Макей звинуватив "зовнішні сили" у спробах зробити з Білорусі "другу Україну"

Макей звинуватив

Глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив про спроби зовнішніх сил зробити з країни "другу Україну".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Лента.ру.

"Я думаю, що мета полягала в тому - я маю на увазі мета тих, хто організовував відповідні дії в Білорусі - щоб створити тут другу Україну. Тому було набагато спекотніше. І потім перенести цей досвід на Росію", - сказав Макей в інтерв'ю RT.

За словами міністра, Росія перетворюється на потужну світову державу, що абсолютно неприйнятно для Заходу.

"І всі події, які відбувалися в Білорусі, є наслідком ось цього геополітичного зіткнення. Ми просто опинилися на цьому розломі, скажімо так, в невідповідний час", - додав він.

Читайте: Режим Лукашенка засів у бункері, намагаючись насильством змусити білорусів підкорятися, - Тіхановська

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК оголосила, що Олександр Лукашенко, який балотувався на шостий термін, набрав 80% голосів. Це викликало масові протести, які тривали кілька місяців. Лукашенко стверджував, що за ними стоїть Захід, який хоче знищити Білорусь. Він також звинувачував у причетності до організації заворушень Україну.

2 липня Лукашенко заявив, що Київ брав участь у створенні "сплячих" терористичних осередків у Білорусі. Він розпорядився закрити кордон з Україною, звідки, за його словами, надходить багато зброї.

+18
Как трогательно, глава МИД Беларуси на страже рассеюшки-матушки
12.07.2021 12:46 Відповісти
+7
И легким движением руки Россия превращается... превращается Россия... превращается... в мочную мировую державу! Извините за мелкие технические неполадки...
12.07.2021 12:52 Відповісти
+6
ну так потому лукашенко и макей делают из беларуси вторую кндр))
скоро и бараболю будут закупать.. а то ж хамон испанский и устрицы - теперь табу, не провезти через Б.
12.07.2021 12:46 Відповісти
Вообще МИД Беларуси топит за свой режим.
Было бы странно ожидать других высказываний.
Реально напугали Луку массовой поддержкой революции со стороны Польши и прочих стран и теперь конечно же они закрываются со всех сторон и 100% с теми, кто их режим поддержал - с РФ.
Это вполне логично.

