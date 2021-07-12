Разумков - нардепам: Наближаються відпустки - кожен має думати, щоб потім не червоніла вся Верховна Рада

Поточний пленарний тиждень буде насиченим.

Про це на Погоджувальній раді сказав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами спікера, президент повернув до Верховної Ради з вето три законопроєкти, зокрема щодо реформи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Разумков розповів, що також на поточному пленарному тижні "будуть розглянуті законопроєкти щодо підтримки бізнесу", зокрема щодо індустріальних парків.

Він також звернувся до колег щодо скандалу, який відбувся минулого тижня з водінням у нетверезому стані з одним із нардепів.

"Закон має бути один для всіх. Мені шкода, що в законодавстві немає норми, яка дійсно могла б очищати Верховну Раду від таких вчинків і дій таких колег. Нам також потрібно попрацювати в цьому плані і внести відповідні зміни", - зауважив глава Верховної Ради.

Разумков упевнений, що депутатам потрібно попрацювати в цьому напрямку: "Нагадую, кримінальна відповідальність і рішення суду є підставою, щоб народний депутат втратив свій мандат. Нас люди обирали, тому робімо так, щоб нам не було соромно дивитися їм в очі ні на округах, ні на відпочинку. Ще раз звертаюся до всіх колег - у нас наближається робота в регіонах і відпустки, кожен має думати, що він робитиме, щоб потім не червоніла вся Верховна Рада".

Раніше ЗМІ повідомили, що колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові. 9 липня 2021 року перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Олександра Юрченка скласти депутатський мандат.