"Для бізнесу, туризму і переміщення громадян перешкод немає", - МЗС Білорусі про закриття кордону з Україною

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що "закриття кордону з Україною" не стосується бізнесу, туристів і звичайних громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Для туристів, для звичайних громадян кордони відкриті. Те, що було сказано, що ми закриваємо кордони, означає, що з урахуванням тих подій, які мали місце останніми днями (а тут від фактів нікуди не дітися), я маю на увазі те, що було показано по телебаченню останнім часом, зі зброєю, з організацією терористичних актів, анархістами і так далі, все це змушує нас пильніше дивитися на охорону наших кордонів", - сказав Макей.

"Тому закриття кордонів не означає, що існують якісь перешкоди для бізнесу, для туризму або для переміщення звичайних громадян. Але те, що стосується протидії організованій злочинності, спробам організувати тут терористичні акти, - тут ми будемо вживати найжорсткіших заходів", - зазначив глава МЗС Білорусі.

Як повідомлялося 2 липня захопив владу в Білорусі "президент" Олександр Лукашенко заявив, що доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною.

У свою чергу, в Держприкордонслужбі України заявили, що не отримували від білоруської сторони ніяких повідомлень про зміни в режимі роботи.