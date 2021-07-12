УКР
Новини
5 375 59

У новому сезоні опалення в Києві може подорожчати на 30-40%, а в регіонах - на 60-70%

У новому сезоні опалення в Києві може подорожчати на 30-40%, а в регіонах - на 60-70%

У Києві та інших містах України в новому опалювальному сезоні опалення і гаряча вода можуть подорожчати на 30-40% уже з 1 жовтня. У деяких регіонах тарифи зростуть ще більше - до 70%.

Як інформує Цензор.НЕТ, такий прогноз озвучив глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко, повідомляє "Обозреватель".

За словами експерта, нові тарифи на опалення можуть бути оприлюднені вже у вересні.

Скільки коштуватиме опалення:

- опалення для "однушки" в середньому коштуватиме щонайменше 2000 грн;

- для двокімнатної (63 кв. и) - 3150 грн;

- для трикімнатної (80 кв. м) - 4000 грн.

Згідно з прогнозом, розмір тарифу залежатиме від регіону. Так, якщо в Києві опалення подорожчає на 30-40%, то в регіонах ціна може зрости на 60-70%.

Також читайте: Тарифи на тепло тепер формуватиме місцева влада, - НКРЕКП

"У містах, де тариф на опалення не піднімали, останні 2-3 роки не проводилася модернізація теплокомуненерго, тарифи зростуть більш ніж на 60 або навіть 70%", - зазначив експерт.

У Чернівцях вже заявили про зростання тарифу на 70%.

У Києві, на думку Попенка, опалення може подорожчати більш ніж заявлено - до 45%.

У Кременчуці готуються збільшити тариф на 53%.

Автор: 

опалення (928) опалювальний сезон (1772)
Топ коментарі
+24
Ух-х .!!

В новом сезоне отопление в Киеве может подорожать на 30-40%, а в регионах - на 60-70% - Цензор.НЕТ 1786. ..
показати весь коментар
12.07.2021 12:18 Відповісти
+17
Жри ТЕ зебилоиды мельхиоровой ложечкой,не обляпайтесь
показати весь коментар
12.07.2021 12:21 Відповісти
+17
В новом сезоне отопление в Киеве может подорожать на 30-40%, а в регионах - на 60-70% - Цензор.НЕТ 7611
показати весь коментар
12.07.2021 12:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
В новом сезоне отопление в Киеве может подорожать на 30-40%, а в регионах - на 60-70% - Цензор.НЕТ 5821
показати весь коментар
12.07.2021 12:14 Відповісти
Несите больше ЗЕлени в дом !
нет, вы несите !

и увидите что случится
показати весь коментар
12.07.2021 13:13 Відповісти
а долги по коммуналке населения, несомненно, снизятся раз в пять...
показати весь коментар
12.07.2021 12:17 Відповісти
будут снимать с карточек принудительно даже у тех кого нет долгов
показати весь коментар
12.07.2021 12:44 Відповісти
у вас нет долгов? - "это не ваша заслуга, это наша недоработка!"...
показати весь коментар
12.07.2021 12:48 Відповісти
А где-же Юлия Владимировна. Почему молчит? Или это не тарифный геноцид?
показати весь коментар
12.07.2021 12:18 Відповісти
В новом сезоне отопление в Киеве может подорожать на 30-40%, а в регионах - на 60-70% - Цензор.НЕТ 7611
показати весь коментар
12.07.2021 12:25 Відповісти
Геноцид ти у Тимошенко і решти зебілів можуть лише Поршенко і ЄС.
показати весь коментар
12.07.2021 12:33 Відповісти
Так а навіщо їй зараз про це говорити. Виборів же нема ще. От коли будуть, то знову заволае.
показати весь коментар
12.07.2021 13:24 Відповісти
У новому сезоні опалення в Києві може подорожчати на 30-40%, а в регіонах - на 60-70% - Цензор.НЕТ 2640
показати весь коментар
12.07.2021 13:36 Відповісти
Завжди дивуюсь, чому баригоботи так нахабно брешуть? Ото пердне таке "днєпро" гучно і товариство їм подібних з захопленням винюхують.
показати весь коментар
12.07.2021 15:50 Відповісти
Ух-х .!!

