Макей звинуватив "зовнішні сили" у спробах зробити з Білорусі "другу Україну"

Глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив про спроби зовнішніх сил зробити з країни "другу Україну".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Лента.ру.

"Я думаю, що мета полягала в тому - я маю на увазі мета тих, хто організовував відповідні дії в Білорусі - щоб створити тут другу Україну. Тому було набагато спекотніше. І потім перенести цей досвід на Росію", - сказав Макей в інтерв'ю RT.

За словами міністра, Росія перетворюється на потужну світову державу, що абсолютно неприйнятно для Заходу.

"І всі події, які відбувалися в Білорусі, є наслідком ось цього геополітичного зіткнення. Ми просто опинилися на цьому розломі, скажімо так, в невідповідний час", - додав він.

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК оголосила, що Олександр Лукашенко, який балотувався на шостий термін, набрав 80% голосів. Це викликало масові протести, які тривали кілька місяців. Лукашенко стверджував, що за ними стоїть Захід, який хоче знищити Білорусь. Він також звинувачував у причетності до організації заворушень Україну.

2 липня Лукашенко заявив, що Київ брав участь у створенні "сплячих" терористичних осередків у Білорусі. Він розпорядився закрити кордон з Україною, звідки, за його словами, надходить багато зброї.