УКР
Новини
2 211 35

Зеленський привітав Санду з перемогою її партії на парламентських виборах у Молдові

Президент України Володимир Зеленський привітав президентку Молдови Майю Санду з перемогою її партії "Дія і солідарність" на парламентських виборах.

Про це він написав у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Щиро вітаю колегу Президентку Молдови Майю Санду із переконливою перемогою демократичних проєвропейських політичних сил, зокрема партії "Дія і солідарність", на парламентських виборах! Це надзвичайно важливий крок дружньої Молдови на шляху реформ і реалізації європейських прагнень!" - зазначив Зеленський.

Також читайте: На виборах до парламенту Молдови перемагає проєвропейська партія PAS, - ЦВК опрацювала понад 96% бюлетенів. ІНФОГРАФІКА

Зеленський привітав Санду з перемогою її партії на парламентських виборах у Молдові 01

Як повідомлялося, на виборах до парламенту Молдови перемогла проєвропейська партія "Дія і солідарність" PAS, яку очолювала нинішня президент республіки Майя Санду. Санду найближчим часом має намір розпочати формування нового уряду: "Сподіваюся, це буде кінець важкої епохи для Молдови", - заявила вона.

Автор: 

вибори (6736) Зеленський Володимир (25203) Молдова (2118) Мая Санду (267)
Топ коментарі
+12
А шош ти мовчав коли вона намагалась додзвонитись до тебе? Казьол криворогатий.
показати весь коментар
12.07.2021 12:53 Відповісти
+10
Респект молдованам і пані Санду!!!! ))))
показати весь коментар
12.07.2021 12:54 Відповісти
+7
Что там по Чаусу, зе-диот?
показати весь коментар
12.07.2021 12:55 Відповісти
ИДИОТ конченный !!!!!!!
показати весь коментар
12.07.2021 13:41 Відповісти
Намагався підісрати, але не вийшло. Тепер доводиться вітати з перемогою.
показати весь коментар
12.07.2021 12:58 Відповісти
И обещал вернуть Чауса в подарок!!!
показати весь коментар
12.07.2021 12:56 Відповісти
А в нас законопроекты и рехвормы , такое впечатление , что они для того что бы усложнить нам жизнь , - Все платежи повысились , цены то же , деньги тают быстрее мороженного.
показати весь коментар
12.07.2021 12:58 Відповісти
Deşteaptă-te, române!
Как поется в ихнем гимне: Акум ор ничодатэ! Кроештець алте соартэ! Сейчас или никогда! Создайте себе новую судьбу! Молодцы молдаване! С победой партию PAS
показати весь коментар
12.07.2021 13:00 Відповісти
Это гимн Румынии. В Молдове другой гимн.
показати весь коментар
12.07.2021 13:04 Відповісти
Хороший гимн. В Молдове он вроде тоже был? Или уже поменяли?
А партия АУР - это чисто унионистов за Унирю или пророссийский проект? Так смело приезжали на пемеэровские пункты перехода и и махали флагами Румынии, ничего не боялись
показати весь коментар
12.07.2021 13:11 Відповісти
Непонятно что с этим AUR. В Румынии их считают проектом России. Сами они себя позиционируют националистами антиглобалистами за православные ценности Румынии.
показати весь коментар
12.07.2021 13:14 Відповісти
Понятно. Рашке такие выгодны. Ихний руководитель Билецкий наверное считает себя новым Зеля-Кодряну)
показати весь коментар
12.07.2021 13:18 Відповісти
У них у всех крайне низкий рейтинг и доверие людей, чтобы люди пошли за них голосовать. Пока что они только чесали языком и не более того. Людей сейчас не волнует объединение с Румынией потому, что существуют другие проблемы в десятки раз более важные.
показати весь коментар
12.07.2021 13:21 Відповісти
Так они говорят что Униря решит все проблемы - Молдова автоматически войдёт в ЕС, зарплаты вырастут до румынских и т.д.
показати весь коментар
12.07.2021 13:27 Відповісти
Да, и Молдова высадится на Луну. Дешёвые сказки популистов.
показати весь коментар
12.07.2021 14:01 Відповісти
Тотальный разгром. 52,74%. 63 депутата в парламенте из 101. Скоро начнут повсеместно перекрывать контрабанду из Приднестровья и в Приднестровье. Она собирается позвать таможенников из Германии для полного реформирования таможни.
показати весь коментар
12.07.2021 13:03 Відповісти
Мая Санду народилася 24 травня 1972 року в селі Рісіпені, район Фалешті, в родині Григорія та Емілії Санду.

