УАФ і особисто Костюченко намагаються стерти наш клуб із футбольної карти України, - ФК "Рух"

Футбольний клуб "Рух" заявив про готовність припинити своє існування у відповідь на "чергове свавілля" Української асоціації футболу й особисто першого віцепрезидента УАФ Вадима Костюченка.

Про це йдеться в офіційній заяві клубу. Зокрема, Служба стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ позбавила домашню арену ФК "Рух" - стадіон "Україна" у Львові - 3-ї категорії акредитації. Відповідно, тепер на ньому заборонено проводити поєдинки Української прем'єр-ліги. "Стадіон, на якому нещодавно грала свої офіційні матчі Національна команда України з футболу, стадіон, на якому УЄФА проводила матчі групового етапу Ліги Європи, поле якого досі резервують суперники чоловічої і жіночої Національних команд клубів-учасників Єврокубків для позарегламентних передматчевих тренувань - визнали непридатним для матчів прем'єр-ліги", - йдеться в заяві клубу. При цьому в переліку стадіонів 3-ї категорії залишилися стадіон у Чернігові, ужгородський "Авангард", стадіони в Кропивницькому, Миколаєві та Черкасах, на яких, на відміну від "України", немає підігріву і необхідного освітлення.

Через це ще в минулому сезоні вони не приймали матчі УПЛ. У "Русі" нагадали, що вимушено перейшли на стадіон "Україна" після того, як на початку 2021 року керівники "Арени Львів" спільно з УАФ буквально видавили клуб із тоді домашнього стадіону. Спочатку на львівські клуби "повісили" левову частку витрат на підготовку арени до матчів на "Арені Львів", а потім і зовсім виселили, поламавши командам календар поєдинків у межах УПЛ. Нещодавнім рішенням керівники "Арени Львів" підвищили оренду поля за один матч на 30% - до 270 тис. грн. У відповідь три львівські клуби, включно з "Рухом", вирішили проводити домашні матчі на стадіоні "Україна". "Але відбулася закулісна змова керівництва "Львів Арени" та УАФ, яка полягає в тому, щоб змусити львівські клуби грати там, де хочуть саме вони. Рішення щодо стадіону "Україна" - абсолютно замовне. Його замовник, ми твердо впевнені, - "Цар всього футболу". Виконавець замовлення - Вадим Костюченко. Мета - показати, хто "рулить" у нашому футболі, хто тут патрон і до кого треба приходити на уклін і з ким вирішувати питання", - йдеться в заяві.

Раніше Комітет атестування футбольних клубів УАФ видав "Руху" Атестат на право участі в УПЛ у сезоні 2021/2022 з основним домашнім стадіоном саме "Україна". Тепер же буквально за один день, 9 липня, арену позбавили акредитації. "На ФК "Рух" чиниться жорсткий тиск з боку УАФ, яка своїм рішенням може знищити ще один клуб УПЛ, стерти його з футбольної карти України. Переїжджати і грати домашні матчі на стадіоні іншого міста і ставати черговим клубом-бомжем наміру не маємо", - йдеться в заяві. Якщо до 3-го туру УПЛ, у якому "Рух" має зіграти перший домашній матч у новому сезоні, керівництво УАФ не дозволить проводити матчі на стадіоні "Україна", "Рух" та професійна дитяча Академія клубу припинять своє існування.