Юрченко про ДТП у Львові: Наркотики не вживав, або підсипали, або це було якось сплановано

Ексдепутат "Слуги народу" Олександр Юрченко прокоментував скандальну ДТП у Львові і категорично заперечує, що був під наркотиками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня".

За його словами, у нього у Львові в автомобілі зламався кондиціонер і він поїхав на СТО для його лагодження, але в центрі міста потрапив у неприємну ситуацію.

"Здавав задом. Несподівано якісь крики, може, я якось відповів. Вибігає людина і починає бігати навколо автомобіля з телефоном. Щоб його зупинити, підходжу, взяв його телефон. Був упевнений, що це якась провокація, тому що людина несподівано починає агресивно поводитися. Ця людина не просто ображає, а поводиться, ніби він господар Львова – погрози, образи, після чого люди, які зібралися, починають вибачатися за поведінку цієї людини", – сказав Юрченко і додав, що дійсно його "Мустанг" трохи зачепив інший автомобіль.

Після того, як на місце ДТП прибув начальник місцевої поліції, вони вирушили у медичний центр здавати аналізи, а відбувалося це під наглядом поліцейських.

"Я знаю, що нічого не вживав. Або підсипали (наркотики), або це було якось сплановано. Навіть не було думки, що лікарі сфальсифікують аналізи народного депутата у присутності правоохоронних органів... Я не вживав наркотики ніколи в житті", – повідомив Юрченко.

За словами парламентарія, він здав аналізи у декількох лабораторіях Києва, і ні в одній з них в його крові не було знайдено заборонені речовини.

Також читайте: Корнієнко знову закликав Юрченка скласти мандат: Нехай іде на перевибори, якщо вважає, що люди йому довіряють

Раніше ЗМІ повідомили, що колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові. 9 липня 2021 року перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Олександра Юрченка скласти депутатський мандат.

Нагадуємо, 13 вересня 2020 року низка українські ЗМІ із посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив виключений із фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Також читайте: ВАКС заарештував майно нардепа Юрченка, - ЗМІ

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

Також читайте: "Слугу народу" Юрченка в 2009-му спіймали на крадіжці 4 пляшок пива, потім спрацював "соціальний ліфт", - Бутусов

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.

