УКР
Найімовірніше, буде урочисте засідання ВР з нагоди Дня Незалежності та ще одна позачергова сесія, - Стефанчук

Верховна Рада, можливо, проведе позачергову сесію.

Про це повідомив перший заступник голови українського парламенту Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні (розпочався. - Ред.) крайній пленарний тиждень (п'ятої сесії. - Ред.) Верховної Ради України. Але ми свідомі того, що, найімовірніше, нас чекатиме щонайменше ще урочисте засідання 24 серпня і, можливо, ще одна позачергова сесія, яка може бути присвячена тим чи іншим важливим для держави питанням", - сказав Стефанчук на засіданні погоджувальної ради в понеділок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков - нардепам: Наближаються відпустки - кожен має думати, щоб потім не червоніла вся Верховна Рада

