Адвокат Черненко про справу генерала Павловського: Слідство хоче "вийти" на Порошенка, це 100% політична справа

Адвокат Черненко про справу генерала Павловського: Слідство хоче

Справа проти генерал-лейтенанта Ігоря Павловського суто політична.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив адвокат генерала Павловського Павло Черненко.

"Мішенню не є безпосередньо Ігор Валентинович. Ігор Валентинович - це особа, через яку слідчі з прокурорами сподіваються, напевно, якось вийти на п’ятого президента. Хоча у даній справі я переконаний, що у них немає шансів, оскільки все зроблено по закону, і все це підтверджується тими ж матеріалами, які слідчі передали в суд по обранню запобіжного заходу. Виключно фантазії слідчих та прокурорів на сьогоднішній день рухають цю справу", - зазначив правозахисник.

За словами адвоката, прізвище п'ятого президента Петра Порошенка фігурує майже по всьому тексту підозри.

Читайте також: Депутати з "ЄС" і учасники війни проти Росії заявили про готовність взяти на поруки генерала Павловського. ФОТО

"І такі формулювання, як "Павловський хотів догодити Порошенку". При чому Порошенко ні про що не просив Павловського, так? Але Павловський так ініціативно хотів нібито догодити, і тому стався такий прикрий злочин... Це 100% політична справа", - підкреслив Черненко.

"Ми два "рекорди" встановили вже в цьому процесі. Перший - це розмір застави, другий - терміни розгляду клопотання про взяття під варту. У понеділок розгляд продовжиться, і це 10 днів вже буде розглядатися клопотання. В Україні не було подібних ситуацій", - підсумував він.

Повний текст інтерв'ю з адвокатом генерала Павловського Павлом Черненком читайте тут.

Павловський Ігор (109)
Топ коментарі
+22
они хотяят выйти на Пороха разными путями. Но выйдут на Ростов, а то и дальше(это если повезет).
показати весь коментар
12.07.2021 11:45 Відповісти
+14
Пока вова строит себе дорогу на Ростов - "Санду намерена в ближайшее время приступить к формированию нового правительства: Надеюсь, это будет конец тяжелой эпохи для Молдовы"...Молдаване стали европейцами а украинцы поддерживают сцарювання ПРокремлевского клована , ведомого региональщиками напиханными и возвращенными взад во все щели власти вовы.
показати весь коментар
12.07.2021 11:50 Відповісти
+13
Тетяна Чорновол.

