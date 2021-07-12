Від 3 червня на вакцинацію проти COVID-19 записалися майже 300 жителів окупованих територій, - Мінреінтеграції

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій заявляє, що протягом червня на вакцинацію від коронавірусу записалися майже 300 громадян з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Від 3 червня 2021 року розпочався запис на щеплення проти COVID-19 громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях і належать до пріоритетних груп, зокрема, осіб похилого віку віком 65 років і старше. Так, станом на 7 липня 2021 року на вакцинацію загалом записано 293 особи, у тому числі в Донецькій області – 23 особи, в Луганській 249 та в Херсонській – 21 (з них 74 особи провакциновані; 158 осіб очікують вакцинації та 61 особа не з’явилася на вакцинацію)", - випливає з повідомлення.

При цьому підкреслюється, що імунізація здійснюється вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech в 10 пунктах вакцинації на підконтрольних українському уряду територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей.

