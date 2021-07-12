Найімовірніше, буде урочисте засідання ВР з нагоди Дня Незалежності та ще одна позачергова сесія, - Стефанчук
Верховна Рада, можливо, проведе позачергову сесію.
Про це повідомив перший заступник голови українського парламенту Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні (розпочався. - Ред.) крайній пленарний тиждень (п'ятої сесії. - Ред.) Верховної Ради України. Але ми свідомі того, що, найімовірніше, нас чекатиме щонайменше ще урочисте засідання 24 серпня і, можливо, ще одна позачергова сесія, яка може бути присвячена тим чи іншим важливим для держави питанням", - сказав Стефанчук на засіданні погоджувальної ради в понеділок.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
jklpqrs
показати весь коментар12.07.2021 11:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Зайда
показати весь коментар12.07.2021 12:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль