"Слуга народу" викликала на сьогоднішнє засідання фракції міністра економіки Любченка та главу Мінфіну Марченка, - Арахамія
На засідання фракції "Слуги народу", яке відбудеться сьогодні, 12 липня, викликали першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки Олексія Любченка та міністра фінансів Сергія Марченка для обговорення проєкту закону №5600 про забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.
Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "СН".
"Ми викликали на фракцію першого віцепрем’єр-міністра України, міністра економіки України Олексія Любченка та міністра фінансів Сергія Марченка. Всі розуміють, що ця законодавча ініціатива є дискусійною у суспільстві, а отже, і серед депутатів як представників суспільства", - сказав він.
За його словами, представники Кабміну мають роз’яснити членам фракцїі усі новації, передбачені цим законопроєктом.
Він також підкреслив, що це необхідно для формування спільної позиції фракції перед голосуванням у залі.
