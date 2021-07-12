Зеленський привітав Санду з перемогою її партії на парламентських виборах у Молдові

Президент України Володимир Зеленський привітав президентку Молдови Майю Санду з перемогою її партії "Дія і солідарність" на парламентських виборах.

Про це він написав у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Щиро вітаю колегу Президентку Молдови Майю Санду із переконливою перемогою демократичних проєвропейських політичних сил, зокрема партії "Дія і солідарність", на парламентських виборах! Це надзвичайно важливий крок дружньої Молдови на шляху реформ і реалізації європейських прагнень!" - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, на виборах до парламенту Молдови перемогла проєвропейська партія "Дія і солідарність" PAS, яку очолювала нинішня президент республіки Майя Санду. Санду найближчим часом має намір розпочати формування нового уряду: "Сподіваюся, це буде кінець важкої епохи для Молдови", - заявила вона.