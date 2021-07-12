Адвокат Черненко про справу генерала Павловського: Слідство хоче "вийти" на Порошенка, це 100% політична справа

Справа проти генерал-лейтенанта Ігоря Павловського суто політична.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив адвокат генерала Павловського Павло Черненко.

"Мішенню не є безпосередньо Ігор Валентинович. Ігор Валентинович - це особа, через яку слідчі з прокурорами сподіваються, напевно, якось вийти на п’ятого президента. Хоча у даній справі я переконаний, що у них немає шансів, оскільки все зроблено по закону, і все це підтверджується тими ж матеріалами, які слідчі передали в суд по обранню запобіжного заходу. Виключно фантазії слідчих та прокурорів на сьогоднішній день рухають цю справу", - зазначив правозахисник.

За словами адвоката, прізвище п'ятого президента Петра Порошенка фігурує майже по всьому тексту підозри.

"І такі формулювання, як "Павловський хотів догодити Порошенку". При чому Порошенко ні про що не просив Павловського, так? Але Павловський так ініціативно хотів нібито догодити, і тому стався такий прикрий злочин... Це 100% політична справа", - підкреслив Черненко.

"Ми два "рекорди" встановили вже в цьому процесі. Перший - це розмір застави, другий - терміни розгляду клопотання про взяття під варту. У понеділок розгляд продовжиться, і це 10 днів вже буде розглядатися клопотання. В Україні не було подібних ситуацій", - підсумував він.

