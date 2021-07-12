УКР
Євроагентство охорони кордонів і берегової лінії Frontex починає термінову операцію на кордоні Литви і Білорусі

Євроагентство охорони кордонів і берегової лінії Frontex починає термінову операцію на кордоні Литви і Білорусі

Європейське агентство охорони кордонів і берегової лінії Frontex дало відповідь на запит Литви і погодилося почати швидке прикордонне втручання на кордоні Литви з Білоруссю. Зокрема, для контролю кордону будуть направлені додаткові патрульні машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Frontex.

"Ситуація на кордоні Литви з Білоруссю залишається тривожною. Вирішено направити швидке прикордонне втручання до Литви для зміцнення зовнішнього кордону ЄС", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, до Литви будуть направлені додаткові прикордонники, патрульні машини та спеціалізовані офіцери для проведення співбесід з мігрантами та збору інформації.

"Швидкі втручання покликані негайно допомогти державі-члену ЄС, яка перебуває під тиском на своєму зовнішньому кордоні, особливо стосовно великої кількості громадян, які не входять до ЄС, які намагаються незаконно потрапити на її територію", - додають у пресцентрі.

Також читайте: Литва запропонує ЄС запровадити нові санкції проти Білорусі через нелегальних мігрантів: "Це гібридна атака Лукашенка за посередництва Кремля"

Так, протягом найближчих днів агентство розгорне власні прикордонні служби разом з офіцерами Литви. Вони співпрацюватимуть, щоб спільно показати реакцію Європи на триваючу кризу з мігрантами.

Зазначено, що лише за один тиждень влада Литви зафіксувала понад 800 незаконних перетинів кордону.

Нагадаємо, що Євросоюз направить у Литву вертольоти для контролю кордону з Білоруссю.

Додамо, що естонська поліція прибула в Литву для захисту кордону від мігрантів.

Крім цього, Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю в рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів.

Білорусь (8029) кордон (4866) Литва (2515)
Прикольно. таракану навезли всякого сброда для транзита в ЕС, а транзит взяли и обломали, и назад это шобло уже не выгонишь. Повезло беларусам - получили на свою голову то, что готовили для ЕС...
показати весь коментар
12.07.2021 11:32 Відповісти
Будуть білоталіби, білоалькаїди...
показати весь коментар
12.07.2021 11:38 Відповісти
таракану рубанули то, с чего он мог хоть как-то получать бабло. А теперь повышают расходы, в т.ч. и на содержание этого транзитного сброда.
показати весь коментар
12.07.2021 11:39 Відповісти
Есть хорошее средство против незванных гостей. В нескольких вариантах. Принцип действия простой - уничтожение. Стрельба на поражение. Энтузиазм как рукой снимает!
показати весь коментар
12.07.2021 11:38 Відповісти
***** нагнало лукашеску всякой нечисти, а тут вместо обычной озабоченности и обеспокоенности этой нечисти взяли и перекрыли дорогу из Беларашы. нежданчик.
показати весь коментар
12.07.2021 11:43 Відповісти
Nu eta vnutri eiropeiskaja problema , tut s azabochenostju neprokatit , a v Ukraine vibrali ZEstabilitet ....tut toka azabochennostj, k balshomu sozheleniju
показати весь коментар
12.07.2021 12:04 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2021 11:49 Відповісти
ров с крокодилами тоже, говорят, помогает...
показати весь коментар
12.07.2021 11:52 Відповісти
заборчик??? вы че охренели? кпп , бесплатная вакцинация пфайзером, прием докумов на пенсию, обазование,проживание, на основании паспорта рф, можно без них... ну как в Украине....
показати весь коментар
12.07.2021 12:50 Відповісти
 
 