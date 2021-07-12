До законопроєкту про реставрацію пам'ятників намагаються внести норми, що нівелюють дію закону про українську мову, - нардеп "Голосу" Железняк
У бюджетному законопроєкті №5551-2 знайдено кілька поправок, якими намагаються нівелювати дію закону про українську мову.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.
"Поправка з символічним №13 та ідентична №14 – виводить створення та показ фільмів і телепрограм з-під дії закону про українську мову. Поправка №16 – прибирає необхідність чинним держслужбовцям підтверджувати володіння українською. Поправка №17 – дозволити використовувати мову корінних народів та нацменшин в освіті, а це значить – і навчання російською мовою в школах та універах. + ще й прибирає штрафи за порушення мовного закону у сфері послуг", - йдеться в повідомленні.
За його словами, законопроєкт №5551-2 стоїть в адженді за день до набуття чинності закону про мову.
"Тому це остання можлива спроба, яку ми не маємо права допустити", - підсумував нардеп.
Зазначимо, законопроєкт №5551-2 передбачає фінансування реставрації культурних пам'яток за рахунок бюджету.
"слуги НЕ українського народу".
Ініціатор(и) законопроекту:
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21159 Кравчук Євгенія Михайлівна (IX скликання)
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21274 Потураєв Микита Русланович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21161 Красов Олексій Ігорович (IX скликання)
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21214 Рябуха Тетяна Василівна (IX скликання)
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21047 Забуранна Леся Валентинівна (IX скликання)
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21256 Нальотов Дмитро Олександрович (IX скликання)
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20986 Богуцька Єлізавета Петрівна (IX скликання)
Вся їх "робота" зводиться до того, щоб виконати завдяння *******. Як протягти інтереси ворога. Обійти українське законодовство на догоду фуйлу.
Таких розстрілювати треба.
Скоро мову обойдут через закон "Об уборке городских территорий"
Самая большая проблема - вера. Религий и конфессий хоть десятки. А верующих только 12%.