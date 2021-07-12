У новому сезоні опалення в Києві може подорожчати на 30-40%, а в регіонах - на 60-70%
У Києві та інших містах України в новому опалювальному сезоні опалення і гаряча вода можуть подорожчати на 30-40% уже з 1 жовтня. У деяких регіонах тарифи зростуть ще більше - до 70%.
Як інформує Цензор.НЕТ, такий прогноз озвучив глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко, повідомляє "Обозреватель".
За словами експерта, нові тарифи на опалення можуть бути оприлюднені вже у вересні.
Скільки коштуватиме опалення:
- опалення для "однушки" в середньому коштуватиме щонайменше 2000 грн;
- для двокімнатної (63 кв. и) - 3150 грн;
- для трикімнатної (80 кв. м) - 4000 грн.
Згідно з прогнозом, розмір тарифу залежатиме від регіону. Так, якщо в Києві опалення подорожчає на 30-40%, то в регіонах ціна може зрости на 60-70%.
"У містах, де тариф на опалення не піднімали, останні 2-3 роки не проводилася модернізація теплокомуненерго, тарифи зростуть більш ніж на 60 або навіть 70%", - зазначив експерт.
У Чернівцях вже заявили про зростання тарифу на 70%.
У Києві, на думку Попенка, опалення може подорожчати більш ніж заявлено - до 45%.
У Кременчуці готуються збільшити тариф на 53%.
нет, вы несите !
и увидите что случится
. ..
Вольодя, давай побольше повышай!!!! Пусть твои избиратели умоются слезами!
Ну что, Вольдемар Оманович, Ростов уже совсем близко?
ТЕПЕРЬ ********** С НИМИ ЗА СВОИ КРОВНЫЕ !
Все модернизации - ваша личная частная приватная головная боль !
А нам дайте отключиться - ************ от нас с вашими "услугами" !!!!!!
имеет полное право отключиться от дремучего совкового центрального отопления.
С которым никакая экономия в принципе невозможна.
Не платишь за интернет - отключают.
Не нравится цена товара - не покупаешь.
А отопление насаждают силой - где тут рынок ?
Еврейские понятия о "рыночных отношениях" - вот откуда берётся антисемитизм.
Я честно говоря просто удивляюсь кто в состоянии это все оплачивать. Минималка в Украине вроде ж растет намного медленнее, чем растут цены и тарифы. Про пенсии я даже не заикаюсь. Так откуда у людей деньги на оплату постоянно повышающихся тарифов? Или все украинцы уже имеют детей за границей, способных помочь с оплатой коммуналки, которая такими темпами скоро как минимум будет равна польской?
Давайте тогда работу.