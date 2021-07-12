Макей звинуватив "зовнішні сили" у спробах зробити з Білорусі "другу Україну"
Глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив про спроби зовнішніх сил зробити з країни "другу Україну".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Лента.ру.
"Я думаю, що мета полягала в тому - я маю на увазі мета тих, хто організовував відповідні дії в Білорусі - щоб створити тут другу Україну. Тому було набагато спекотніше. І потім перенести цей досвід на Росію", - сказав Макей в інтерв'ю RT.
За словами міністра, Росія перетворюється на потужну світову державу, що абсолютно неприйнятно для Заходу.
"І всі події, які відбувалися в Білорусі, є наслідком ось цього геополітичного зіткнення. Ми просто опинилися на цьому розломі, скажімо так, в невідповідний час", - додав він.
9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК оголосила, що Олександр Лукашенко, який балотувався на шостий термін, набрав 80% голосів. Це викликало масові протести, які тривали кілька місяців. Лукашенко стверджував, що за ними стоїть Захід, який хоче знищити Білорусь. Він також звинувачував у причетності до організації заворушень Україну.
2 липня Лукашенко заявив, що Київ брав участь у створенні "сплячих" терористичних осередків у Білорусі. Він розпорядився закрити кордон з Україною, звідки, за його словами, надходить багато зброї.
Было бы странно ожидать других высказываний.
Реально напугали Луку массовой поддержкой революции со стороны Польши и прочих стран и теперь конечно же они закрываются со всех сторон и 100% с теми, кто их режим поддержал - с РФ.
Это вполне логично.
не думаю, что нынешний режим это то, что надо Беларуси, но это была большая ошибка Польши и Литвы так по сути открыто поддерживать и организовывать протестное движение в Беларуси. Массовости у протеста не было. вышел опять какой-то процент населения, а остальные сидели по домам.
Это говорит о неготовности народа Беларуси к революционным изменениям.
А если они к этому неготовы, почему же кто-то извне им что-то навязывает?
Это правильно вообще?
С чем залогинился с тем и залогинился.
навязывает белорусам свою модель, поглощает белоруссию и уже де факто лишила её государственности??? Этож не Польша тянет белоруссию в союз с собою а рашка!!! Ну так поляки то хоть живут нормально - могут примером быть, а пример чего рашка??? Ну чего, а???
Ни с одной ни с другой стороны.
скоро и бараболю будут закупать.. а то ж хамон испанский и устрицы - теперь табу, не провезти через Б.
Хотя Украину вполне может ожидать то же самое, очевидно, что дорвавшееся до власти зеленое быдло, не отдаст её цивилизованный путем.
Білорусь - 53 місце,
Україна - 74 місце.
генеральною лінією партії". Побачимо, скільки твій акаунт побуде на свободі...