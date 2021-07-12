УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14151 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
565 5

Від 3 червня на вакцинацію проти COVID-19 записалися майже 300 жителів окупованих територій, - Мінреінтеграції

Від 3 червня на вакцинацію проти COVID-19 записалися майже 300 жителів окупованих територій, - Мінреінтеграції

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій заявляє, що протягом червня на вакцинацію від коронавірусу записалися майже 300 громадян з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Від 3 червня 2021 року розпочався запис на щеплення проти COVID-19 громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях і належать до пріоритетних груп, зокрема, осіб похилого віку віком 65 років і старше. Так, станом на 7 липня 2021 року на вакцинацію загалом записано 293 особи, у тому числі в Донецькій області – 23 особи, в Луганській 249 та в Херсонській – 21 (з них 74 особи провакциновані; 158 осіб очікують вакцинації та 61 особа не з’явилася на вакцинацію)", - випливає з повідомлення.

При цьому підкреслюється, що імунізація здійснюється вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech в 10 пунктах вакцинації на підконтрольних українському уряду територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина Comirnaty/Pfizer вже доступна в центрах масової вакцинації, - МОЗ

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19766) коронавірус (19923) Міністерство реінтеграції (500)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На спутник-вектор, конечно? Они ж хотели, как на лаптестане...
показати весь коментар
12.07.2021 12:50 Відповісти
на пфайзер! премию выписать и доставку туда-сюда, желательно на вертолете!
показати весь коментар
12.07.2021 13:08 Відповісти
С 3 июня на вакцинацию от COVID-19 записались почти 300 жителей оккупированных территорий, 299,999?
показати весь коментар
12.07.2021 13:36 Відповісти
Від 3 червня на вакцинацію проти COVID-19 записалися майже 300 жителів окупованих територій, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 3870
показати весь коментар
12.07.2021 14:05 Відповісти
при вакцинации верифицировать жителей ОРДИЛО будут по российским паспортам?
показати весь коментар
12.07.2021 14:31 Відповісти
 
 