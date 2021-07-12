63-річна жінка на Хмельниччині облила бензином і підпалила свого 49-річного співмешканця, - поліція. ФОТО
Працівники Хмельницького районного управління поліції розслідують обставини, за яких 63-річна жінка під час сварки підпалила свого 49-річного співмешканця.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Хмельницької області.
"Подія сталася увечері 9 липня в одному з сіл Хмельницького району. Під час сімейної сварки жінка облила бензином і підпалила свого цивільного чоловіка. Протягом двох днів чоловік намагався самостійно лікуватися, але його стан тільки погіршувався.
В ніч з 11 на 12 липня каретою швидкої допомоги він був доставлений в опікове відділення Хмельницької обласної лікарні з тілесними ушкодженнями у вигляді великих опіків тіла. За інформацією лікарів, життю потерпілого нічого не загрожує", - сказано в повідомленні.
За цим фактом слідчі порушили кримінальне провадження у ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Досудове розслідування триває.
