УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14206 відвідувачів онлайн
Новини
2 746 14

"Для бізнесу, туризму і переміщення громадян перешкод немає", - МЗС Білорусі про закриття кордону з Україною

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що "закриття кордону з Україною" не стосується бізнесу, туристів і звичайних громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Для туристів, для звичайних громадян кордони відкриті. Те, що було сказано, що ми закриваємо кордони, означає, що з урахуванням тих подій, які мали місце останніми днями (а тут від фактів нікуди не дітися), я маю на увазі те, що було показано по телебаченню останнім часом, зі зброєю, з організацією терористичних актів, анархістами і так далі, все це змушує нас пильніше дивитися на охорону наших кордонів", - сказав Макей.

"Тому закриття кордонів не означає, що існують якісь перешкоди для бізнесу, для туризму або для переміщення звичайних громадян. Але те, що стосується протидії організованій злочинності, спробам організувати тут терористичні акти, - тут ми будемо вживати найжорсткіших заходів", - зазначив глава МЗС Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макей звинуватив "зовнішні сили" у спробах зробити з Білорусі "другу Україну"

Як повідомлялося 2 липня захопив владу в Білорусі "президент" Олександр Лукашенко заявив, що доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною.

У свою чергу, в Держприкордонслужбі України заявили, що не отримували від білоруської сторони ніяких повідомлень про зміни в режимі роботи.

Автор: 

Білорусь (8030) кордон (4866) закриття (174) Макей Володимир (45)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
"Для бизнеса, туризма и перемещения граждан препятствий нет", - МИД Беларуси о закрытии границы с Украиной!

Надо быть полным избирателем Зеленского, что бы поехать с туристическими целями, а тем более по бизнесу, в этот чумной барак с вывеско "Лукашенко и сыновья".
показати весь коментар
12.07.2021 13:13 Відповісти
+6
вроде как закрыта...но вроде как и нет...
это называется ловушка, силки для глупой дичи...
показати весь коментар
12.07.2021 13:12 Відповісти
+4
Гриб їздив. Вже проходили, знаємо.
показати весь коментар
12.07.2021 13:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вроде как закрыта...но вроде как и нет...
это называется ловушка, силки для глупой дичи...
показати весь коментар
12.07.2021 13:12 Відповісти
картохоголовые мзду берут за проезд авто, что-то в районе 300 гривень!
говорят, на борьбу с "несуществующим" ковидом
показати весь коментар
12.07.2021 13:17 Відповісти
При пересечении фур, каких либо поборов со стороны белорусских погранцов и таможенников нет. Если и платишь, то все официально и в бюджет страны. Зато наши патриоты на карман берут так что аж гай шумит!
показати весь коментар
12.07.2021 13:32 Відповісти
о боже как прекрасно
показати весь коментар
12.07.2021 13:41 Відповісти
"Для бизнеса, туризма и перемещения граждан препятствий нет", - МИД Беларуси о закрытии границы с Украиной!

Надо быть полным избирателем Зеленского, что бы поехать с туристическими целями, а тем более по бизнесу, в этот чумной барак с вывеско "Лукашенко и сыновья".
показати весь коментар
12.07.2021 13:13 Відповісти
Наверное надо нашим гражданам, которые "бизнесмены"( контрабандисты), турЫсты и просто "перемещающиеся", слегка думать головой, куда и зачем они едут и на свою задницу не искать приключений. Это касается и ковидного по уши Крыма, который почему-то до сих пор не закрыт, хотя надо было это сделать ещё с мая и по октябрь
показати весь коментар
12.07.2021 13:15 Відповісти
крым не только не закрыт - зе-падло приготовил бидоны для подвоза воды...
показати весь коментар
12.07.2021 13:19 Відповісти
Гриб їздив. Вже проходили, знаємо.
показати весь коментар
12.07.2021 13:20 Відповісти
Думаю нині їздити в Білорусь небезпечно.
показати весь коментар
12.07.2021 13:20 Відповісти
ТАК, ЗВИЧАЙНО))))

Отличный план - поехать в Минск на выходные, а очутиться в камере смертников усть-************* тюрьмы в качестве "бандеровского диверсанта"
показати весь коментар
12.07.2021 13:35 Відповісти
В Минске еще со времен СССР, одна из тюрем, где приводились в исполнение "высшие меры"...
показати весь коментар
12.07.2021 13:39 Відповісти
Неужто Б-фюрер стал отрабатывать задний ход... Как-то все синхронно случилось. Байден звонит пыне, пыня - по инстанциям...
показати весь коментар
12.07.2021 13:57 Відповісти
У труне я бачыў туды ездзіць, пакуль Прусак жывы, ябаць-пярдзэць.
показати весь коментар
12.07.2021 14:00 Відповісти
"Интереснее всего в этом вранье то,что оно- вранье от первого до последнего слова." (с)
показати весь коментар
12.07.2021 14:41 Відповісти
 
 