримки бізнесу", зокрема щодо індустріальних парків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступного тижня Рада займеться законопроєктами про Вищу раду правосуддя, - Разумков

Він також звернувся до колег щодо скандалу, який відбувся минулого тижня з водінням у нетверезому стані з одним із нардепів.

"Закон має бути один для всіх. Мені шкода, що в законодавстві немає норми, яка дійсно могла б очищати Верховну Раду від таких вчинків і дій таких колег. Нам також потрібно попрацювати в цьому плані і внести відповідні зміни", - зауважив глава Верховної Ради.

Разумков упевнений, що депутатам потрібно попрацювати в цьому напрямку: "Нагадую, кримінальна відповідальність і рішення суду є підставою, щоб народний депутат втратив свій мандат. Нас люди обирали, тому робімо так, щоб нам не було соромно дивитися їм в очі ні на округах, ні на відпочинку. Ще раз звертаюся до всіх колег - у нас наближається робота в регіонах і відпустки, кожен має думати, що він робитиме, щоб потім не червоніла вся Верховна Рада".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Разумков сподівається, що Юрченко складе депутатський мандат: "Соромно за те, що відбувається". ВIДЕО

Раніше ЗМІ повідомили, що колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові. 9 липня 2021 року перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Олександра Юрченка скласти депутатський мандат.

ВР (15177) мандат (149) відпустка (129) ВККСУ (455) Разумков Дмитро (1528)
+5
Анал-Табу?
12.07.2021 11:30 Відповісти
+3
Поэтому отдыхайте не дальше Бердянска и без " анала"...
12.07.2021 11:31 Відповісти
+3
Можно уже краснеть. Ведь на отпуск там никто не наработал.
12.07.2021 11:37 Відповісти
-- Берегите пенсне, Киса, -- в отчаянии крикнул Остап, бросая весла, -- сейчас начнется!
-- Господа! -- воскликнул вдруг Ипполит Матвеевич петушиным голосом. -- Неужели вы будете нас бить?!
-- Еще как! -- загремели васюкинские любители, собираясь прыгать в лодку. (с)
12.07.2021 12:49 Відповісти
Анал-Табу?
Поэтому отдыхайте не дальше Бердянска и без " анала"...
Более чем достаточно того, что она позеленела
показати весь коментар
12.07.2021 11:55 Відповісти
Можно уже краснеть. Ведь на отпуск там никто не наработал.
Что бы не краснеть - никаких бомж-пакетов до 10 000$.
показати весь коментар
12.07.2021 11:43 Відповісти
да мне уже стыдно за то, что (кто такой ) разумков учит как себя вести депутатам в отпуске. Мы на родительском собрании? позорище. я представляю, как в Германии в бундестаге перед отпуском канцлер предупреждает депутатов про наркоту и за вождение в алкогольном состоянии. кого навыбирали?
показати весь коментар
12.07.2021 11:48 Відповісти
таваріщ, ви й так червоні, як прапор кєтая.
показати весь коментар
12.07.2021 12:07 Відповісти
Запізнілий заклик, монобільшість вже "позеленіла і запліснявіла", куди там червоніти.
показати весь коментар
12.07.2021 12:07 Відповісти
Усім "шлюхам на роту" час у відпустку. Безстрокову.
показати весь коментар
12.07.2021 12:08 Відповісти
Вам, слугам, слово "сором" не відомо взагалі...
показати весь коментар
12.07.2021 13:03 Відповісти
Родителей вызови!
показати весь коментар
12.07.2021 13:11 Відповісти
Хотів би подивитись, як під час війни, використовують "зароблену" "ВІДПУСТКУ"!!!- тільки ЗРАДНИКИ, МАРОДЕРИ, БАРИГИ і вся проклята "еліта". ГАНЬБА ВЛАДІ!!! Україна переможе!!!
показати весь коментар
12.07.2021 15:06 Відповісти
 
 