В новом сезоне отопление в Киеве может подорожать на 30-40%, а в регионах - на 60-70% - Цензор.НЕТ 1786. ..
показати весь коментар
12.07.2021 12:18 Відповісти
Слава Украине!слава тарифам,ура нашему прэзыденту, товариши всех с концом эпохи бедности!ура!
показати весь коментар
12.07.2021 12:35 Відповісти
Звісно , через вас дебілів , фінансово будуть страждати всі , і порохоботи також .. Але в моральному плані я буду насолоджуватись ,, дивлячись на те , як ви - зебіли , будете здирати шкуру зі своїх сраних - нових ліц , і зі свого предзидента - недоумка , малороса .. Нікуди ви не дінетесь , будете . !! .
показати весь коментар
12.07.2021 16:27 Відповісти
Жри ТЕ зебилоиды мельхиоровой ложечкой,не обляпайтесь
показати весь коментар
12.07.2021 12:21 Відповісти
Надеюсь, что к началу учебного года я, как преподаватель (т.е. педагог), таки буду получать в месяц ₴4000, и тогда мне это повышение не страшно. Правда, остальных жалко. Пусть идут в учителя, в школах не хватает.
показати весь коментар
12.07.2021 12:22 Відповісти
Вот интересные у нас економисты в стране. Официальную инфляцию они нам подсовывают в 8% а все цены и тарифы дорожают на 40-100%. Вы уже там или трусы оденьте или галстук снимите
показати весь коментар
12.07.2021 12:23 Відповісти
ehf, по нашему -УРА
показати весь коментар
12.07.2021 12:23 Відповісти
Чого "може"? Таки і подоржпє! Тут і до Гєтманцева не треба ходити!
показати весь коментар
12.07.2021 12:31 Відповісти
Хуже не будет, да дебилы?
показати весь коментар
12.07.2021 12:33 Відповісти
будет, только надеюсь для тех кто решил повысить
показати весь коментар
12.07.2021 12:37 Відповісти
Ето только отопление. А еще с 1 августа дорожает електроенергия в 2-3 раза, которая потянет вверх не только платежки а и цены которые все связаны с електроенергией в том числе продукты, которые нужно в такую жару каждый день поливать. Лучше ЗЕ с Германии не возвращаться. Пускай сразу с Штенгенциркулем **** в мацкву на ПМЖ.
показати весь коментар
12.07.2021 12:36 Відповісти
Ох і радість то яка! Нарешті скінчилася епоха бідності, тепекр будемо платити "по богатому"!
показати весь коментар
12.07.2021 12:41 Відповісти
ЗЕлошари, ну як вас кинув ЗЕ через рояль?
показати весь коментар
12.07.2021 12:42 Відповісти
Поматросіл і бросіл. .
показати весь коментар
12.07.2021 13:00 Відповісти
Штангельциркуль не дурний туди їхати. Воно йому треба в туалет надвір ходити.
показати весь коментар
12.07.2021 12:43 Відповісти
Маловато, блин, маловато!!!

Вольодя, давай побольше повышай!!!! Пусть твои избиратели умоются слезами!

