Зеленський привітав Санду з перемогою її партії на парламентських виборах у Молдові
Президент України Володимир Зеленський привітав президентку Молдови Майю Санду з перемогою її партії "Дія і солідарність" на парламентських виборах.
Про це він написав у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Щиро вітаю колегу Президентку Молдови Майю Санду із переконливою перемогою демократичних проєвропейських політичних сил, зокрема партії "Дія і солідарність", на парламентських виборах! Це надзвичайно важливий крок дружньої Молдови на шляху реформ і реалізації європейських прагнень!" - зазначив Зеленський.
Як повідомлялося, на виборах до парламенту Молдови перемогла проєвропейська партія "Дія і солідарність" PAS, яку очолювала нинішня президент республіки Майя Санду. Санду найближчим часом має намір розпочати формування нового уряду: "Сподіваюся, це буде кінець важкої епохи для Молдови", - заявила вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Как поется в ихнем гимне: Акум ор ничодатэ! Кроештець алте соартэ! Сейчас или никогда! Создайте себе новую судьбу! Молодцы молдаване! С победой партию PAS
А партия АУР - это чисто унионистов за Унирю или пророссийский проект? Так смело приезжали на пемеэровские пункты перехода и и махали флагами Румынии, ничего не боялись
У 1989-1994 здобула спеціальність менеджменту в Академії економічних досліджень Молдови (ASEM).
У 1995-1998 спеціалізувалась на міжнародних відносинах в Академії державного управління (AAP) в Кишиневі.
В 2010 року закінчила Школу управління імені Джона Кеннеді при Гарвардському університеті.
Окрім рідної румунською, вільно володіє англійською, іспанською та російською мовами.
Незаміжня.
Мешкає у Кишиневі у двохкімнатній квартирі (74 кв.м). Має авто Toyota RAV4 2007 року випуску.
теперь мы остались самой прокацапской страной после сябров