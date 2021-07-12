УКР
"Слуга народу" викликала на сьогоднішнє засідання фракції міністра економіки Любченка та главу Мінфіну Марченка, - Арахамія

На засідання фракції "Слуги народу", яке відбудеться сьогодні, 12 липня, викликали першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки Олексія Любченка та міністра фінансів Сергія Марченка для обговорення проєкту закону №5600 про забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "СН".

"Ми викликали на фракцію першого віцепрем’єр-міністра України, міністра економіки України Олексія Любченка та міністра фінансів Сергія Марченка. Всі розуміють, що ця законодавча ініціатива є дискусійною у суспільстві, а отже, і серед депутатів як представників суспільства", - сказав він.

За його словами, представники Кабміну мають роз’яснити членам фракцїі усі новації, передбачені цим законопроєктом.

Він також підкреслив, що це необхідно для формування спільної позиції фракції перед голосуванням у залі.

податки (3975) Арахамія Давид (1111) Марченко Сергій (591) Слуга народу (2844) Любченко (7)
+2
небось Мао Цзедуна будут хором цитировать... или СиЦзинпиня... страшно подумать что эти зеленые хунвейбины после себя оставят народу разгребать...
12.07.2021 12:12 Відповісти
+2
марченко денег не привез. он привез договоренность про договоренности. Это раз. Вывод: зебобики, вас будут грабить. Это два. Думаю, продолжать не стоит, и этого хватит
12.07.2021 12:12 Відповісти
+1
Узяв би з собою цю ЗЕлену бібізянку ...
12.07.2021 12:12 Відповісти
Узяв би з собою цю ЗЕлену бібізянку ...
12.07.2021 12:12 Відповісти
Як лідери «Слуги народу» Арахамія та Корнієнко хвалили Комуністичну партію Китаю, - відео

https://bykvu.com/ua/bukvy/iak-lidery-sluhy-narodu-arakhamiia-ta-korniienko-khvalyly-komunistychnu-partiiu-kytaiu-video/
12.07.2021 12:14 Відповісти
12.07.2021 12:12 Відповісти
Не поможет, сорвало тормоза, стенка уже не поможет, КРАНТЫ.
показати весь коментар
12.07.2021 12:17 Відповісти
ПОРОХОБОТИ! Привітаймо нашого Гетьмана України з іменинами. СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!
показати весь коментар
12.07.2021 12:19 Відповісти
Вони що , "дєвочки по визову"? А запросити не можна?
показати весь коментар
12.07.2021 12:19 Відповісти
Команда нового не смогла придумать, кроме увеличения налогов и поборов. Все предвыборные обещания - пустой сленг, как и у всех. Цены на газ и электроэнергию поднимают почти в 2 раза. Все растет в цене и будет расти, большинство народа - 85% беднеют, 15% - богатеют. К этому прибавить все провальные реформы и напрашивается вопрос - зачем эти профи и не ужели нам 7 лет назад было невмоготу так плохо жить и так хотелось видеть барыг и артистов ближе, чем экран телевизора? Каждый народ достоин своего правителя. Русские-Путина, китайцы - Си, а мы - Зе. Все закономерно и не чего скулить!
показати весь коментар
12.07.2021 12:41 Відповісти
 
 