У 1989-1994 здобула спеціальність менеджменту в Академії економічних досліджень Молдови (ASEM).
У 1995-1998 спеціалізувалась на міжнародних відносинах в Академії державного управління (AAP) в Кишиневі.
В 2010 року закінчила Школу управління імені Джона Кеннеді при Гарвардському університеті.
Окрім рідної румунською, вільно володіє англійською, іспанською та російською мовами.
Незаміжня.
Мешкає у Кишиневі у двохкімнатній квартирі (74 кв.м). Має авто Toyota RAV4 2007 року випуску.
показати весь коментар
12.07.2021 13:05 Відповісти
Мы с ней родились в одном селе.
показати весь коментар
12.07.2021 13:14 Відповісти
Поздравляю вас соседи! У вас все пошло по правильному пути.
показати весь коментар
12.07.2021 14:40 Відповісти
Про румунський паспорт, будь ласка, детальніше.
показати весь коментар
13.07.2021 17:48 Відповісти
Да ты ж ,чмо,ее подставил ,в угоду пуйлу,когда чауса украл...
показати весь коментар
12.07.2021 13:13 Відповісти
Хорошая новость и для Молдовы и для Украины.. Нужно дожимать додоновскую пятую колонну до конца, а то как у нас возродятся и расплодятся как те тараканы.
показати весь коментар
12.07.2021 13:18 Відповісти
Привітання направив по інету, не дзвінком, бо інакше Майя мала би змогу запитати "нащо ти викрав Чауса"?
показати весь коментар
12.07.2021 13:24 Відповісти
Дык энто не Зеленский поздравил , энто Чаус Зеленским поздравление передал !
показати весь коментар
12.07.2021 13:26 Відповісти
Чауса с праздничной ленточкой теперь найдется в Молдове?
показати весь коментар
12.07.2021 13:29 Відповісти
молдова скинула прокремлевских гнид
теперь мы остались самой прокацапской страной после сябров
показати весь коментар
12.07.2021 13:33 Відповісти
Ничего и Украина скоро избавится от совка есть прошлое но есть и будуещее . Так что врепед вместе в будущее
показати весь коментар
12.07.2021 13:41 Відповісти
Скоро и нам зе-боната выкидывать на мороз. Скорее, чем вы думаете
показати весь коментар
12.07.2021 13:50 Відповісти
Зеля - чмо двуличне, слова якої не варті нічого.. балаболка пустопорожня, а дебілам нрАвітся
показати весь коментар
12.07.2021 13:43 Відповісти
Як можна щось ще ляпати, коли якраз воно підставило Санду, виконуючи замовлення ху@ла, але не в його силах було зашкодити молдавському народові вибрати Санду. Там немає Голобородька, і телевізора Беня, хоча викраденням Чауса все робив, щоб її викинули на смітник.
показати весь коментар
12.07.2021 13:44 Відповісти
А про Чауса отчитался?
показати весь коментар
12.07.2021 13:51 Відповісти
Просто чудова новина. Видно, що більшість населення Молдови є адекватними. Сподіваюся, що у Майні все вийде. Але треба посилити охорону, щоб не прибрали.
показати весь коментар
12.07.2021 14:16 Відповісти
Краще б розповів про Чауса!!!- мабуть секретарка забулася сказати, що такий був в ******** історії діяльності " святого Вовочкі"!!!
показати весь коментар
12.07.2021 14:17 Відповісти
Краще сказав би куди дів Чауса!!!- вони питали!!!
показати весь коментар
12.07.2021 14:26 Відповісти
 
 