10-00.
Генералу Павловському Печерський суд продовжить обирати запобіжний захід.
Це вперше в історії України людину арештовують десятий день …
Це катування?
Чи страшно «закрити» без жодного факту провини, лише за посаду?
показати весь коментар
12.07.2021 11:53 Відповісти
они хотяят выйти на Пороха разными путями. Но выйдут на Ростов, а то и дальше(это если повезет).
показати весь коментар
12.07.2021 11:45 Відповісти
100%!!!
показати весь коментар
12.07.2021 11:49 Відповісти
Все це - цирк на дроті, якого не помічають лише ідіоти. Заспокойтеся, блазень не чіпатиме вашого петю, бо це одна й та сама банда. Якби зебіли справді хотіли вийти на петю, то проголосували б за створення нової тск по Іловайську, бенедиктова не закрила б Роттердам + тощо
показати весь коментар
13.07.2021 00:52 Відповісти
Конечно не тронет, точнее не сможет. Но этот цирк привел к тому, что клоуном, а значит и Украиной, в Европе брезгуют. А это серьезно и очень плохо. Для нас.
показати весь коментар
13.07.2021 06:29 Відповісти
Звісно що не зможе після реформування судів і прокуратури па-новаму. Все через те що народ - безмізке стадо з політичною пам'яттю рибки. Як можна було після крові Майдану привести до влади кримінального олігарха петю парашенка, що був у партії мертвечука сдпу о, створив ПР разом із ландиком і азіровим, був двічі мінстром уряду януковоча-азірова ? Ця тварина каналізувала духовне піднесення що було після Майдану, диередитувало ідею Майдану і національного відродження. Конвертувало у власне збагачення кров патріотів.
Гори воно у пеклі падло пейсате
показати весь коментар
13.07.2021 15:45 Відповісти
в Украине все дела политические. за какую ниточку не потяни - вытянешь в итоге одного из олигархов, который заказывает политику в Украине.
показати весь коментар
12.07.2021 11:50 Відповісти
Что ж ваш зекретин беню никогда не вытягивает ,в отличии от Запада и теперь Израиля?
показати весь коментар
12.07.2021 11:57 Відповісти
не люблю агрессивному быдлу отвечать, но сейчас ничем не занят, потому отвечу: беня каломойский сейчас рулит и он заказывает музыку и указывает кого вытягивать. кто же его вытянет?
показати весь коментар
12.07.2021 12:13 Відповісти
Так что ж ты,который "нелох" и "небыдло", в воюющую страну с кризисной экономикой "рассмеши комика" привел?вопрос риторический,и к вы,полные кретины,таковыми себя не признаете)
показати весь коментар
12.07.2021 12:26 Відповісти
Не скажите. Те уголовные дела, которые начнут открываться в Украине сразу после того, как клоун перестанет быть президентом не будут политичесским заказом. Там будет все. Там будет Гос измена, там будет узурпация власти , там будет превышение должностных полномочий, там будет воровство в особо крупных из гос бюджета. Уже за чуть больше два года у власти криворожский наркоман понаподписывал только всего, его личная подпись фигурирует, что назвать эти будушие дела политичесским заказом, ни у кого язык не повернется.
показати весь коментар
12.07.2021 12:45 Відповісти
Зелена хдоба яка привела до влади банду дебылв і колаборантів щось знову захрюкала в своє виправдання. Будеш висіти разом з зе-дегенартом і його шоблою....
показати весь коментар
12.07.2021 12:53 Відповісти
Пока вова строит себе дорогу на Ростов - "Санду намерена в ближайшее время приступить к формированию нового правительства: Надеюсь, это будет конец тяжелой эпохи для Молдовы"...Молдаване стали европейцами а украинцы поддерживают сцарювання ПРокремлевского клована , ведомого региональщиками напиханными и возвращенными взад во все щели власти вовы.
показати весь коментар
12.07.2021 11:50 Відповісти
Но есть надежда - охота за Порохом, как страсть к наркомании , приводит к большому БА-БА-БАХ!!!
показати весь коментар
12.07.2021 11:52 Відповісти
Так зекретин и чауса выкрал,чтоб и ее подставить,в угоду пуйлу,и Пороха туда как то прилепить -но всрался )
показати весь коментар
12.07.2021 11:54 Відповісти
Нород Молдови й побачив різницю від правління клована в Україні й справжніх лідерів - влада Молдови гучно розповіла пр прєлєсті лялькового управліняя олігархоПРорашистськими силами.
показати весь коментар
12.07.2021 12:01 Відповісти
))))зекретин- жалкий наркоман,которого пуйло с коломойшей попользовали и в хвост и в гриву...и у которого теперь нет никакого будущего,от слова совсем)
показати весь коментар
12.07.2021 11:52 Відповісти
Тетяна Чорновол.