Ну что, Вольдемар Оманович, Ростов уже совсем близко?
показати весь коментар
12.07.2021 12:49 Відповісти
Вы приватизировали все эти облэнерго ?
ТЕПЕРЬ ********** С НИМИ ЗА СВОИ КРОВНЫЕ !
Все модернизации - ваша личная частная приватная головная боль !
А нам дайте отключиться - ************ от нас с вашими "услугами" !!!!!!
показати весь коментар
12.07.2021 12:57 Відповісти
Пральна! "Мудрый нарид" надо драть догола!!
показати весь коментар
12.07.2021 12:52 Відповісти
Ни одна вшивая "партия" не ставит в программу, что собственник жилья
имеет полное право отключиться от дремучего совкового центрального отопления.
С которым никакая экономия в принципе невозможна.
показати весь коментар
12.07.2021 13:01 Відповісти
На это и расчет,ты вынуждены платить сколько они скажут,альтернативы нет.это безпредел
показати весь коментар
12.07.2021 13:48 Відповісти
Если не платишь за телефон - отключают.
Не платишь за интернет - отключают.
Не нравится цена товара - не покупаешь.
А отопление насаждают силой - где тут рынок ?
Еврейские понятия о "рыночных отношениях" - вот откуда берётся антисемитизм.
показати весь коментар
12.07.2021 14:08 Відповісти
Останется законодательно разрешить конфисковывать квартиры за долги.
показати весь коментар
12.07.2021 13:09 Відповісти
для Зе важно перед Госдепом и МВФ отчитаться, остальное мазок.
показати весь коментар
12.07.2021 13:19 Відповісти
Госдепу наши хрущёвки и гостинки не очень-то нужны.
показати весь коментар
12.07.2021 13:43 Відповісти
Значит будут президентские перевыборы
показати весь коментар
12.07.2021 13:28 Відповісти
Давай, не останавливайся, дави их всех, еще воду пусть поднимут, и без желательно, может до 73% слабоумніх что-то начнет доходить.
показати весь коментар
12.07.2021 13:42 Відповісти
Вольодя, подымай на 73% для 73%!!!!
показати весь коментар
12.07.2021 13:43 Відповісти
"Лишь бы не Порошенко!"© Балбесы, выбравшие идиота, должны страдать, так что считаю такое повышение тарифов мизерным, что бы зебилоиды прочувствовали на своей шкуре, надо поднимать тарифы на все в 3-5 раз.... и, разумеется, никаких субсидий любителям халявы, продуктовых пайков и прочей копеечной херни в предвыборный период.
показати весь коментар
12.07.2021 13:52 Відповісти
О. Снова тарифы повышают. Стабильность.
Я честно говоря просто удивляюсь кто в состоянии это все оплачивать. Минималка в Украине вроде ж растет намного медленнее, чем растут цены и тарифы. Про пенсии я даже не заикаюсь. Так откуда у людей деньги на оплату постоянно повышающихся тарифов? Или все украинцы уже имеют детей за границей, способных помочь с оплатой коммуналки, которая такими темпами скоро как минимум будет равна польской?
показати весь коментар
12.07.2021 14:06 Відповісти
Смысл работы слуг еврейского народа - лишить украинцев жилья за долги.
показати весь коментар
12.07.2021 14:10 Відповісти
Суки,відповісте,гади,за новий геноцид народу України!
показати весь коментар
12.07.2021 14:47 Відповісти
Считаю это категорически правильным решением... Другое дело, что у быдла, голосовавшего за зелёную падаль, элементарно не хватит мозгов составит простую логическую цепочку...
показати весь коментар
12.07.2021 16:13 Відповісти
Надо сделать так,что бы при одном упоминании фамилии зеленского у его избирателей начинался кровавый понос. Голову лечить поздно,будете лечиться ректально
показати весь коментар
12.07.2021 16:51 Відповісти
И? Я за прошлый сезон еще не рассчитался.
Давайте тогда работу.
показати весь коментар
12.07.2021 17:01 Відповісти
вот вам олигархические тец, газ, уголь. роттердам.
показати весь коментар
12.07.2021 18:18 Відповісти
Та, брызги шампанского для вчителей и почтальенов. Вчителя, как и обещал Влад Ссаныч , аккурат 4000 евриков два года как получают. Поштальены, правда паменьше-1000 долларов, но на отопление хватит!
показати весь коментар
12.07.2021 18:25 Відповісти
 
 