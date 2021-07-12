У новому сезоні опалення в Києві може подорожчати на 30-40%, а в регіонах - на 60-70%

У Києві та інших містах України в новому опалювальному сезоні опалення і гаряча вода можуть подорожчати на 30-40% уже з 1 жовтня. У деяких регіонах тарифи зростуть ще більше - до 70%.

Як інформує Цензор.НЕТ, такий прогноз озвучив глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко, повідомляє "Обозреватель".

За словами експерта, нові тарифи на опалення можуть бути оприлюднені вже у вересні.

Скільки коштуватиме опалення:

- опалення для "однушки" в середньому коштуватиме щонайменше 2000 грн;

- для двокімнатної (63 кв. и) - 3150 грн;

- для трикімнатної (80 кв. м) - 4000 грн.

Згідно з прогнозом, розмір тарифу залежатиме від регіону. Так, якщо в Києві опалення подорожчає на 30-40%, то в регіонах ціна може зрости на 60-70%.

"У містах, де тариф на опалення не піднімали, останні 2-3 роки не проводилася модернізація теплокомуненерго, тарифи зростуть більш ніж на 60 або навіть 70%", - зазначив експерт.

У Чернівцях вже заявили про зростання тарифу на 70%.

У Києві, на думку Попенка, опалення може подорожчати більш ніж заявлено - до 45%.

У Кременчуці готуються збільшити тариф на 53%.