10-00.
Генералу Павловському Печерський суд продовжить обирати запобіжний захід.
Це вперше в історії України людину арештовують десятий день …
Це катування?
Чи страшно «закрити» без жодного факту провини, лише за посаду?
показати весь коментар
12.07.2021 11:53 Відповісти
Війну з Порошенком , зебілам не виграти . В них для цього - нема розуму . Але всеодно пнуться ,, аж очі на лоб ,малацца . . От така б наснага їм у боротьбі з каломойшою . !! .
показати весь коментар
12.07.2021 11:55 Відповісти
А що на нього виходити? Якщо "Кузня" отримувала через держзамовлення нечесні надприбутки - то і йшли вони в кишеню власника "Кузні". А власником, і що не дивно одночасно головним чиновником держави на той момент був саме Порошенко.
показати весь коментар
12.07.2021 11:55 Відповісти
Так потереби теперь свои три извилины -значит "Кузня" ничего ,из тобой перечисленного ,не делала,зебил)
показати весь коментар
12.07.2021 11:59 Відповісти
Методичку смени,свинособака -эта уже не катит
показати весь коментар
12.07.2021 18:15 Відповісти
Соромлюся спитати, пробачте, а з яких пір отримання прибутку підприємством, своєчасна виплата підприємством заробітньої платні своїм працівникам, в Україні вважається злочином???? Якщо як ви кажите, було оформлено держоборонзамовлення підприємству , Кузня виробила продукцію, і отримала за це кошти, то пробачте, але в чому полягає не чесність?????
показати весь коментар
12.07.2021 12:58 Відповісти
Арестуйте майно его и потроха по бэпэпэшному закону в обход судейной системы,быстро признается и сдаст хозяина.
показати весь коментар
12.07.2021 11:56 Відповісти
Ну тогда твоему зекретину Запад жопу на бошку натянет,зесрань)))
показати весь коментар
12.07.2021 12:01 Відповісти
Як тільки щось стосується злочинів бариги, так відразу і "політична справа". Ню-ню...
показати весь коментар
12.07.2021 12:10 Відповісти
Опиши конкретний злочин - бажано для даного випадку і без особистих психіатричних аспектів.
показати весь коментар
12.07.2021 12:15 Відповісти
Есть такое слово ре-пу-та-ци-я!
показати весь коментар
12.07.2021 12:25 Відповісти
і що? Репутація Г+Г давно відома.
показати весь коментар
12.07.2021 12:33 Відповісти
Так и Питра Ликсееча тоже відома,,,
показати весь коментар
12.07.2021 12:41 Відповісти
Тыц😂🌷×××
показати весь коментар
12.07.2021 12:22 Відповісти
Від Павловського прямий шлях до Порошенка, слідству нікуди й не треба "виходити". Як от зараз від Зеленського прямий шлях до Тарана, це реальність. А от які і хто там віддавав накази, доручення і незаконні вказавки, хай слідство і розбереться. Претензії можуть бути лише до якості і упередженності слідства.
показати весь коментар
12.07.2021 12:13 Відповісти
Якщо бути принциповим, то де справа про "прямий шлях" Зеленський-Таран? Якщо її нема, то справа суто політична, бо восени по рейтингу Порох обжене бубу по рейтингу і з цим треба щось робити.
показати весь коментар
12.07.2021 12:26 Відповісти
Наступники зелені розберуться, хто де срав.
показати весь коментар
12.07.2021 12:48 Відповісти
"восени по рейтингу Порох обжене бубу по рейтингу" це, фактично, психіатричний діагноз.
показати весь коментар
12.07.2021 12:49 Відповісти
я не розумію, звідки така люта ненависть до Пороха у зе
показати весь коментар
12.07.2021 12:30 Відповісти
Так оно, в сравнении с Порохом,ущербное по всем фронтам)
показати весь коментар
12.07.2021 12:32 Відповісти
А чего тут непонятного - ответка
показати весь коментар
12.07.2021 12:32 Відповісти
Це у бені така люта ненависть. А заодно у всіх олігархів, яких Порох в 2014-му, (як вони, олігархи, вважають) наіпав. Хоа вони навть не доганяють, що Порох виконував накази з Майдану Гідності...
А зеля... та що це таке? Це ж буратіна; і, якщо є в нього ненависть до Пороха - так це ненависть нікеми до успішного політика і бізнесмена.
показати весь коментар
12.07.2021 12:37 Відповісти
Зеленая плесень ссытся от слова "Порошенко"
показати весь коментар
12.07.2021 12:46 Відповісти
зернятко до зернятка, кажуть поляки, і буде мірка. Крапля до краплі і переповниться посудина. Скільки б не тривало терпіння але і йому приходить кінець. Жбанок до пори воду носить. Прийде й кінець Зе-срані, і чим швидше, тим краще для країни.
показати весь коментар
12.07.2021 13:45 Відповісти
Адвокат Черненко про справу генерала Павловського: Слідство хоче "вийти" на Порошенка, це 100% політична справа - Цензор.НЕТ 1143
показати весь коментар
12.07.2021 13:50 Відповісти
Басня: Заєць захотів Кобилу. Вона наче і не проти була. Цілий день він носив за нею каміння, щоб достати. Тільки складе його, а вона візьме та й відійде. Та й наче й не проти вона. Але Заєць цілий день носив каміння за Кобилою. Ось уже два роки Зе носить каміння за Порохом.
показати весь коментар
12.07.2021 13:50 Відповісти
Адвокат, як зрештою завжди в Україні, елементарний словоблуд. Прикидається, що не знає, як в "наших судах" вирішуються справи. Раз ТАМ(!) прийнято рішення посадити, значить буде сидіти. І неважливо, чи то генерал Павловський, чи то розжалуваний і обісраний пецоботами Семен.
показати весь коментар
12.07.2021 15:57 Відповісти
та да. гулаг. 37 год.
показати весь коментар
12.07.2021 18:16 Відповісти
 
 