не думаю, что нынешний режим это то, что надо Беларуси, но это была большая ошибка Польши и Литвы так по сути открыто поддерживать и организовывать протестное движение в Беларуси. Массовости у протеста не было. вышел опять какой-то процент населения, а остальные сидели по домам.
Это говорит о неготовности народа Беларуси к революционным изменениям.
А если они к этому неготовы, почему же кто-то извне им что-то навязывает?
Это правильно вообще?
12.07.2021 13:51 Відповісти
Что правда, им кто-то извне что-то навязывает? Это вам по Раша Тудэй сообщили?
12.07.2021 18:58 Відповісти
Конечно правда ☝️ Рашка навязывает им союз. Взяло таракана за фаберже и не спрашивая белорусов тянет их в свой ад.
12.07.2021 21:57 Відповісти
Ну вот Ваня Иванов что-то другое явно имеет в виду
12.07.2021 22:12 Відповісти
Ну на то он и ваня☝️ як побачиш ти івана, бий його мов таракана!!!
12.07.2021 22:18 Відповісти
епрст, ну давайте я назовусь Джон Смит. какая к херам разница, какой у меня ник.
С чем залогинился с тем и залогинился.
14.07.2021 16:53 Відповісти
вот а точно про тоже и говорю!!! Разве правильно когда рашка, извне, НЕ СПРАШИВАЯ, НЕ ПРОВОДЯ РЕФЕРЕНДУМЫ И ТД
навязывает белорусам свою модель, поглощает белоруссию и уже де факто лишила её государственности??? Этож не Польша тянет белоруссию в союз с собою а рашка!!! Ну так поляки то хоть живут нормально - могут примером быть, а пример чего рашка??? Ну чего, а???
12.07.2021 21:55 Відповісти
я и не говорю, что это правильно.
Ни с одной ни с другой стороны.
14.07.2021 16:54 Відповісти
Во наркоманов развелось!!!
показати весь коментар
"Дебіл ***"-як сказав один розмовляючий кінь.
12.07.2021 12:49 Відповісти
Идиотизм и маразм в своей наивысшей точке, - Нет слов и ничего культурного не могу подобрать.
12.07.2021 12:50 Відповісти
"Намногожарче и горячее" - 😆😆😆
12.07.2021 12:51 Відповісти
Чого це, деякі білоруси заздрять росії.
12.07.2021 12:54 Відповісти
А причому тут міліціонер, коли грім поросятко вбив? Чого це Україна так вас "мозолить", ніби ж нормальні стосунки були?
12.07.2021 12:55 Відповісти
Очень нелепо выглядят эти попытки захвативших власть оправдать свои действия.
Хотя Украину вполне может ожидать то же самое, очевидно, что дорвавшееся до власти зеленое быдло, не отдаст её цивилизованный путем.
12.07.2021 12:56 Відповісти
Мойша, а вы таксама такога ж меркавання, як і гэты Макей? Вы ўжо ўступілі ў шэрагі абаронцаў вашага чумнага бараку ад "подлага" Захаду які спіць і бачыць у сваёй уласнасці креветочны палі і вустрычны банкі на вашых балотах?
12.07.2021 12:56 Відповісти
Россия превращается в мощную мировую державу, что абсолютно неприемлемо для Запада.
12.07.2021 13:03 Відповісти
😆😆😆
12.07.2021 13:05 Відповісти
Ви мені нагадуєте роССіянина, який сидить на дерев"яному очку і читає газету Правда - гордість за родіну пре зі усіх отворів.
12.07.2021 13:13 Відповісти
. . .. В Білорусі схрестили бульбу з кокою ?? Чи - чого такого цей міністр ще наковтався , що верзе сію нісенітницю . ?
12.07.2021 13:14 Відповісти
Идиот! Тьфу.
12.07.2021 13:05 Відповісти
А бульбофюрер скоро станет первой Северной Кореей !
12.07.2021 13:07 Відповісти
мы спасем тебя, превращающаяся в мощную мировую державу, паРаша! проклятый Запад не пройдет!
12.07.2021 13:08 Відповісти
Кстати,а чем же расея раньше была за всё время правления путлера,если только сейчас "превращается"? Куском говна? Дурак макей даже не понимает,что мелет.)
12.07.2021 13:13 Відповісти
Макей имеет ввиду , что правление путлера составляет всего 20 лет , а это очень короткий срок от говна к державе ))
12.07.2021 14:20 Відповісти
Ми звинувачуємо запоребрикові сили у намаганні зробити з України Білорусь.
12.07.2021 13:14 Відповісти
Індекс людського розвитку за 2020 рік:
Білорусь - 53 місце,
Україна - 74 місце.
13.07.2021 01:02 Відповісти
Роман Безсмертний стверджує, що перший дзвінок зі злиття "вагнергейту" отримав саме Макей від Єрмака. Той вже доповів бульбофюреру.
12.07.2021 13:20 Відповісти
От цікаво, а шо такого в Україні є поганого шо кацапів та білорусів все лякають та лякають Україною? Ну звісно є війна з кацапсинами на бамбасі, це правда. А от шо ще такого? Ну з роботою важкувато, бариги не хочуть достойну зарплату платити, але на 6000 грн роботу знайти без пролем можна. Мінімалка навіть більша ніж у кацапів, свобода слова та взагалі питання свободи то кацапам та білорусам до нас як до Місяця. То чим лякають?
12.07.2021 13:30 Відповісти
пугают свой народ вот и всё.
12.07.2021 13:53 Відповісти
Майданом. Он шибко страшный был. Но ничего, они спасены от Майдана и теперь у них вместе с рашкой всё будет харашо.
12.07.2021 22:08 Відповісти
Свобода слова? Знущаєшся? Ану, напиши хоча б тут, на Цензорі, щось таке, що розходиться з "генеральною лінією партії". Побачимо, скільки твій акаунт побуде на свободі...
13.07.2021 01:07 Відповісти
Пишу: Я НЕ ЗГОДНИЙ З ТЕПЕРЕШНЬОЮ ВЛАДОЮ ЗЕЛЕНИХ, ВВАЖАЮ ЗЕЛЕНСЬКОГО НІКЧЕМНИМ ПРЕЗИДЕНТОМ, НЕ ЗГОДЕН З НИНІШНІМ СОСТАВОМ ВЕРХОВНОЇ РАДИ, НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ МЕНІ РОБОТА СУДДІВ, МЄНТІВ, ВСЯКИХ АДМІНІСТРАТОРІВ І ЗАКЛИКАЮ ЛЮДЕЙ НА НАСТУПНИХ ВИБОРАХ ЗА ЦЮ ВЛАДУ НЕ ГОЛОСУВАТИ. А попробуй ти кацап таке написати в Білорусі або на кацапстані.
