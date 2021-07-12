УКР
Рада очікує в п'ятницю на годину запитань до уряду Шмигаля. Накопичилося багато запитань, - Разумков

ВР запрошує прем'єр-міністра Дениса Шмигаля відзвітувати в п'ятницю на годині запитань до уряду.

Про це на погоджувальній раді сказав спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі будуть не проти заслухати прем'єр-міністра на годині запитань до уряду, тому що накопичилося багато запитань", - зазначив він.

За словами Разумкова, уряд повинен розповісти про свої подальші дії.

Також читайте: Шмигаль: Мета України - членство в ЄС і НАТО впродовж 5-10 років

Кабмін (14313) Разумков Дмитро (1528) Шмигаль Денис (4778)
Лупоглазий такий собі правильний всезнайка. Готується до виборів.
12.07.2021 12:03 Відповісти
Зробить показушну мордобийку Шмигалю, й піде на канікули до виборів готуватись - маладца... От шкода в рейтинги його не беруть ...
12.07.2021 12:05 Відповісти
Какие вопросы, все ж нормально. Рехвормы от зебилья продвигаются быстро, завтра легализируют наркотики и движение будет таким, что голова пойдет кругом .Единственный момент: зебилье, вы уверены, что рехвормы мчатся в правильном направлении? Может вам тоже нужны какие-то деньги для жития?
12.07.2021 12:06 Відповісти
Цікаво, а що вони хочуть питати в уряду, який на 100% складається з дебілів та агентури росіян?
показати весь коментар
12.07.2021 12:55 Відповісти
 
 