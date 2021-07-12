До законопроєкту про реставрацію пам'ятників намагаються внести норми, що нівелюють дію закону про українську мову, - нардеп "Голосу" Железняк

У бюджетному законопроєкті №5551-2 знайдено кілька поправок, якими намагаються нівелювати дію закону про українську мову.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

"Поправка з символічним №13 та ідентична №14 – виводить створення та показ фільмів і телепрограм з-під дії закону про українську мову. Поправка №16 – прибирає необхідність чинним держслужбовцям підтверджувати володіння українською. Поправка №17 – дозволити використовувати мову корінних народів та нацменшин в освіті, а це значить – і навчання російською мовою в школах та універах. + ще й прибирає штрафи за порушення мовного закону у сфері послуг", - йдеться в повідомленні.

За його словами, законопроєкт №5551-2 стоїть в адженді за день до набуття чинності закону про мову.

"Тому це остання можлива спроба, яку ми не маємо права допустити", - підсумував нардеп.

Зазначимо, законопроєкт №5551-2 передбачає фінансування реставрації культурних пам'яток за рахунок бюджету.

