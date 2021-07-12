Рада очікує в п'ятницю на годину запитань до уряду Шмигаля. Накопичилося багато запитань, - Разумков

ВР запрошує прем'єр-міністра Дениса Шмигаля відзвітувати в п'ятницю на годині запитань до уряду.

Про це на погоджувальній раді сказав спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі будуть не проти заслухати прем'єр-міністра на годині запитань до уряду, тому що накопичилося багато запитань", - зазначив він.

За словами Разумкова, уряд повинен розповісти про свої подальші дії.

Також читайте: Шмигаль: Мета України - членство в ЄС і НАТО впродовж 5-10 років