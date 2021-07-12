УКР
63-річна жінка на Хмельниччині облила бензином і підпалила свого 49-річного співмешканця, - поліція. ФОТО

Працівники Хмельницького районного управління поліції розслідують обставини, за яких 63-річна жінка під час сварки підпалила свого 49-річного співмешканця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Хмельницької області.

"Подія сталася увечері 9 липня в одному з сіл Хмельницького району. Під час сімейної сварки жінка облила бензином і підпалила свого цивільного чоловіка. Протягом двох днів чоловік намагався самостійно лікуватися, але його стан тільки погіршувався.

В ніч з 11 на 12 липня каретою швидкої допомоги він був доставлений в опікове відділення Хмельницької обласної лікарні з тілесними ушкодженнями у вигляді великих опіків тіла. За інформацією лікарів, життю потерпілого нічого не загрожує", - сказано в повідомленні.

63-річна жінка на Хмельниччині облила бензином і підпалила свого 49-річного співмешканця, - поліція 01
Фото: сайт поліції

За цим фактом слідчі порушили кримінальне провадження у ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Автор: 

підпал (718) Хмельницька область (1009)
+15
63-летняя женщина на Хмельнитчине облила бензином и подожгла своего 49-летнего сожителя, - полиция - Цензор.НЕТ 5648
12.07.2021 13:23 Відповісти
+12
Вспомнился старый анекдот " Танцплощадка, времен СССР, село, Парней мало ( почти нет) стоят девчонки стоят в сторонке , платочки в руках теребят... Играет медленная музыка. Вдруг заходит мужик.. ну сам из себя, весь в наколках, стеклянным взглядом, изрядно выпивший., папироска во рту. Тут объявляют " белый танец" молодая деваха мухой кинулась к нему и пригласила. Танцуют.. Она у него и спрашивает, ой что то я вас тут не видела.., вы от куда". А он ей , да вот только откинулся с зоны, пятнарик оттарабанил.. А она "Ой и за что ж это вас так" Он " Да жену убил, а потом расчленил".. А деваха как заорет на всю площадку - " Девчонки !!! Он холостой!!!"
12.07.2021 13:13 Відповісти
+10
Нет повести печальнее на свете - чем повесть о Ромео и Джульетте.
12.07.2021 13:20 Відповісти
Взяла собі молоденького? (алкаша, наркомана, Зека?)
12.07.2021 13:05 Відповісти
та нет поспорили кто лучше кива или шарий
12.07.2021 13:53 Відповісти
63-летняя женщина на Хмельнитчине облила бензином и подожгла своего 49-летнего сожителя, - полиция - Цензор.НЕТ 4448
12.07.2021 13:05 Відповісти
Так не достанься же ты никому !
12.07.2021 13:07 Відповісти
Патамуша телефоны нужно блокировать. Прочитает жена смску от Андрея: «ты же обещал жениться!» и думай потом как обьяснить что ты не толераст...
12.07.2021 13:10 Відповісти
А я и не знал, что любовь может быть жестокой...
63-летняя женщина на Хмельнитчине облила бензином и подожгла своего 49-летнего сожителя, - полиция - Цензор.НЕТ 633
12.07.2021 13:12 Відповісти
Вспомнился старый анекдот " Танцплощадка, времен СССР, село, Парней мало ( почти нет) стоят девчонки стоят в сторонке , платочки в руках теребят... Играет медленная музыка. Вдруг заходит мужик.. ну сам из себя, весь в наколках, стеклянным взглядом, изрядно выпивший., папироска во рту. Тут объявляют " белый танец" молодая деваха мухой кинулась к нему и пригласила. Танцуют.. Она у него и спрашивает, ой что то я вас тут не видела.., вы от куда". А он ей , да вот только откинулся с зоны, пятнарик оттарабанил.. А она "Ой и за что ж это вас так" Он " Да жену убил, а потом расчленил".. А деваха как заорет на всю площадку - " Девчонки !!! Он холостой!!!"
12.07.2021 13:13 Відповісти
Нет повести печальнее на свете - чем повесть о Ромео и Джульетте.
12.07.2021 13:20 Відповісти
Обманутая женщина - страшная сила.
12.07.2021 13:23 Відповісти
63-летняя женщина на Хмельнитчине облила бензином и подожгла своего 49-летнего сожителя, - полиция - Цензор.НЕТ 5648
12.07.2021 13:23 Відповісти
не удовлетворил???)))
12.07.2021 13:23 Відповісти
вот это я понимаю любовь!
12.07.2021 13:24 Відповісти
Пламенная.
12.07.2021 14:22 Відповісти
зразу видно олегархов..богатое хозяйство...молодая хозяйка
13.07.2021 09:04 Відповісти
 
 