13.07.2021 09:24 Відповісти
Ти мабуть переплутав, це не кацапсячий сайт і товаріщі майори його не читають А аккаунт мій не забанять, забанити можуть на декілька днів за матюки.
13.07.2021 09:27 Відповісти
Кого ти хочеш дурним зробити? На порохоботському сайті своїх не банять навіть за матюки. Гониво на зеленого тут вітається і заохочується. А спробуй написати щось негативне (хоч і правдиве) на адресу гетьмана, відразу ж вилетиш в бан. Я з нього за це майже не вилажу, побачимо, скільки цього разу протримаюсь після цього коментаря. Так що йди в сраку зі своєю свободою слова.
13.07.2021 22:16 Відповісти
Взаємно тебе в сраку, тільки в цилюлітну та немиту з повною кишкою лайна
14.07.2021 00:13 Відповісти
Не станет Белоруссия второй Украиной, терпилоиды на это не способны, картофельный фюрер и его подельники могут не переживать)))))
12.07.2021 13:36 Відповісти
Слуга мокшів Макей - це роблять Кацапи, їх ще називають Засрашка, а ще Московія і ти разом з ними.
12.07.2021 13:48 Відповісти
Да даже если бы и хотели то не получится, кацапию с белораши сделать, это да...
12.07.2021 13:50 Відповісти
Завидуют нам. Стать другой Украиной, они потеряли возможность еще в 19 веке. Мы тоже много потеряли за эти столетия, - но много чего и приобрели. А, самое главное, мы реально увидели своих врагов: как за поребриком, так и в своем королевстве кривых зеркал. А, значит, есть шанс исправить ситуацию.
12.07.2021 14:17 Відповісти
https://censor.net/ru/user/136740 Для интереса почитай пророчество Достоевского, об украинцах (так и забей в гугле). Написано в 1877 году, но читается как свежие новости. Я думал фейк, но нашел его в ПСС за 1983 год. Достоевский говорит, что получив независимость, украинцы возьмут курс на Европу, будут называть себя настоящими европейцами, а русских ордой, которая их поработила и угнетала, что они не имеют с ордой ничего общего, и должны быть частью "европейского оркестра". Европа, будет активно помогать украинцам рассорится с русскими, но к себе, никогда не возьмет. Что, очень вероятно, будет дальше, читай)))
12.07.2021 15:00 Відповісти
https://censor.net/ru/user/489937, давай, продолжай в том же духе, расшатывать и влиять на разные социальные группы, внедряй в их сознание "выдуманное" мнение махровых имперцев (коим до мозга костей был Достоевский), - то есть: то, что сейчас несет путин (возомнив себя великим историком, мачо-личностью) для своего отупевшего возле зомбоящика, плебса; а на меня "дави" авторитетом Достоевского. Разочарую тебя. Я прочитал Д. где-то в 25 летнем возрасте и, поверь, что с той поры у меня нет никакого желания его перечитывать, даже в отрывках. Достоевский, наверное, для тех, кто за рубежом, тогда, морочил себя тем, что такое рЮсская загадочная душа, - я жил среди россиян, и наблюдал все эти темные закоулки без помощи имперской пропаганды и, костылей, типа Д. и, как украинец, испытывал на себе все имперские заготовки, которыми изобилует опыт россиян, о селекции украинцев, превращении их, сначала в быдло, тех, которые не подлежат ассимиляции. Так что засунь мнение скверно пишущего Д. себе в ж...пу.
12.07.2021 19:01 Відповісти
https://censor.net/ru/user/136740Я понял, Достоевский наврал?))
12.07.2021 19:05 Відповісти
Очень, очень даже возможно. Я бы не удивился. В рашке всё ложь: и литература, и история... Мерзкая страна.
12.07.2021 22:13 Відповісти
https://censor.net/ru/user/460845 Увы, но Достоевский все предсказал на 100%
13.07.2021 06:46 Відповісти
Они хотят быть второй россией кем по сути де факто уже стали.
12.07.2021 14:50 Відповісти
Я человек зрелый, и помню 1991 год, когда Ельцин, Кравчук и Шушкевич, развалили СССР, чему я рад. Что было дальше? Первому, Ельцин позвонил Бушу, и началась "братская дружба" Раши и США. Визиты, кредиты, продажа активов, передача схемы прослушки посольства США..., да что там, на секретнейшем "Уралвагонзаводе", были американские наблюдатели!!! Ну в принципе как сейчас на "Укроборонпроме", "Укрозалiзницi", министерстве юстиции.... Что было дальше? В 1998 году, США не дали кредит, и был дефолт. Доллар, за ночь, вырос с 6 р, до 27 р. , за ним, кратно, и цены. Примерно этого и стОит ждать украинцам, по крайней мере быть готовыми.
12.07.2021 16:18 Відповісти
то это мериканьцы тырят, не Зеля с алигархами выходит??? Вотэто дааааа!!! Инфа 100%???
12.07.2021 22:16 Відповісти
Зєля з олігархами тирять рівно стільки, скільки їм дозволяють "зверху". Інакше - турма. Згадай Пашу Лазаренка.
13.07.2021 01:11 Відповісти
https://censor.net/ru/user/460845 Я не говорил о тырят, тырят, это вторично. Просто многие здесь с придыханием говорят о США как о друзях, или братьях, а это крайне ошибочно. У США нет друзей, они сверхдержава, с гипертрофированным самомнением, и их цель не помогать, а извлекать выгоду. У США нет интересов, кроме своих собственных.
13.07.2021 06:43 Відповісти
"Шиза! - новий напрямок дипломитії?
12.07.2021 19:08 Відповісти
 
 