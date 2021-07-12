УКР
Корнієнко знову закликав Юрченка скласти мандат: Нехай іде на перевибори, якщо вважає, що люди йому довіряють

Корнієнко знову закликав Юрченка скласти мандат: Нехай іде на перевибори, якщо вважає, що люди йому довіряють

Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликає позафракційного нардепа Олександра Юрченка здати мандат.

Про це він заявив сьогодні на погоджувальній раді ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Корнієнка, Юрченко може піти на перевибори, якщо вважає, що люди йому довірять.

Звертаючись до колег, Корнієнко заявив: "потрібно не забувати, що ми народні депутати 24 години 7 днів на тиждень".

Раніше ЗМІ повідомили, що колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові. 9 липня 2021 року перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Олександра Юрченка скласти депутатський мандат.

Нагадуємо, 13 вересня 2020 року низка українські ЗМІ із посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив виключений із фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.

+12
Да ложил болт этот нарик и пивной ворюга на все эти разговоры. Ведь вокруг него в ВР сидят ничем не лучше.
12.07.2021 11:35 Відповісти
+5
12.07.2021 11:37 Відповісти
+5
Чувачек, тырящий пиво из супермаркетов, требующий взятки и гоняющий за рулем под наркотой сам сдаст мандат? Смешно. Чем вы думали, когда таких чувачков в партию набирали?
12.07.2021 11:41 Відповісти
Кто же будет голосовать за наркотики если не наркоманы?
12.07.2021 11:32 Відповісти
12.07.2021 11:37 Відповісти
-- Ходят всякие, -- сказал администратор, пожимая плечами, очередному умслопогасу, -- кто их знает, кто они такие... Может быть, он из Наркомпроса?.. Кажется, я его видел в Наркомпросе...
Яков Менелаевич вспомнил: эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу.(с)
12.07.2021 12:32 Відповісти
один клоун призивает другого клоуна не бить клоуном
12.07.2021 12:59 Відповісти
Глосеево проголосовало за наркомана, кретина и бездельника



Юрченко - мажоритарник


Кандидат у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 народні депутати від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Слуга народу» на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019 парламентських виборах 2019 року (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_211 виборчий округ № 211 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Голосіївський район https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києва )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] . На час виборів не працював
12.07.2021 14:07 Відповісти
Призывать то можно , как громко пукать в лужу , как делают ЗЕсуки по любому скандалящему их случаю... ДА вот... Юрченко наверное слишком много знает о всех зеленых...
12.07.2021 11:35 Відповісти
То, что люди выражают на форумах свое мнение по любому случаю - это прекрасно. Но для влияния на правительство, презедента - более весомо, когда народ выходит в Киеве на митинги и выражает свои требования, например, так, как это происходит в Грузии:
https://www.newsgeorgia.ge/%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5-%D0%B2-%D1%82%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83/ На масштабном митинге в Тбилиси требуют отставки правительства Гарибашвили
Протестные пикеты и акции в знак солидарности с журналистами в течение всего сегодняшнего дня продолжаются в разных городах Грузии. Помимо Тбилиси, граждане вышли на улицы в Батуми, Зугдиди, Гори, Рустави, Телави.

12.07.2021 11:54 Відповісти
Да ложил болт этот нарик и пивной ворюга на все эти разговоры. Ведь вокруг него в ВР сидят ничем не лучше.
12.07.2021 11:35 Відповісти
Свидетели Мальдив и офшоров проголосуют даже за серийного педофила если им пообещать покращення и кусок колбасы по 1,20 руб.
12.07.2021 11:37 Відповісти
ты это к чему, валенок? Жарко? Снимай галошу, авось попустит.
12.07.2021 11:38 Відповісти
Херово у тебя с остроумием, с мозгами, судя по всему та же фигня...
12.07.2021 11:40 Відповісти
есть и другой вариант: юмор у тебя дурацкий и непонятный умным людям. Как по мне, это куда более реальный вариант.
12.07.2021 11:43 Відповісти
https://censor.net/ru/user/485622 - нормальний. Тобі також треба навчити тримати себе в руках, щоб зайве не найзжати. Якщо він заслужив на "чуть-чуть" наїзду - то настільки і потрібно.
12.07.2021 12:24 Відповісти
не буду
12.07.2021 12:24 Відповісти
1-20 ліверна, шолі?
12.07.2021 11:41 Відповісти
смайлики потрібно ставити в таких випадках!
12.07.2021 12:21 Відповісти
Да не будет такого, не сложит, это его Все!
12.07.2021 11:37 Відповісти
Ото подвиг разведчика!
Призвал!)))
12.07.2021 11:37 Відповісти
Ему доверяют как и Корниенко. Так что идите на перевыборы все, желательно с Президентом.
12.07.2021 11:38 Відповісти
Юрченко опять послал Корниенко куда подальше! "Чем я хуже Зеленского?", - подумал Юрченко)
12.07.2021 11:41 Відповісти
А нюхнуть на дорожку, ты же обещаль?
12.07.2021 11:41 Відповісти
Чувачек, тырящий пиво из супермаркетов, требующий взятки и гоняющий за рулем под наркотой сам сдаст мандат? Смешно. Чем вы думали, когда таких чувачков в партию набирали?
12.07.2021 11:41 Відповісти
Аж кинувся
12.07.2021 11:43 Відповісти
12.07.2021 11:49 Відповісти
12.07.2021 11:50 Відповісти
А что там с продавцом собак?? Наркоши..
Что замяли уже??
12.07.2021 11:50 Відповісти
понабирают по объявлению...., понятно же, спешка была такая, что хватали просто проходимцев разных, теперь надо отвечать, были бы умнее и дальновиднее, продумали бы механизм освобождения от таких "членов" фракции..., впрочем, о чем это я...
12.07.2021 11:50 Відповісти
12.07.2021 11:51 Відповісти
Та клав він з великим прибором на всі ваші заклики. І хєр шо ви з ним зробите.
12.07.2021 11:58 Відповісти
Зелено-ригівський Регламентний комитет Ради, на чолі із зеленою сосною Оксаною Гринчук, Корнійчук не хоче закликати відсторонити наркошу Юрченко?
12.07.2021 12:00 Відповісти
12.07.2021 12:08 Відповісти
Всех не разгоните.
12.07.2021 12:15 Відповісти
Думаю,дойдёт до того,что перед каждым голосованием депутаты должны будут проходить тест на наркотики.Напринимают какой-нибудь дурни,а потом годами расхлёбывать!
12.07.2021 12:24 Відповісти
Чучело!!!! а чего так скровно, призвал))) в вашем ваЗЕлиновском Сброде за наркоту нужно убирать каждого второго, а начинать с "величайшего" нарко-Дегенерата и малоПИД,,,роса ваЗЕлина, анализы которые он сдал кгбэшной Крысе пальчевскому и которые уже в кремле....
12.07.2021 12:59 Відповісти
Дело о взятке по этому уроду уже полгода пылится в ГП, а про ДТП с его участием под наркотой ГП, НП вообще не интересно. Когда главный Клоун нашего Цирка сам постоянно угашенный, то его прислуге и сам Бог велел ...
12.07.2021 13:40 Відповісти
це обличчя влади....ще канабісу в столову і будуть парити в небесах
12.07.2021 14:28 Відповісти
юрченко и зеленский вместе долбят, а корниенко с арахамией подтаскивают
12.07.2021 23:29 Відповісти
 
 